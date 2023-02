Intuit votre chemin vers une meilleure santé et bien-être! – Section locale de Shaw

Avec la nouvelle année vient les résolutions. Et chaque année depuis, disons, oh, environ 40 ans, l’une de mes nombreuses résolutions jamais tenue depuis janvier a été de suivre un régime.

L’année dernière, j’ai commencé le régime Mayo Clinic avant Thanksgiving et j’ai perdu cinq livres !

Aujourd’hui, je pèse 15 livres de plus que lorsque j’ai commencé le régime. Mon corps, évidemment, a cru que je voulais l’affamer et s’est vengé en me bourrant de tartes de Thanksgiving, de menthes de Noël et de vins du Nouvel An.

C’est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c’est que j’ai découvert un nouveau régime alimentaire qui durera à jamais.

Le Dr Laurie Santos enseigne la classe la plus populaire jamais créée à l’Université de Yale, “La psychologie et la bonne vie”, et anime le podcast “The Happiness Lab”.

Récemment, elle a interviewé la psychothérapeute Andrea Wachter qui «a enduré des années de troubles alimentaires et d’obsession pour son poids jusqu’à ce qu’elle décide de tenir compte de sa voix intérieure. Elle explique comment l’alimentation dite intuitive peut nous libérer à la fois des régimes et de la suralimentation » (drlauriesantos.com9 janvier 2023).

Cela a attiré mon attention. Le régime intuitif, un oxymore proche de la boulimie contrôlée !

“J’étais tellement fatigué de manger restrictivement”, a déclaré Wachter. “J’ai fait ce vœu que lorsque… j’ouvrirai le réfrigérateur ou ouvrirai un menu, je me mettrai à l’écoute de la partie de moi qui est sage et aimante.”

Cela, pour moi, semblait délicieux.

Lorsque ma femme est rentrée à la maison cet après-midi-là, j’ai réalisé que Tia m’avait devancé au régime intuitif. Elle avait intuitivement ramassé des boîtes de brownies et de brioches à la cannelle.

“Ce régime est le meilleur !” J’ai supposé. “Tu ne sais même pas que tu es au régime !”

Au cours du petit-déjeuner du lendemain, en beurrant, puis en versant du sirop sur les pancakes que j’ai commandés intuitivement, j’ai parlé du régime à mon ami écrivain Pat Parks. Pat a également répondu avec enthousiasme.

“La dernière fois que j’ai mangé intuitivement, j’avais 4 ans. Beaucoup de céréales sucrées et une boisson à l’orange Hi-C. Et est-il étonnant qu’un cours sur le bonheur soit l’un des préférés du campus ? Personne ne s’est jamais inscrit à mon cours, “Griping and Grumbling: How to Grow Old Angrily”.

Même avec un régime aussi sûr, je me demandais quoi d’autre pourrait aider ma santé.

Lors d’un talk-show NPR TED, Wendy Suzuki, professeur de neurosciences et de psychologie à NYU, s’est vu demander “Quel est le minimum que je dois faire pour me sentir mieux?”

« Dix minutes de marche [a day] Il a été démontré qu’il a des améliorations significatives sur l’état de l’humeur, une diminution des niveaux d’anxiété et de dépression et une augmentation des états d’humeur positifs », a déclaré Suzuki. “Pour voir des avantages clairs pour le cerveau… deux à trois fois par semaine d’exercice de 45 minutes.” (www.wbez.org14 janvier 2023).

Par hasard, un autre segment NPR s’est concentré sur la façon d’améliorer la santé physique, en particulier pour les limaces comme moi qui restent assises pendant des heures à essayer de remplir des pages blanches avec de la poésie ou de la prose.

« Une étude a révélé… si [people] assis pendant plus de 12 à 13 heures par jour, ils étaient plus de deux fois plus susceptibles de mourir prématurément, par rapport aux personnes qui étaient le moins assises. Le chercheur Keith Diaz de Columbia University Medical “a découvert qu’une marche de cinq minutes toutes les demi-heures pouvait compenser beaucoup de… position assise” (www.wbez.org16 janvier 2023).

Je te laisse. Mon réveil d’une demi-heure vient de sonner. Le temps d’une promenade de cinq minutes, juste le temps de flâner jusqu’au réfrigérateur pour découvrir si je suis plus intuitivement attiré par un sac de légumes crus ou le litre de Mint Pistachio Marbled Glorified Fudge Delight.

Je peux déjà sentir l’amour.

• La poésie et la prose de Rick Holinger ont été publiées dans plus de 100 revues littéraires. Son livre de poésie “North of Crivitz” et sa collection d’essais “Kangaroo Rabbits and Galvanized Fences” sont disponibles dans les librairies locales, Amazon ou richardholinger.net. Contactez-le au éditorial@kcchronicle.com.