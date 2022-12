Investir dans l’espace : coopétition

La newsletter Investir dans l’espace de CNBC propose une vDécouvrez le secteur de l’exploration et de la privatisation de l’espace, directement dans votre boîte de réception. Michael Sheetz de CNBC rapporte et organise les dernières nouvelles, les mises à jour des investisseurs et des interviews exclusives sur les entreprises les plus importantes atteignant de nouveaux sommets. Inscrivez-vous pour recevoir les prochaines éditions.

Cette année a vu deux exemples remarquables de concurrents coopérant, avec OneWeb puis Northrop Grumman achetant des lancements à SpaceX – des accords qui auraient semblé farfelus avant 2022. Laissés sans trajets vers l’espace, OneWeb et Northrop se sont tournés vers l’un de leurs plus grands rivaux en le haut débit par satellite et la livraison de fret spatial, respectivement.

SpaceX a commencé à livrer le premier de ces deux accords la semaine dernière, en livrant 40 satellites en orbite pour OneWeb. Le PDG Neil Masterson a annoncé le lancement comme “une manière extrêmement gratifiante” de terminer l’année. Bien que OneWeb note qu’il n’est pas en concurrence avec Starlink de SpaceX sur le marché des satellites directs aux consommateurs, les entreprises construisent à la fois des livres de clients gouvernementaux et d’entreprises sur des marchés clés comme le maritime et l’aviation.

Northrop a acheté un trio de lancements à la société d’Elon Musk pour ses missions Cygnus. Actuellement, le Cygnus de Northrop et le Dragon de SpaceX sont les deux seuls vaisseaux spatiaux cargo opérationnels aux États-Unis – et leur accord signifie que l’année prochaine, SpaceX lancera les deux.

Mais ne considérez pas la camaraderie comme un signe de bonne volonté à venir : les deux accords interviennent après que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a forcé une coopération improbable. La Russie a pris en otage les satellites de OneWeb au printemps alors que les relations internationales commençaient à se rompre, et la production de fusées et de moteurs de Northrop en Russie et en Ukraine s’est brusquement arrêtée – avec la chaîne d’approvisionnement des fusées Antares coupée.

L’espace – et la perspective qu’il apporte d’une planète unique et fragile flottant dans l’obscurité – est souvent considéré comme rassembleur. Mais la réalité de l’activité spatiale est qu’elle n’est pas différente de toute autre industrie : hautement compétitive. Un facteur extérieur extrême a poussé les produits rivaux sur les lancements de SpaceX, et je suis sûr que les circonstances atténuantes signifiaient que OneWeb et Northrop ont payé le gros prix pour sécuriser leurs places.

J’ai souvent vu à quel point l’industrie spatiale est soudée, mais cela ne signifie pas que les concurrents s’envolent ensemble vers le coucher du soleil.

Une note de programmation : Investir dans l’espace prendra la semaine prochaine pour voyager pendant les vacances. Rendez-vous le 29 !