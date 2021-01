Le secrétaire à la Défense par intérim, Christopher Miller, a annoncé dimanche soir qu’il annulait son ordre de retirer le porte-avions Nimitz et son groupe de frappe du Moyen-Orient, reconnaissant les menaces de vengeance imminente de l’Iran pour le meurtre d’un chef militaire clé en janvier dernier.

« En raison des récentes menaces émises par les dirigeants iraniens contre le président Trump et d’autres responsables du gouvernement américain, j’ai ordonné à l’USS Nimitz d’arrêter son redéploiement de routine », a déclaré Miller dans un bref communiqué qui ne faisait pas référence à des menaces particulières.

Il a déclaré que le Nimitz et son groupe de frappe, les croiseurs à missiles guidés Princeton et Philippine Sea, et le destroyer de classe Arleigh Burke Sterett, resteraient désormais en poste dans la zone d’opérations du Commandement central américain.

À la veille du Nouvel An, le Pentagone a annoncé que Miller avait ordonné le retrait du Nimitz et de son groupe de frappe de la région. Les navires, ainsi que le groupe amphibie de Makin Island transportant 2500 Marines de la 15e Marine Expeditionary Unit, opéraient au large des côtes somaliennes pour sauvegarder le retrait de centaines de soldats américains.

Alors que le Nimitz se préparait à se retirer, cependant, l’Iran a continué à menacer de violences de représailles avant l’anniversaire de l’attaque de drone américain du 3 janvier 2020 à l’aéroport principal de Bagdad qui a tué le commandant de la force iranienne Qods, le général Qasem Soleimani et Abu Mahdi al Muhandis, chef de la milice Kataib Hezbollah soutenue par l’Iran en Irak.

Ces dernières semaines, les États-Unis ont fait voler des bombardiers B-52 Stratofortress près de l’Iran lors de missions aller-retour de 36 heures depuis la base aérienne de Minot dans le Dakota du Nord dans une démonstration de force – une reconnaissance de l’escalade des tensions.

Dimanche à Bagdad, des milliers de manifestants ont organisé une simulation de cortège funèbre jusqu’à l’aéroport et se sont rassemblés sur la place principale de la ville pour scander des slogans anti-américains et appeler à se venger du meurtre de Soleimani. Les États-Unis ont accusé la force Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique dirigée par Soleimani d’avoir tué des centaines de soldats américains pendant la guerre en Irak.

Sur Twitter, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré que l’Iran avait des renseignements selon lesquels « les provocateurs des agences israéliennes » pourraient attaquer les Américains pour provoquer une guerre avec l’Iran. Cela mettrait Trump « dans une impasse avec un faux casus belli », a déclaré Zarif.

Le ministre iranien de la Défense, Brig. Le général Amir Hatami a promis de se venger de l’ordre « criminel et lâche » de Trump de tuer Soleimani, l’agence de presse iranienne Tasnim, qui a des liens étroits avec le CGRI, a rapporté dimanche.

Le 20 décembre, Trump s’est adressé à Twitter pour avertir l’Iran de représailles rapides pour toute attaque de vengeance contre les Américains.

« Quelques conseils de santé amicaux à l’Iran », écrit-il. « Si un Américain est tué, je tiendrai l’Iran pour responsable. Pensez-y. »

– Richard Sisk peut être joint à Richard.Sisk@Military.com.