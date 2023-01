Inversement, les États-Unis sont prêts à approuver les chars Abrams pour l’Ukraine

WASHINGTON (AP) – Dans ce qui serait un renversement, l’administration Biden est sur le point d’approuver l’envoi de chars M1 Abrams en Ukraine, ont déclaré mardi des responsables américains, alors que la réticence internationale à envoyer des chars sur le front contre les Russes commence à s’éroder. Une décision d’envoyer un peu plus de 30 chars pourrait être annoncée dès mercredi, même si la livraison des chars pourrait prendre des mois.

Les responsables américains ont déclaré que les détails étaient toujours en cours d’élaboration. Un responsable a déclaré que les chars seraient achetés dans le cadre d’un prochain programme de l’Initiative d’assistance à la sécurité de l’Ukraine, qui prévoit un financement à plus long terme pour les armes et l’équipement à acheter auprès de fournisseurs commerciaux.

L’annonce américaine est attendue en coordination avec l’annonce par l’Allemagne qu’elle approuvera la demande de la Pologne de transférer des chars Leopard 2 de fabrication allemande vers l’Ukraine, selon un responsable. Les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat car la décision n’a pas encore été rendue publique.

En acceptant d’envoyer les Abrams à un moment encore indéterminé dans le cadre de l’initiative d’assistance, l’administration est en mesure de répondre à la demande du chancelier allemand Olaf Scholz d’un engagement américain sans avoir à envoyer les chars immédiatement.

Une grande partie de l’aide envoyée jusqu’à présent en la guerre de 11 mois a traversé un programme distinct puisant dans les stocks du Pentagone pour acheminer plus rapidement des armes vers l’Ukraine. Mais même dans le cadre de ce programme, il faudrait des mois pour acheminer des chars vers l’Ukraine et pour que les forces ukrainiennes s’y entraînent. Il n’était pas clair mardi dans combien de temps les États-Unis commenceront à entraîner les troupes ukrainiennes sur l’Abrams et à peu près dans combien de temps ils pourront se rendre sur le front.

Jusqu’à présent, les États-Unis ont résisté à la fourniture de leurs propres chars M1 Abrams à l’Ukraine, invoquant des problèmes de maintenance et de logistique importants et complexes avec les véhicules de haute technologie. Washington estime qu’il serait plus productif d’envoyer Léopards allemands car de nombreux alliés en ont et les troupes ukrainiennes auraient besoin de moins d’entraînement que sur les Abrams plus difficiles.

Un soldat passe devant une ligne de chars M1 Abrams, le 29 novembre 2016, à Fort Carson à Colorado Springs, Colorado. Dans ce qui serait un renversement, l’administration Biden est sur le point d’approuver l’envoi de chars M1 Abrams en Ukraine, ont déclaré des responsables américains. Mardi, alors que la réticence internationale à envoyer des chars sur le front contre les Russes commence à s’éroder. La décision pourrait être annoncée dès mercredi même si la livraison des chars pourrait prendre des mois ou des années. Christian Murdock / The Gazette via AP, fichier

Pas plus tard que la semaine dernière, le sous-secrétaire à la Défense pour la politique, Colin Kahl, a déclaré aux journalistes que l’Abrams était un équipement compliqué, coûteux, difficile à entretenir et difficile à entraîner. Une chose sur laquelle le secrétaire à la Défense Lloyd Austin s’est concentré, a-t-il déclaré, “c’est que nous ne devrions pas fournir aux Ukrainiens des systèmes qu’ils ne peuvent pas réparer, qu’ils ne peuvent pas entretenir et qu’ils ne peuvent pas, à long terme, se permettre, parce que ce n’est pas utile.

Un responsable américain familier avec la pensée de la Maison Blanche a déclaré que l’hésitation initiale de l’administration était basée sur des préoccupations concernant la formation requise et le maintien en puissance des chars. Le responsable a ajouté que l’administration estime que de tels plans sont désormais en place, mais que leur mise en œuvre pourrait prendre du temps.

Au Pentagone, le porte-parole Brig. Le général Pat Ryder a déclaré qu’il n’avait rien à annoncer sur une quelconque décision américaine concernant les chars Abrams. Mais il a dit: “Chaque fois que nous avons fourni à l’Ukraine un type de système, nous avons fourni les capacités de formation et de maintien avec cela.”

Le revirement de l’administration survient quelques jours seulement après qu’une coalition de plus de 50 hauts responsables de la défense d’Europe et d’ailleurs se soit réunie en Allemagne pour discuter des besoins de guerre de l’Ukraine, et les chars de combat étaient un sujet primordial.

Les dirigeants ukrainiens ont demandé de toute urgence des chars, mais L’Allemagne avait résisté à la pression croissante soit pour fournir ses propres chars, soit pour ouvrir la voie à d’autres pays, comme la Pologne, pour envoyer les chars de fabrication allemande à partir de leurs propres stocks. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que le déploiement de chars occidentaux entraînerait des conséquences “sans ambiguïté négatives”.

Les dirigeants de la défense des pays qui possèdent des chars Leopard 2 ont rencontré les Allemands lors de la conférence de vendredi à la base aérienne de Ramstein dans le but de parvenir à un accord.

Dimanche, Berlin a indiqué qu’elle ne ferait pas obstacle si d’autres pays voulaient envoyer les chars Leopard 2 à Kyiv. L’Allemagne doit accepter que les chars soient remis à l’Ukraine, qui n’est pas membre de l’OTAN.

Les responsables américains et allemands ont donné des signaux mitigés quant à savoir si les décisions américaines et allemandes sont liées, et si Berlin hésitait à envoyer ses chars à moins que les États-Unis n’envoient Abrams.

Le ministre polonais de la Défense, Mariusz Błaszczak, a déclaré mardi que la Pologne avait officiellement demandé à l’Allemagne l’autorisation de transférer ses chars de combat Leopard 2 à l’Ukraine.

Les responsables allemands ont confirmé à l’agence de presse dpa qu’ils avaient reçu la demande et ont déclaré qu’elle serait évaluée “de toute urgence”. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré dimanche que Berlin ne chercherait pas à empêcher la Pologne de fournir l’armure de haute technologie à Kyiv.

Les responsables allemands ont refusé de commenter les informations faisant état d’un accord sur les chars. L’hebdomadaire d’information Der Spiegel a rapporté mardi, sans citer de source, que l’Allemagne fournira à l’Ukraine au moins une compagnie de chars Leopard 2 provenant du stock de sa propre armée. Une entreprise comprend 15 réservoirs.

Scholz doit prononcer un discours devant le parlement mercredi et répondre aux questions des législateurs, dont beaucoup ont pressé le gouvernement de se joindre à des alliés pour fournir les chars à l’Ukraine.

Les législateurs du Congrès ont également poussé les États-Unis à renforcer leur aide à l’Ukraine.

Le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, a déclaré mardi “qu’il est temps, plus que temps” pour l’administration Biden et ses alliés d’envoyer plus d’aide militaire à l’Ukraine, et que les États-Unis doivent fournir plus de chars et d’armes pour aider l’Ukraine à “gagner cette guerre”.

“Il est temps, plus que temps, pour l’administration Biden et nos alliés de prendre au sérieux l’idée d’aider l’Ukraine à terminer le travail et à reprendre son pays.”

Les plans probables d’envoyer les Abrams ont été rapportés pour la première fois par le Wall Street Journal.