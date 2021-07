Intuit ne participera plus à un programme de déclaration d’impôt gratuit de l’IRS

Intuit, la société à l’origine du logiciel de déclaration de revenus populaire TurboTax, a annoncé qu’elle ne participerait plus au programme IRS Free File, qui aide des millions d’Américains à soumettre des déclarations de revenus sans frais.

« Le programme Free File dépassant ses objectifs fondateurs de déclaration électronique et de préparation d’impôts gratuite, et en raison des limites du programme Free File et des demandes contradictoires de ceux qui ne font pas partie du programme, nous ne sommes pas en mesure de poursuivre le programme et de fournir tous des avantages qui peuvent aider les consommateurs à gagner plus d’argent, à économiser plus et à investir pour l’avenir », le entreprise a écrit dans un article de blog jeudi.

Intuit n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires supplémentaires.

Le programme IRS Free File est un partenariat public-privé entre l’agence et le Alliance de fichiers gratuits, un groupe de sociétés de préparation d’impôts avec des logiciels en ligne tels que TurboTax, TaxAct, FreeTaxUSA et plus encore. Les Américains dont le revenu brut ajusté est inférieur à 72 000 $ peuvent utiliser le programme pour déclarer leurs impôts fédéraux sans frais. Intuit fait partie du programme depuis près de 20 ans.

Une partie du raisonnement d’Intuit pour quitter le programme est son succès.

« Aujourd’hui, plus de 90 % de tous les contribuables déposent leurs déclarations par voie électronique et la préparation gratuite des déclarations est actuellement disponible pour 100 % des contribuables américains grâce à une combinaison de méthodes commerciales, philanthropiques et financées par l’IRS », a écrit la société. « Nous sommes fiers que la participation d’Intuit au programme Free File ait aidé l’organisation à dépasser sa charte consistant à augmenter la déclaration électronique à 80 % et à rendre la préparation d’impôt gratuite accessible à 70 % des déclarants.

Au cours de la dernière saison fiscale, Intuit a livré 17 millions de déclarations de revenus gratuites, dont environ 3 millions via IRS Free File, selon la société. Au cours des huit dernières années, près de 90% des quelque 100 millions de dépôts gratuits effectués par l’intermédiaire de la société ont été effectués en dehors de Free File, a-t-il déclaré.