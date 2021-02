CECI est le moment où une infirmière brésilienne qui se filmait en train de danser chez elle bat un « cambrioleur » qui est entré chez elle.

Angela Goncalves s’enregistrait en train de danser sur de la musique chez elle à Paranagua, au Brésil, mercredi, lorsque l’incident s’est produit.

On voit l’homme tapi à l’extérieur de la propriété après avoir pénétré dans une porte latérale avant d’entrer dans la maison, faisant peur à Goncalves.

L’infirmière et l ‘«intrus» rient alors qu’il se promène dans la maison jusqu’à ce qu’il tende la main pour la saisir.

Elle commence alors à le gifler tout en le chassant de sa propriété en criant «fou».

Goncalves a posté la vidéo Instagram sur sa page Facebook où elle a expliqué sa réaction à l’intrus.

« J’ai peur et j’agis naturellement comme si je le connaissais jusqu’à ce qu’il réagisse avec l’intention de m’attraper », a-t-elle déclaré.

«Sur cela, avec mon instinct docile de pitbull, je l’ai vaincu.

Les images ont été visionnées plus de 1,4 million de fois sur Facebook.

L’infirmière a dit les médias locaux: « J’étais avec ma fille de 11 ans quand il est arrivé. Je l’ai attaqué avec mille choses différentes en tête sur ce qui pourrait arriver. »

Goncalves a déposé un rapport auprès de la police peu de temps après l’incident.

Elle a également posé des questions dans le quartier, ajoutant: «Personne ne l’a vu par ici auparavant.»

Goncalves et sa famille ont l’intention de renforcer la porte de leur propriété pour leur donner plus de sécurité et de tranquillité d’esprit afin que de tels incidents ne se reproduisent plus.