Invasion. Profession. Bombardement. Inondation. La guerre de la Russie est le cauchemar de Kherson.

KHERSON, Ukraine – Oleh Hryhorak gisait sur le sol de la maison de son ami, sa jambe ensanglantée brisée par des éclats d’un mortier russe, lorsque les eaux de crue ont commencé à l’entourer. Alors qu’il appliquait une pression sur sa jambe, l’eau, libérée par l’effondrement catastrophique d’un barrage, montait. Avec le peu de force qu’il lui restait, Hryhorak, un agent de sécurité de 38 ans, s’est hissé sur un canapé, craignant de saigner à mort ou de se noyer.

« J’essayais de rester conscient parce que je voulais vivre », a déclaré Hryhorak.

C’est la misère de la vie à Kherson, une communauté riveraine du sud de l’Ukraine où des milliers d’habitants comme Hryhorak ont ​​dû faire face à une calamité après l’autre. Leurs maisons, déjà sur une ligne de front meurtrière, sont maintenant soudainement sous l’eau.

Kherson a été envahie par les Russes et occupée pendant des mois. Un panneau d’affichage, faisant écho à un sentiment du président russe Vladimir Poutine, disait un jour : « La Russie est là pour toujours ». En novembre, la ville a été la première capitale régionale libérée par les forces de Kiev, devenant un symbole de la résistance. Mais une fois que l’Ukraine a refusé de rendre Kherson, Poutine a semblé déterminé à la détruire.

Les bombardements russes ont fait des centaines de morts ou de blessés ici. Maintenant, après des mois sous le feu, la ville a été dévastée par l’inondation, avec des milliers de personnes évacuées, le fleuve Dniepr pollué par au moins 150 tonnes de pétrole et le réservoir de Kakhovka, une source d’eau essentielle, perdue pour toute une région fortement dépendante de l’agriculture.

Après avoir échoué à conquérir Kiev, la capitale, et perdu du territoire tout au long de l’automne dernier, Poutine a cherché à contraindre l’Ukraine à se soumettre sans se soucier apparemment de ce qui pourrait être anéanti au cours du processus.

Il a détruit des villes entières, rien de pire que Bakhmut dans la région orientale de Donetsk. Poutine a cherché à anéantir les infrastructures du pays avec des frappes aériennes et a intensifié les attaques de missiles ces dernières semaines, laissant les habitants de Kiev sans sommeil.

Et alors que la cause de l’effondrement du barrage est encore indéterminée, les habitants de Kherson disent que c’est clair : Poutine punit leur ville – et leur pays – pour avoir refusé de se plier à la domination russe.

« La Russie utilise une tactique de terre brûlée », a déclaré Serhii Kindra, un habitant de Kherson et ancien maître de cérémonie dont le fils de 13 ans a été tué par une bombe à fragmentation en novembre, quelques jours seulement après avoir célébré la libération de leur ville. Le garçon était l’une des 265 personnes tuées depuis la libération de Kherson, dont six enfants. Le père a déclaré qu’il connaissait des dizaines de personnes décédées – quatre personnes dans sa rue seule.

Le message de Moscou à l’Ukraine, a déclaré Kindra, est le suivant : « Si ce n’est pas pour nous, alors personne n’aura cette terre. »

Tymofiy Mylovanov, un économiste ukrainien, a déclaré que si l’effondrement du barrage était choquant, ce n’était pas surprenant pour lui et pour de nombreux Ukrainiens qui ne doutent pas que la Russie soit coupable.

« Ils sont très méchants, et s’ils ne peuvent pas garder un territoire, ils veulent le détruire », a déclaré Mylovanov. « Ils terrorisent les gens jusqu’à ce que les gens abandonnent. »

Moscou a nié avoir détruit le barrage et a accusé l’Ukraine.

L’Ukraine n’a guère renoncé. La semaine dernière, son armée a lancé une contre-offensive attendue depuis longtemps, cherchant à évincer les envahisseurs russes une fois pour toutes.

Une théorie est que les soldats russes ont détruit le barrage et une centrale hydroélectrique adjacente, craignant que les Ukrainiens, armés d’armes occidentales et nouvellement formés aux tactiques de l’OTAN, n’attaquent de l’autre côté du fleuve.

« C’est une intimidation qui sent le désespoir », a déclaré Timothy Snyder, historien ukrainien à l’université de Yale, également impliqué dans l’obtention d’aide pour le pays. « Ce n’est évidemment pas quelque chose que vous feriez si vous pensiez contrôler ce territoire de sitôt. »

Les risques politiques augmentent pour Poutine alors que la contre-offensive ukrainienne commence

Oleksandra Matviichuk, avocate des droits de l’homme à Kiev et lauréate du prix Nobel de la paix l’an dernier, a décrit la destruction du barrage de Kakhovka comme une « nouvelle étape des crimes de guerre russes », un autre exemple, a-t-elle dit, des tentatives de Moscou de « briser l’Ukraine en infligeant d’immenses souffrances aux civils.

Dans la région de Kherson, de nombreuses communautés restent sous l’eau. Dans les zones sous contrôle ukrainien, plus de 3 000 personnes ont été évacuées. Des groupes de bénévoles ont afflué pour aider à évacuer les résidents ou apporter des médicaments et de la nourriture – sachant qu’ils risquent leur vie.

