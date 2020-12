Richard Osman a annoncé qu’il quittait Endemol après 20 ans.

Le présentateur de télévision âgé de 50 ans a choqué les fans de Pointless lorsqu’il s’est rendu sur Twitter lundi pour révéler qu’il quitterait son «vrai travail» après deux décennies.

Bien qu’il ait décidé de jouer son rôle de directeur créatif d’Endemol, la star de la télé bien-aimée a rassuré ses fans sur le fait qu’il n’avait pas l’intention de quitter ses fonctions d’animateur sur Pointless de BBC One.

Dans son Déclaration Twitter, Richard a jailli sur le géant de la télévision où il a lancé sa carrière à 29 ans.

Il a écrit: «Je travaille chez Endemol depuis que j’ai 29 ans, mais il est temps pour moi de passer à autre chose.

«Je vais toujours faire Pointless / House Of Games et travailler avec des gens brillants là-bas.»







(Image: BBC / Endemol Shine UK Ltd / une production télévisuelle remarquable)



Richard a poursuivi: «Mais aussi impatient de créer de nouveaux spectacles avec de nouvelles personnes.

«Cela a été une vingtaine d’années merveilleuses et cela me manquera beaucoup.»

Dans un tweet de suivi, Richard s’est moqué du fait que de nombreux téléspectateurs Pointless ne se sont jamais rendu compte qu’il avait un «vrai travail» en dehors du jeu-questionnaire très apprécié.







(Image: PA)



«Je suis conscient que les gens qui pensent que je suis présentateur de télévision ne savaient même pas que j’avais un vrai travail, mais nous y sommes», a-t-il plaisanté.

Richard a commencé à travailler pour le géant de la télévision Endemol en 1999 en tant que directeur créatif plutôt génial de la société.

La star née dans l’Essex a fait irruption pour la première fois dans l’industrie de la télévision et de la radiodiffusion en 1995 lorsqu’il a décroché le rôle d’associé de programme sur Whose Line Is It Anyway?







(Image: Endemol)



À partir de là, il est devenu producteur exécutif sur une gamme de jeux télévisés britanniques, notamment 8 chats sur 10 et Deal Or No Deal.

Il a également travaillé sur l’émission à succès et préférée de la famille Total Wipeout pendant plusieurs années.







(Image: BBC / Endemol Shine UK Ltd / une production télévisuelle remarquable)



Depuis 2009, Richard a co-présenté Pointless avec l’animateur Alexander Armstrong.

Il a créé le spectacle où il est connu en plaisantant comme «l’ami inutile» d’Armstrong.

Ayant auparavant travaillé exclusivement dans des rôles derrière la caméra, Richard a décroché le poste de co-présentateur / assistant lorsqu’il a présenté l’idée de l’émission à un panel de chefs de jour de la BBC, prenant le rôle d’assistant dans la démonstration.

Cette année, il a publié son premier roman, The Thursday Murder Club, qui figurait en tête des listes des best-sellers.