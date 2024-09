Intuitive Machines, Inc. (LUNR) est en hausse de 1,41 % en une semaine : ce que vous devez savoir

L’investissement dynamique consiste à suivre la tendance récente d’une action dans un sens ou dans l’autre. Dans le contexte « long », les investisseurs « achèteront essentiellement à un prix élevé, mais espèrent vendre encore plus haut ». Avec cette méthodologie, il est essentiel de tirer parti des tendances du cours d’une action ; une fois qu’une action a établi une trajectoire, il est plus que probable qu’elle continue à évoluer dans cette direction. L’objectif est qu’une fois qu’une action suit une trajectoire fixe, elle conduise à des transactions opportunes et rentables.

Même si le momentum est une caractéristique courante des actions, il peut être difficile de le définir. Le débat autour des mesures les meilleures et les pires sur lesquelles se concentrer est long, mais le Zacks Momentum Style Score, qui fait partie des Zacks Style Scores, nous aide à résoudre ce problème.

Ci-dessous, nous examinons Machines intuitives, Inc. (LUNR)qui a actuellement un score de style Momentum de B. Nous discutons également de certains des principaux facteurs du score de style Momentum, comme les variations de prix et les révisions des estimations de bénéfices.

Il est également important de noter que les scores de style fonctionnent en complément du Zacks Rank, notre système de notation des actions qui a un historique impressionnant de surperformance. Intuitive Machines, Inc. a actuellement un Zacks Rank de #2 (Achat). Nos recherches montrent que les actions notées Zacks Rank #1 (Strong Buy) et #2 (Achat) et les scores de style de A ou B surperforment le marché au cours du mois suivant.

Afin de voir si LUNR est un choix de momentum prometteur, examinons certains éléments de style Momentum pour voir si cette entreprise tient le coup.

L’observation de l’évolution du cours à court terme d’une action est un excellent moyen d’évaluer si elle a une dynamique, car cela peut refléter à la fois l’intérêt actuel pour une action et si les acheteurs ou les vendeurs ont l’avantage à l’heure actuelle. Il est également utile de comparer un titre à son secteur, car cela peut aider les investisseurs à identifier les meilleures entreprises dans un secteur particulier.

Pour LUNR, les actions ont augmenté de 1,41 % au cours de la semaine dernière, tandis que le secteur Zacks Aerospace – Defense a baissé de 4,52 % sur la même période. Les actions semblent également plutôt bien orientées sur une période plus longue, car la variation mensuelle des prix de 58,31 % se compare favorablement à la performance de 2,94 % du secteur également.

Il peut également être avantageux de prendre en compte des indicateurs de prix à plus long terme, comme les performances des trois derniers mois ou de l’année dernière. Au cours du dernier trimestre, les actions d’Intuitive Machines, Inc. ont augmenté de 57,88 % et de 32,35 % au cours de la dernière année. En comparaison, le S&P 500 n’a évolué que de 2,75 % et de 24,74 % respectivement.

Les investisseurs doivent également prendre note du volume moyen de transactions de LUNR sur 20 jours. Le volume est un élément utile à bien des égards, et la moyenne sur 20 jours établit une bonne base de référence pour le rapport prix/volume ; une action en hausse avec un volume supérieur à la moyenne est généralement un signe haussier, tandis qu’une action en baisse avec un volume supérieur à la moyenne est généralement baissière. À l’heure actuelle, LUNR a une moyenne de 14 870 493 actions au cours des 20 derniers jours.

Perspectives de bénéfices

Le Zacks Momentum Style Score prend également en compte les tendances en matière de révision des estimations, en plus des variations de prix. Veuillez noter que les tendances en matière de révision des estimations restent également au cœur du Zacks Rank. Un bon chemin ici peut aider à montrer des promesses, et nous l’avons récemment constaté avec LUNR.

Au cours des deux derniers mois, 1 estimation de bénéfices a augmenté, alors qu’aucune n’a baissé pour l’ensemble de l’année. Ces révisions ont contribué à renforcer l’estimation consensuelle de LUNR, passant de -2,19 $ à -1,68 $ au cours des 60 derniers jours. En ce qui concerne le prochain exercice, 1 estimation a augmenté, alors qu’aucune révision à la baisse n’a eu lieu au cours de la même période.

Conclusion

Compte tenu de ces facteurs, il ne devrait pas être surprenant que LUNR soit une action n°2 (Achat) et affiche un Momentum Score de B. Si vous recherchez un nouveau choix qui devrait monter en flèche à court terme, assurez-vous de garder Intuitive Machines, Inc. sur votre liste restreinte.

