Intuition Robotics obtient 25 millions de dollars pour faire évoluer le compagnon de soins de l’IA pour les personnes âgées

La société technologique destinée aux seniors, Intuition Robotics, qui propose un robot compagnon de soins alimenté par l’IA pour les personnes âgées en proie à la solitude, a annoncé avoir clôturé un cycle de financement de 25 millions de dollars, qui comprend 20 millions de dollars de capital-risque et 5 millions de dollars de dette.

Le cycle a été mené par Wired Capital, le fonds de croissance de Toyota, avec la participation d’OurCrowd, Toyota Ventures, Western Technology Investment et d’autres investisseurs.

Nicole LeBlanc, associée chez Woven Capital, rejoindra le conseil d’administration d’Intuition.

CE QU’ILS FONT

La société basée en Israël a créé ElliQ, un compagnon alimenté par l’IA pour les personnes âgées souffrant de solitude. L’appareil utilise une IA générative et de grands modèles de langage pour permettre des expériences conversationnelles continues entre la machine et son utilisateur.

ElliQ interagit à l’aide de commandes vocales. Il effectue des bilans de santé quotidiens, prend en charge les activités physiques et cognitives et encourage les utilisateurs à se connecter avec leur famille et leurs amis.

La société utilisera les fonds pour continuer à améliorer les capacités d’ElliQ alimentées par les LLM et l’IA générative et pour répondre à la demande d’ElliQ dans les organisations de soins de santé et les agences gouvernementales.

« Intuition Robotics fait progresser l’avenir de la mobilité des populations vieillissantes en offrant une connexion humaine et un accès à des biens et services qu’ils ne pourraient pas obtenir autrement », a déclaré LeBlanc dans un communiqué.

« L’entreprise ouvre la voie en fournissant une solution éprouvée sur le terrain qui donne des résultats solides, améliore l’infrastructure sociale et dessert des marchés négligés de manière unique, réfléchie et puissante. Ce sont précisément les valeurs qui sous-tendent l’avenir de la mobilité que Toyota apporte à vie, ce qui fait d’Intuition Robotics un choix naturel pour Wired Capital.

APERÇU DU MARCHÉ

En 2022, Intuition s’est associé au Bureau de l’État de New York pour le vieillissementqui propose des programmes, des services et des activités de plaidoyer pour soutenir la population âgée de l’État.

Les partenaires ont piloté un programme visant à proposer ElliQ à plus de 800 personnes âgées afin de réduire la solitude, de favoriser l’engagement et de soutenir les personnes vieillissantes. Le projet pilote s’est avéré un succèset les deux hommes ont annoncé la poursuite de leur collaboration plus tôt ce mois-ci.

Une autre entreprise utilisant l’IA pour les soins aux personnes âgées est CarePredict, qui combine la technologie portable avec le suivi de localisation en intérieur, l’apprentissage automatique approfondi et l’analyse prédictive pour détecter les activités de la vie quotidienne d’un individu.

Il comprend également un système d’appel à bouton tactile pour communiquer avec les soignants et fournit l’emplacement exact à l’intérieur d’une personne.