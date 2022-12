Inversant un déclin de l’ère Trump, plus de personnes viennent maintenant aux États-Unis – et moins partent

Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Une image de l’ancien président Donald Trump apparaît sur des écrans vidéo avant son discours aux partisans de l’Ellipse à la Maison Blanche. (Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)

La migration internationale nette vers les États-Unis devrait augmenter pour la première fois depuis 2016.

La migration internationale nette fait référence au nombre de nouveaux immigrants moins ceux qui sont partis.

En 2022, les nouveaux arrivants ont dépassé ceux qui partaient de plus d’un million, selon le US Census Bureau.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

Pour la première fois depuis que Donald Trump a été élu président, le nombre de personnes venant aux États-Unis par rapport à ceux qui partent a augmenté, selon les données du US Census Bureau, qui prévoit que la migration internationale nette cette année devrait dépasser 1 million de personnes.

“C’est la première fois que la migration internationale nette augmente depuis 2016, marquant la plus forte augmentation sur une seule année depuis 2010”, selon le bureau.

La migration internationale nette est calculée en comptant le nombre de nouveaux immigrants arrivant aux États-Unis et en soustrayant le nombre de personnes qui ont quitté le pays. En 2022, la migration nette devrait atteindre plus d’un million, contre un creux de 12 ans de 376 000 en 2021.

La migration internationale nette a commencé à baisser en 2017, la première année de mandat de Trump. Pourtant, le nombre d’immigrants nés à l’étranger venant aux États-Unis est resté relativement stable tout au long du mandat de quatre ans de Trump, malgré les efforts visant à réduire les migrations légales et non autorisées.

Selon le bureau, le nombre de nouveaux immigrants aux États-Unis a dépassé 1,4 million au cours des trois premières années de Trump – un nombre que son prédécesseur, Barack Obama, n’a atteint qu’au cours de ses deux dernières années au pouvoir. En 2020, cependant, l’effet des restrictions à l’immigration et de la pandémie de Covid-19 a déclenché un déclin qui vient seulement de s’inverser, en partie en raison d’un afflux d’Afghans et d’Ukrainiens fuyant la violence et l’instabilité politique.

L’augmentation de la migration internationale nette survient malgré une mesure frontalière de l’ère Trump connue sous le nom de Titre 42 restant en vigueur. Dans le cadre de cette politique, les États-Unis ont expulsé des migrants du pays sans leur offrir la possibilité de demander l’asile, apparemment pour limiter la propagation du coronavirus.

Le président Joe Biden a promis de lever le titre 42 et a prévu des exceptions pour les mineurs non accompagnés et les autres qui ne peuvent pas être renvoyés dans leur pays d’origine, mais a continué à le maintenir tout au long de 2021, provoquant la démission d’un meilleur expert juridique au Département d’État, craignant qu’il ne viole le droit international. Les efforts plus récents de l’administration pour mettre fin à cette politique ont été contrecarrés par des juges conservateurs. Le problème est maintenant devant la Cour suprême.