Investir dans le développement de la base est le seul moyen de faire avancer le football indien : Bhaichung Bhutia

L’ancien capitaine de football indien Bhaichung Bhutia estime qu’investir dans le développement du football de base est le seul moyen de faire avancer le jeu dans le pays.

Il a déclaré que les footballeurs de tout âge dans le pays devraient avoir suffisamment de matches de compétition pour pouvoir bien performer dans les tournois internationaux.

“Vous devez investir dans la jeunesse, le développement du football de base, puis le joueur et le club en bénéficient et c’est ainsi que le football se développe dans le pays. C’est le seul moyen si vous voulez vraiment faire avancer le football en Inde », a déclaré Bhutia à PTI en marge d’un événement mardi.

«Nous devons tendre la main aux enfants aux niveaux rural, du district et de l’État. Malheureusement, nous ne les mettons pas en concurrence. Les enfants ne peuvent pas s’entraîner et concourir dans leur propre groupe d’âge. Cela a été le plus grand défi.

L’attaquant légendaire a également prôné la nécessité d’adopter la formule suivie par les clubs européens, qui investissent dans les jeunes talents et les préparent à devenir des joueurs de qualité.

« Ce modèle devrait être reproduit par les clubs de football indiens. C’est ainsi que vous investissez dans la base. Vous regardez le football de base très brut, puis vous prenez du talent et de la formation pour devenir un très grand atout pour le club et le pays, c’est là que le club génère également des revenus », a déclaré Bhutia.

“Beaucoup de clubs en Afrique et en Amérique du Sud obtiennent des talents bruts de la base, les forment et les vendent ensuite à de grands clubs en Europe. Ils reviennent et jouent pour leur pays et c’est là que le pays profite également du talent.

« C’est comme ça que le football grandit. C’est le modèle qui, je pense, aide vraiment.

