Investir dans la technologie Marvell (NASDAQ :MRVL) il y a cinq ans vous aurait rapporté un gain de 213 %

Le pire résultat, après avoir acheté des actions d’une entreprise (en supposant qu’il n’y ait aucun effet de levier), serait de perdre tout l’argent que vous avez investi. Mais du bon côté, vous pouvez gagner bien plus de 100 % sur une très bonne action. Long terme Marvell Technology, Inc. (NASDAQ :MRVL) les actionnaires en seraient bien conscients, puisque le titre a augmenté de 203 % en cinq ans.

Dans cet esprit, il convient de voir si les fondamentaux sous-jacents de l’entreprise ont été le moteur de la performance à long terme, ou s’il existe des écarts.

Voir notre dernière analyse pour la technologie Marvell

Marvell Technology n’est actuellement pas rentable, c’est pourquoi la plupart des analystes se tourneraient vers la croissance des revenus pour avoir une idée de la vitesse à laquelle l’activité sous-jacente se développe. Les actionnaires des entreprises non rentables s’attendent généralement à une forte croissance des revenus. Certaines entreprises sont prêtes à reporter leur rentabilité afin d’augmenter leurs revenus plus rapidement, mais dans ce cas, on peut s’attendre à une bonne croissance de leur chiffre d’affaires.

Au cours des cinq dernières années, Marvell Technology peut se targuer d’une croissance de ses revenus à un taux de 20 % par an. Même comparé à d’autres entreprises axées sur les revenus, c’est un bon résultat. Il n’est donc pas tout à fait surprenant que le cours de l’action reflète cette performance en augmentant au rythme de 25 % par an pendant cette période. Cela suggère que le marché a bel et bien reconnu les progrès réalisés par l’entreprise. Marvell Technology semble être une action à forte croissance – les investisseurs en croissance voudront donc peut-être l’ajouter à leur liste de surveillance.

L’image ci-dessous montre l’évolution des revenus et des revenus au fil du temps (si vous cliquez sur l’image, vous pouvez voir plus de détails).

Marvell Technology est une action bien connue, bénéficiant d’une large couverture d’analystes, ce qui suggère une certaine visibilité sur la croissance future. Étant donné que nous disposons d’un bon nombre de prévisions d’analystes, cela vaut peut-être la peine de vérifier ceci. gratuit graphique illustrant les estimations consensuelles.

Qu’en est-il des dividendes ?

En plus de mesurer le rendement du cours de l’action, les investisseurs doivent également prendre en compte le rendement total pour l’actionnaire (TSR). Le TSR est un calcul de rendement qui prend en compte la valeur des dividendes en espèces (en supposant que tout dividende reçu a été réinvesti) et la valeur calculée de toute augmentation de capital actualisée et de toute scission. Ainsi, pour les entreprises qui versent un dividende généreux, le TSR est souvent bien supérieur au rendement du cours de l’action. Il se trouve que le TSR de Marvell Technology pour les 5 dernières années était de 213 %, ce qui dépasse le rendement du cours de l’action mentionné précédemment. Les dividendes versés par l’entreprise ont ainsi dopé le total rendement pour les actionnaires.

Une perspective différente

Il est agréable de voir que les actionnaires de Marvell Technology ont reçu un rendement total pour les actionnaires de 29 % au cours de la dernière année. Et cela inclut le dividende. Le TSR à un an étant meilleur que le TSR à cinq ans (ce dernier étant de 26% par an), il semblerait que la performance du titre se soit améliorée ces derniers temps. Dans le meilleur des cas, cela pourrait laisser présager une véritable dynamique commerciale, ce qui implique que le moment est peut-être idéal pour approfondir ses recherches. Avant de consacrer plus de temps à Marvell Technology, il serait peut-être judicieux de cliquer ici pour voir si des initiés ont acheté ou vendu des actions.

Bien sûr, vous pourriez trouver un investissement fantastique en cherchant ailleurs. Alors jetez un oeil à ceci gratuit liste des sociétés qui, selon nous, augmenteront leurs bénéfices.

Veuillez noter que les rendements du marché cités dans cet article reflètent les rendements moyens pondérés du marché des actions actuellement négociées sur les bourses américaines.

Quels sont les risques et les opportunités pour Technologie Marvell?

Marvell Technology, Inc., en collaboration avec ses filiales, fournit des solutions de semi-conducteurs pour l’infrastructure de données, s’étendant du cœur du centre de données jusqu’à la périphérie du réseau. Montre plus Voir l’analyse complète Récompenses Se négociant à 5% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices devraient croître de 57,84 % par an Des risques Aucun risque détecté pour MRVL de nos contrôles des risques. Voir tous les risques et récompenses

Des retours sur cet article ? Inquiet du contenu ? Entrer en contact avec nous directement. Vous pouvez également envoyer un e-mail à l’équipe éditoriale (at) Simplywallst.com.

Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Nous fournissons des commentaires basés sur des données historiques et des prévisions d’analystes uniquement en utilisant une méthodologie impartiale et nos articles ne sont pas destinés à constituer des conseils financiers. Il ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente d’actions et ne tient pas compte de vos objectifs, ni de votre situation financière. Notre objectif est de vous proposer une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces des entreprises sensibles aux prix ou les éléments qualitatifs. Simply Wall St n’a aucune position sur les actions mentionnées.