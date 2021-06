Investir dans AMC, les actions meme peut ressembler à un jeu. Comment ne pas perdre

L’action d’AMC Entertainment a poursuivi sa course folle mercredi, le prix par action ayant augmenté de plus de 100% et provoquant plusieurs arrêts de négociation.

AMC est l’une des nombreuses actions dites mèmes qui ont suscité un regain d’intérêt de la part des investisseurs individuels cette année, ainsi que des noms comme GameStop et BlackBerry.

Les conseillers financiers mettent souvent en garde contre de telles folies. Pourtant, dans un récent sondage, 34 % des conseillers ont admis que leurs clients avaient acheté GameStop, tandis que 20 % d’entre eux avaient acheté les actions eux-mêmes, selon le Journal of Financial Planning and Financial Planning Association.

Plus de Personal Finance :

Comment une frénésie SPAC pourrait conduire à des transactions plus risquées

Ally Bank élimine les frais de découvert pour les clients

Comment trouver les meilleures offres Amazon Prime Day

Pour les investisseurs particuliers, le défi peut être de prendre des paris aux côtés d’investisseurs professionnels tels que les vendeurs à découvert, dont l’activité peut également déclencher de gros mouvements.

« Souvent, vous entendez le récit qu’il ne s’agit que de commerçants de détail, mais ce n’est pas le cas », a écrit JJ Kinahan, stratège en chef du marché de TD Ameritrade, sur un marché récent mettre à jour.

« Le volume important suggère qu’il y a aussi beaucoup de grandes entreprises là-dedans », a-t-il déclaré.

Par exemple, la société d’investissement en difficulté Mudrick Capital aurait acheté et vendu 8,5 millions d’actions AMC mardi.

Naturellement, les investisseurs peuvent être tellement absorbés par les gains qu’ils oublient de se souvenir du potentiel de pertes.