« Inutile de bouder à ce sujet » – Ian Harte dit que les excuses doivent cesser pour que Leeds batte la chute

Ian Harte a donné une évaluation accablante de la saison de Leeds United et dit que les excuses doivent cesser s’ils veulent réussir une grande évasion de la relégation.

Les hommes de Sam Allardyce accueillent Tottenham à Elland Road dimanche, sachant que seule une victoire donnera à l’équipe du Yorkshire une chance de préserver son statut de premier plan, et Harte a critiqué les affirmations de Luke Ayling citant le manque de forme physique de l’équipe après une défaite 3-1 à West. Jambon.

Il a dit QuatreQuatreDeux via Freebets.com, « Je ne suis pas d’accord avec ce qu’il a dit là-bas. Pas assez en forme ? Leeds court toujours. Ils marquent des buts, mais ils ont encaissé plus qu’ils n’ont marqué.

« Qu’un joueur sorte et dise ‘Je ne pense pas que nous soyons assez en forme’ est difficile à accepter, car chaque type de séance d’entraînement est surveillé.

« Tous les joueurs ont de petits sacs sur le dos ; vous pouvez voir les statistiques de course et vous ne pouvez plus vous cacher de rien de nos jours.

«Même lorsqu’ils jouent des matchs en équipe première comme à West Ham, toutes ces mêmes statistiques sont rassemblées. Vous devez juste faire face au fait que vous avez perdu votre partie. Vous devez mettre votre corps en jeu et accepter que vous êtes dans une bataille de relégation.

« Cela ne sert à rien de bouder, vous devez aller gagner le droit de jouer en Premier League la saison prochaine. »

L’ancien défenseur de Leeds pense que l’équipe manque de leaders au sein de l’équipe et estime que la présence de Liam Cooper, qui a eu du mal à surmonter une blessure au genou gênante, lui a manqué.

« Liam Cooper nous a beaucoup manqué, car il parle aux gars pendant les matchs. Je pense juste que certains joueurs ne supportent pas la pression, notamment à Elland Road car les fans de Leeds sont les meilleurs fans du monde.

« Naturellement, ils exprimeront leur opinion si les choses ne vont pas bien, et je pense que certains joueurs sont rentrés dans leurs coquilles. »

Harte admet qu’il est perplexe que cette équipe particulière de Leeds se bat pour battre la baisse compte tenu de l’investissement dans l’équipe, et a laissé entendre que la nomination d’Allardyce aurait dû être faite plus tôt cette saison.

« Je ne sais pas vraiment pourquoi ils sont dans cette position car ils ont commencé la saison en beauté avec des victoires contre les Wolves et Chelsea. Mais ils n’ont remporté que sept matchs toute la saison.

« Quand vous regardez ce groupe de joueurs et à quel point ils ont soutenu Jesse Marsch au début de la saison, je suis choqué qu’ils soient dans une bataille de relégation.

« Jesse est limogé et Javi Gracia entre. Quand vous regardez cette décision maintenant, il aurait probablement été préférable qu’ils aient fait venir Sam Allardyce plus tôt pour lui donner un peu plus de temps pour essayer d’aider l’équipe, aux côtés de Robbie Keane. et Karl Robinson.

« Se retrouver avec un match à jouer devant gagner et espérer que Leicester et Everton n’obtiennent pas de résultats, est loin d’être idéal.

« Je pense qu’Everton obtiendra un résultat si je suis honnête. Everton abrite Bournemouth qui est maintenant en sécurité, donc je pense qu’ils remporteront la victoire.