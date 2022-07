Inutile ou Utile ? Curieux cas de trancheuse de banane qui a pris d’assaut Internet

Les gadgets et les outils sont destinés à faciliter notre travail en réduisant les efforts nécessaires pour effectuer une tâche. Cependant, certains outils sont tellement inutiles que vous serez amené à remettre en question leur existence. L’un de ces outils est le ‘Banana Slicer’.

On peut penser que la banane est le fruit le plus pratique à manger où il suffit de peler sa peau et d’en prendre une bouchée. Mais, les fabricants du produit nommé « Hutlzer 571 Banana Slicer » affirment que leur outil rendra le travail encore plus fluide. Répertorié sur le site de commerce électronique Amazon, le produit a été décrit comme “une solution rapide pour trancher une banane uniformément à chaque fois”.

La liste mentionne également que l’utilisation de cette trancheuse à banane est le moyen le plus simple et le plus sûr de couper une banane. « Il suffit d’appuyer sur la trancheuse sur une banane pelée et le travail est fait. Sûr, amusant et facile à utiliser pour les enfants », lit-on dans la description.

Alors que le vendeur affirme que l’outil est “le seul coupe-banane dont vous aurez besoin”, les gens ne l’ont pas tout à fait acheté. Et, cela peut évidemment être vu dans la section “Questions et réponses des clients” de la liste.

Au lieu de souligner l’inutilité totale de l’outil, les clients ont posé des questions amusantes qui avaient des réponses encore plus amusantes. Alors, préparez-vous pour une balade palpitante dans la section Q&R.

L’un d’eux a posé une question légitime et a demandé si le coupe-banane fonctionnerait sur les concombres. Et oui, il a obtenu la réponse qui était tout aussi fascinante. “Non. C’est un coupe-banane. S’il pouvait être utilisé sur des concombres, ils l’auraient appelé une trancheuse banane/concombre », lit-on dans la réponse.

Un autre s’est laissé emporter par l’efficacité de la trancheuse et a tranché beaucoup trop de bananes. “Existe-t-il un mode inverse pour les trancher”, a-t-il demandé. À cela, quelqu’un a répondu qu’il existe un autre produit qui peut faire ce travail.

L’un d’eux a suggéré de rendre le produit plus efficace en l’équipant d’un moteur diesel. Et, un utilisateur a répondu que même s’il n’avait pas encore de version diesel, il avait une version solaire. “Mais il ne peut trancher des bananes que pendant la journée”, a ajouté la réponse.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.