Invasion imminente de la bande de Gaza ; Le Hezbollah cible Tsahal le long de la frontière libanaise ; Mise à jour inconnue du passage de Rafah

*Attention : descriptions angoissantes de violences*

Lundi, des personnes en larmes se sont rassemblées pour prier dans une mosquée et ont déposé des roses blanches et jaunes sur la tombe d’un garçon musulman de 6 ans poignardé à mort par un homme qui, selon la police, l’avait ciblé, ainsi que sa mère, parce qu’ils étaient Palestiniens-Américains.

Les services religieux pour le garçon, Wadea Al-Fayoume, ont eu lieu à la Mosque Foundation, dans la banlieue de Chicago, à Bridgeview, dans l’Illinois, une communauté connue sous le nom de « Petite Palestine » en raison de sa forte concentration d’Américains palestiniens.

Wadea Al-Fayoumé, 6. Crédit: PA

Des drapeaux palestiniens étaient accrochés aux vitres des voitures lors d’une procession en direction de la mosquée, où un panneau d’affichage numérique disait : « Arrêtez d’inciter à la violence et à la haine contre les communautés palestiniennes, arabes et musulmanes. »

Dans le sous-sol de la mosquée, des femmes et des enfants se blottissaient et pleuraient, tandis qu’à l’extérieur, des dizaines de personnes encadraient les haut-parleurs, dont deux hommes qui brandissaient des drapeaux palestiniens. Les personnes en deuil ont scandé « Palestine libre » sur le lieu de sépulture.

«C’est navrant. Cet enfant ne méritait pas de mourir à cause de ce qui s’est passé à l’étranger », Juhie Faheem, l’une des personnes en deuil et voisine de la famille dans le canton de Plainfield.

Les membres de la famille de Wadea Al Fayoume portent le cercueil du garçon lundi. Crédit: PA

« Ce qui s’est passé à Plainfield va faire comprendre aux gens que cela nous touche plus près de chez nous et que cet enfant a été assassiné parce qu’il était musulman, mais il aurait facilement pu appartenir à n’importe quelle race, n’importe quelle ethnie. »

Le meurtre de samedi est survenu une semaine après une attaque meurtrière perpétrée par des militants islamistes du Hamas contre des civils israéliens, qui a déclenché des représailles de la part d’Israël dans la bande de Gaza contrôlée par le Hamas.

Le conflit a mis les communautés juives et musulmanes palestiniennes aux États-Unis en haleine et en les faisant craindre d’éventuelles réactions négatives à leur encontre.

Juste depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël, le Conseil pour les relations américano-islamiques (CAIR), un groupe de défense des droits civiques, a signalé des cas de harcèlement, d’intimidation, de vandalisme ou de publications fanatiques sur Internet de la part de personnes occupant des postes de responsabilité à New York et à Boston. , Philadelphie, San Diego, St Louis et Cleveland, ainsi qu’Austin, Texas et Dearborn, Michigan.

Des membres de la communauté musulmane pleurent sur la tombe de Wadea Al Fayoume, dans l’Illinois. Crédit: PA

La police a déclaré que l’enfant de six ans et sa mère Hanaan Shahin, 32 ans, avaient été attaqués par leur propriétaire samedi dans le canton de Plainfield, à environ 64 km au sud-ouest de Chicago. Le garçon a été poignardé 26 fois tandis que sa mère a subi de multiples blessures. On s’attendait à ce qu’elle survive.

L’agresseur a tenté d’étrangler la mère et lui a dit : « Vous, les musulmans, devez mourir », a déclaré le CAIR, citant les SMS que Shahin a envoyés au père du garçon depuis l’hôpital. L’homme a ensuite poignardé la femme et l’enfant à plusieurs reprises avec ce que la police a décrit comme un long couteau de style militaire doté d’un tranchant dentelé.

Une personne en deuil sur la tombe de Wadea Al Fayoume lundi. Crédit: PA

«C’est une journée difficile. C’est le pire cauchemar devenu réalité », a déclaré lundi Ahmed Rehab, directeur exécutif du bureau du CAIR de Chicago. «C’était un garçon adorable. Il aimait sa famille, ses amis. Il aimait le football, le basket-ball. Il a payé le prix de l’atmosphère de haine.

Iman Negrete, une Palestinienne américaine qui vit à Plainfield, est originaire de la même ville des territoires palestiniens occupés que sa mère. Elle a pleuré alors qu’elle se tenait à côté d’un mémorial de fortune composé d’animaux empaillés, affirmant qu’elle ne se sentait pas en sécurité dans la communauté en raison de ses origines.

«C’est navrant. Il était musulman, c’est ce qui s’est passé, il était musulman et c’est ce qu’ils ont fait, c’est ce qu’a fait ce monstre », a déclaré Negrete.

La mère du garçon est arrivée de Cisjordanie aux États-Unis il y a 12 ans et son père, un Palestinien vivant en Jordanie, a immigré il y a neuf ans, a expliqué Rehab.

Le père du garçon, Oday El-Fayoume, a déclaré lors d’une conférence de presse avant les funérailles qu’il n’était ni religieux ni politique mais qu’il espérait que la mort de son fils favoriserait la compréhension de ce qui se passe au Moyen-Orient.

Le suspect, Joseph Czuba, 71 ans, a été accusé de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre au premier degré, de deux chefs de crime de haine et de coups et blessures aggravés avec une arme mortelle, a indiqué le bureau du shérif du comté de Will.

Le ministère américain de la Justice ouvre également une enquête fédérale pour crimes de haine.

Czuba n’a pas plaidé lors de sa comparution initiale lundi et a été placé en détention.

Les procureurs ont affirmé lors de l’audience que Czuba était devenu en colère contre la guerre et inquiet pour ses locataires musulmans après avoir écouté des discussions à la radio conservatrice, a rapporté le Chicago Sun-Times.

Le défenseur public représentant Czuba n’était pas disponible pour commenter.