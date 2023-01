Invaryant et CardieX s’associent pour étendre le RPM lors des essais cliniques

CardieX, société de technologie de la santé cotée à l’ASX, a annoncé que sa filiale, la société de technologie médicale ATCOR, s’associera à la société de technologie de la santé basée sur l’IA Invaryant pour mener des recherches cliniques conjointes sur la santé maternelle et les maladies cardiovasculaires.

La plateforme de santé d’Invaryant intégrera des biomarqueurs vasculaires numériques recueillis auprès de l’ATCOR La technologie artérielle SphygmoCor, qui mesure la forme d’onde de la pression aortique centrale, pour permettre une surveillance plus étroite du patient des facteurs de risque associés aux troubles hypertensifs.

Invaryant, basé en Géorgie, utilisera également le CONNEQT Pulse, qui mesure la pression artérielle centrale, pour obtenir plusieurs indicateurs de santé artérielle. La plateforme d’analyse de la santé CONNEQT est une autre filiale de CardieX.

« C’est excitant de voir les technologies axées sur les patients se développer et améliorer les résultats des essais cliniques décentralisés. Le partenariat ATCOR et Invaryant intégrera le meilleur de la surveillance biométrique vasculaire personnalisée avec l’IA avancée et l’apprentissage automatique d’Inara. [Invaryant’s AI bot platform] pour aider à éduquer les patients sur leur santé vasculaire et améliorer les résultats rapportés par les patients. Je suis ravi de tirer parti de nos technologies combinées pour la meilleure expérience patient et l’accès aux données les plus significatives », a déclaré Craig Cooper, PDG du groupe des sociétés CardieX, dans un communiqué.

LA GRANDE TENDANCE

En novembre, la société australienne a annoncé l’acquisition d’une société de capteurs cardiovasculaires basée dans la Silicon Valley Blumio, qui développe des algorithmes de capteurs cardiovasculaires et des outils d’analyse de données.

Plus tôt cette année, CardieX et Mobvoi, une entreprise portable compatible avec l’IA, ont lancé TicWatch GTH Pro, une montre intelligente grand public qui utilise la technologie SphygmoCor d’ATCOR pour surveiller la santé cardiaque.