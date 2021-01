Les agences de renseignement américaines évaluent depuis des mois que l’Iran cherche à cibler des officiers supérieurs américains et des dirigeants civils pour venger la mort du major-général Qassim Suleimani, commandant de la Force d’élite iranienne Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique, dans un drone frappé il y a un an.

Mais il n’était pas clair quelle nouvelle urgence concernant ces menaces, le cas échéant, a incité M. Miller à annuler son ordre antérieur de renvoyer le Nimitz chez lui. Ces derniers jours, les responsables iraniens ont multiplié leurs messages enflammés contre les États-Unis. Le chef de la justice iranienne, Ebrahim Raisi, a déclaré que tous ceux qui ont joué un rôle dans l’assassinat du général Suleimani ne pourraient pas «échapper à la loi et à la justice», même s’ils étaient un président américain.

La semaine dernière, il n’était pas clair si M. Trump était au courant de l’ordre de M. Miller d’envoyer le Nimitz à son port d’attache à Bremerton, Washington, après un déploiement de 10 mois plus long que d’habitude.

Certains responsables de l’administration Trump ont suggéré dimanche qu’avec une semaine politique controversée à venir – l’élection au second tour du Sénat de mardi en Géorgie et la réunion de mercredi de la Chambre et du Sénat pour certifier la victoire du président élu Joseph R. Biden Jr. – l’optique de l’avion Le transporteur fuyant le Moyen-Orient ne convenait pas à la Maison Blanche.

Quelle qu’en soit la raison, les messages mitigés entourant les mouvements du transporteur ont soulevé de nouvelles questions sur la coordination et les communications entre une direction inexpérimentée du Pentagone et la Maison Blanche dans les derniers jours de l’administration Trump.

Certains responsables actuels et anciens du Pentagone ont critiqué la prise de décision au Pentagone depuis que M. Trump a limogé le secrétaire à la Défense Mark T.Esper et plusieurs de ses principaux collaborateurs en novembre, et les a remplacés par M. Miller, un ancien assistant de lutte contre le terrorisme de la Maison Blanche, et plusieurs loyalistes de Trump.