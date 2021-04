Biden est sur le point de rencontrer des membres bipartis du Congrès pour vendre son plan d’infrastructure. Le plan injecterait de l’argent dans la construction ponts, aéroports, haut débit, véhicules électriques, logement et formation professionnelle, tout en augmentant le taux d’imposition des sociétés.

Investcorp, une société d’investissement basée à Bahreïn, est à la recherche d’opportunités d’investir dans les routes et les ports américains alors que le président américain Joe Biden a proposé de dépenser plus de 2000 milliards de dollars en infrastructures.

« La réalité est qu’il y a eu une sous-dépense constante par rapport aux besoins de l’économie. Au cours de la dernière décennie, il y a un déficit d’environ 835 milliards de dollars dans les dépenses », a-t-il déclaré.

« Et c’est vraiment maintenant, selon nous, le moment où il y a une acceptation bipartite et une reconnaissance de la nécessité à la fois de moderniser et de rattraper son retard sur l’infrastructure américaine », a-t-il ajouté.

Investcorp a annoncé lundi un investissement lié aux infrastructures américaines. La société a dit il s’associe à la société de capital-investissement Trilantic North America pour acheter RoadSafe Traffic Systems.

RoadSafe est une entreprise de sécurité routière basée à Chicago. La valeur de la transaction n’a pas été révélée.

Kapoor a déclaré que l’accord pourrait ouvrir la voie à Investcorp pour investir dans davantage de projets d’infrastructure américains à l’avenir.

« Ce que nous cherchons à construire à partir de maintenant, c’est d’investir directement dans les infrastructures dans les ports et les routes et les routes à péage, les services publics, etc. aux États-Unis », a-t-il déclaré.