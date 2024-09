Intuit lance une suite de produits financiers pour les entreprises afin de conquérir de nouveaux clients — TradingView News

Créateur de TurboTax Intuit INTU a annoncé mardi avoir lancé une nouvelle suite d’entreprise personnalisable de ses produits financiers aux États-Unis pour attirer de nouveaux clients à la recherche d’une solution tout-en-un pour gérer leurs besoins financiers.

Les entreprises cherchent de plus en plus à investir dans des plateformes basées sur l’IA qui intègrent divers produits de leur choix dans une solution unique et les aident à automatiser les processus clés, notamment les finances et la comptabilité.

Les produits de la société basée à Mountain View, en Californie, notamment le logiciel de comptabilité QuickBooks, peuvent être intégrés à la suite d’entreprise basée sur des contrats.

« Nous pensons que cela va devenir une part importante de notre activité à l’avenir », a déclaré Laurent Sellier, vice-président senior, QuickBooks Mid-Market et Workforce Solutions chez Intuit.

Cela coûtera environ 7 800 $ pour une entreprise qui a une seule activité commerciale, tandis que cela coûtera environ 12 000 $ pour une entreprise qui a plusieurs activités commerciales sous une même société chaque année, a déclaré Sellier.

Le mois dernier, Intuit avait prévu un chiffre d’affaires pour l’exercice 2025 supérieur aux estimations des analystes. Le groupe avait également annoncé en juillet le licenciement de 1 800 employés, soit 10 % de ses effectifs, dans le cadre d’investissements majeurs dans l’IA.