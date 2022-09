Inventaire de recherche de Mar-a-Lago : ce qui a été saisi à Trump

La juge de district américaine Aileen Cannon a publié vendredi un inventaire détaillé de la recherche de Mar-a-Lago que le ministère de la Justice avait précédemment déposé sous scellés devant le tribunal.

L’inventaire de recherche publié a montré que des documents classifiés avaient été mélangés avec des objets personnels et d’autres matériaux dans les boîtes dans lesquelles ils étaient stockés.

Une boîte contenant des documents portant des identifications de classification confidentielles, secrètes et top secrètes contenait également “99 magazines/journaux/articles de presse”, selon l’inventaire de la perquisition du mois dernier déposée devant le tribunal fédéral de Floride.

Plusieurs autres cartons détaillés dans l’inventaire contenaient des documents marqués comme classés conservés avec des coupures de presse, ainsi qu’avec des vêtements et des cadeaux.

Elle a également publié un rapport de situation que le département a déposé sous scellés sur l’examen des preuves par son équipe d’enquêteurs jusqu’à présent.

Cannon lors d’une audience jeudi a indiqué qu’elle avait l’intention de divulguer les documents. Elle l’a fait après avoir donné aux procureurs et aux avocats de l’ancien président Donald Trump la possibilité de déposer des objections à la publication des documents. Ils n’ont pas.

Les procureurs ont écrit dans le rapport d’étape de l’équipe d’enquêteurs qui n’a pas été scellé que « tous les éléments de preuve relatifs aux objets saisis – y compris, mais sans s’y limiter, la nature et la manière dont ils ont été entreposés, ainsi que tout élément de preuve concernant des documents particuliers ou éléments d’intérêt – éclaireront l’enquête du gouvernement.”

“L’équipe d’enquête a examiné les documents saisis dans le cadre de son enquête en cours, évaluant la pertinence et le caractère de chaque article saisi et prenant des décisions préliminaires sur les voies d’enquête suggérées ou justifiées par le caractère et la nature des articles saisis”, indique le rapport de situation. a dit.

“Les matériaux saisis continueront d’être utilisés pour faire avancer l’enquête du gouvernement, et l’enquête continuera d’utiliser et d’évaluer les matériaux saisis au fur et à mesure qu’elle prendra d’autres mesures d’enquête, telles que des entretiens supplémentaires avec des témoins et la pratique du grand jury”, a ajouté le ministère de la Justice. .



Cette histoire est en rupture et sera mise à jour.