Au moins sept personnes ont été tuées par des attaques russes lors des efforts d’évacuation, selon des responsables locaux.

Quelques jours plus tôt, alors que les eaux commençaient à monter dans son quartier, Kindra s’est approché du bord de la rivière pour voir la dévastation de ses propres yeux. Il se tenait juste en bas de la route où il conduisait avec son fils, Matvii, lorsqu’une bombe a explosé près du pont Antonovsky et a fait pleuvoir des éclats d’obus.

Son fils de 10 ans était également dans la voiture et a développé plus tard un bégaiement à cause du choc, a-t-il dit. Kindra se remet toujours d’une opération à l’œil et de blessures aux articulations. Partout où il va, dit-il, il porte un éclat d’obus de bronze qui s’est logé dans sa voiture ce jour-là, ressentant la douleur de ses arêtes vives comme un rappel de la fureur qui le motive également à aller de l’avant.

Après la mort de Matvii, il envoya sa femme et son fils vivre à l’extérieur de la ville. Mais il a dit qu’il ressentait le besoin de rester et de faire du bénévolat, en livrant du pain aux résidents handicapés. La dernière dévastation n’a fait qu’approfondir cette détermination pour lui et de nombreux autres habitants de Kherson.

Son fils est enterré à Kherson – une autre raison pour laquelle il a dit qu’il ne quitterait jamais cet endroit.

« Cela me maintient enraciné ici », a-t-il déclaré. « Cela me rappelle que ce ne sera jamais la terre russe. C’est notre terre. Nos gens sont ici.

Mais samedi, alors même que les eaux commençaient à se retirer, il n’y avait aucun moyen pour Kindra d’atteindre le cimetière. Une route a été bloquée à cause des inondations, l’autre à cause des bombardements récents.

Dans les quartiers secs de la ville samedi, les crises en cascade n’étaient guère évidentes. Un homme jouait de l’accordéon devant un supermarché bondé. Des amis sirotaient des lattes sur les terrasses des cafés.

Alors que la Russie revendique Bakhmut, l’Ukraine comptabilise le coût en vies et en membres perdus

Mais à travers la ville et la région voisine, des milliers de familles étaient dans l’incertitude – attendant de retourner dans leurs maisons inondées, attendant de sauver des animaux dans des immeubles d’appartements devenus des îles ou attendant de recevoir un appel téléphonique de parents âgés piégés.

Svitlana Noskova, 49 ans, a pleuré alors qu’elle tenait son Yorkie et faisait la queue pour l’aide humanitaire samedi.

Elle avait quitté son appartement alors que l’eau commençait à monter et prévoyait de retourner pour sauver sa mère âgée. Mais au moment où ils ont essayé de revenir, l’immeuble n’était plus accessible. Elle vivait avec un parent dans la ville, mais s’inquiétait pour sa mère de 70 ans, qui se remet toujours d’un accident vasculaire cérébral et est restée dans son appartement au quatrième étage du même immeuble. Noskova craignait de perdre bientôt le contact. Le téléphone de sa mère était mort et il n’y avait pas d’électricité.

« Nous ne savons pas ce qui va se passer ensuite », a déclaré Noskova. « Nous ne savons pas si nous allons pouvoir rentrer chez nous ni dans combien de temps. »

Dimanche, Katia Lysenko, 40 ans, portant des tongs, est montée dans le canot pneumatique qui est devenu son seul moyen de rejoindre sa maison inondée – et de nourrir les deux chats qu’elle a laissés derrière elle. Portant un parapluie, elle savait qu’elle prenait un risque même en montant sur le bateau. Elle avait entendu des explosions à proximité un jour plus tôt.

Le bateau l’a portée à travers la rue inondée jusqu’à ce qu’elle atteigne l’entrée de son immeuble. Puis elle a pataugé pieds nus dans l’eau brune polluée et a gravi les marches jusqu’à l’appartement du deuxième étage de son voisin.

Le jour où l’eau a commencé à atteindre ces marches, elle et son mari se sont précipités pour transporter tous leurs précieux meubles – leur machine à laver, leur réfrigérateur, la maison de poupée violette de sa fille – jusqu’à l’appartement de leur voisin. Les eaux de crue troubles de son appartement au premier étage avaient atteint ses genoux, détruisant ses sols, son papier peint et tout ce qui ne pouvait pas être déplacé.

« Il est difficile de voir la ville dans laquelle vous êtes né, dans laquelle vous avez vécu toute votre vie, être détruite », a-t-elle déclaré.

Mais elle a également dit qu’elle ne pouvait pas imaginer partir un jour.

Hryhorak non plus, l’agent de sécurité qui a passé une nuit désespérée sur le canapé mais a été retrouvé le matin par des amis qui l’ont sauvé. Il était allongé sur un lit d’hôpital, une tige de métal stabilisant sa jambe cassée. Son anniversaire était un jour plus tôt, a-t-il dit.

Il avait grandi ici, enduré des mois d’occupation russe ici. Il avait survécu à une attaque et à une inondation, mais il n’avait pas l’intention de partir. « Je ne veux pas aller ailleurs », dit-il.