Inventing Anna : combien a été payée Anna Delvey pour l’émission Netflix ?

D’immigrante russe, héritière allemande, mondaine new-yorkaise à fraudeuse condamnée, Anna Delvey a vécu une vie bien remplie.

Commençant par un faux nom, la vie frauduleuse de Delvey a fait de nombreuses victimes et drames.

Qui est Anna Delvey ?

Anna Delvey, de son vrai nom Anna Sorokin, est une fraudeuse condamnée qui a vécu sa vie en créant de faux personnages d’elle-même.

Sorokin est né le 23 janvier 1991 à Moscou, en Russie. En 2007, sa famille a déménagé en Allemagne, et elle a ensuite déménagé à Londres pour assister à Central Saint Martins.

Elle a finalement abandonné et est retournée chez elle en Allemagne avant de déménager à Paris pour un stage dans un magazine de mode chez Purple.

Au cours de son stage, Sorokin s’est envolée pour New York pour couvrir la Fashion Week de New York et a fini par rester plus longtemps que prévu dans la Big Apple.

Exploitant son titre dans l'industrie de la mode, Sorokin a commencé à construire une toute nouvelle façade.





Combien a été payée Anna Delvey pour l’émission Netflix ?

Netflix a sorti la série, Inventing Anna, le 11 février 2022.

Sorokin aurait été payée 320 000 $ par Netflix pour transformer sa vie de montagnes russes en une émission télévisée, selon Insider.

Cependant, avec les frais juridiques et la dette envers ses victimes, Sorokin se retrouve avec environ 22 000 $.

Où est Anna Delvey aujourd’hui ?

Sorokin a été condamné pour la première fois à une peine de prison en 2019, mais a été libéré début février 2021.

Après son séjour en prison, Sorokin a immédiatement commencé à régler sa dette et ses amendes, puis a réintégré la vie luxueuse de Manhattan.

Avec de nombreuses interviews et une collaboration de mode potentielle, l’Instagram de Sorokin était l’incarnation d’une glam girl.

La vie glamour n’a cependant pas duré, car Sorokin a de nouveau été arrêtée en mars 2021. Elle a été emmenée par les autorités de l’immigration avec ses problèmes de visa.

Sorokin est restée en détention dans l’établissement correctionnel du comté d’Orange à New York pendant 17 mois en attendant sa décision d’immigration.

Le 5 octobre 2022, Sorokin a été libérée de la garde à vue de l’ICE au milieu de sa lutte contre l’expulsion.

Cette libération a été accordée avec une caution de 10 000 $ ainsi qu’un confinement à domicile 24 heures sur 24 avec surveillance électronique.

Dans le cadre de l’accord, le droit de Sorokin d’être actif sur les réseaux sociaux a été révoqué.