Le Bureau des enquêtes spéciales de l’armée de l’air (OSI) s’efforce de déterminer comment et pourquoi un intrus a eu accès à Joint Base Andrews, où Air Force One est stockée, la veille du vol inaugural du président Joe Biden.

Biden devrait quitter Joint Base Andrews pour son État d’origine du Delaware vendredi, mais des responsables de l’armée de l’air ont confirmé qu’un intrus avait eu accès à la base jeudi.

Les détails sont rares et on ne sait pas jusqu’où la personne est allée, si le suspect a réussi à interférer avec un aéronef dans l’installation et s’il est en détention ou non.

«Une personne non autorisée a eu accès à Joint Base Andrews. L’incident fait l’objet d’une enquête », a déclaré un porte-parole dans un communiqué jeudi soir.

«Le Bureau des enquêtes spéciales de l’armée de l’air (OSI) est responsable de cette enquête. Toute demande d’information relative à l’incident peut être renvoyée à l’OSI. »

La base abrite la 89e Airlift Wing, qui est chargé d’escorter le « Président, vice-président, membres du cabinet, commandants combattants et autres hauts dirigeants militaires et élus », pendant les voyages aériens officiels.

Joe Biden devrait effectuer son premier vol à bord d’Air Force One en tant que président vendredi et aucun rapport n’a laissé entendre que le vol ne se déroulera pas comme prévu.

Les tensions restent élevées à la suite des émeutes du Capitole du 6 janvier, au cours desquelles des partisans en colère de Trump ont pris d’assaut divers bâtiments gouvernementaux à Washington, DC alors que Biden devait être officiellement certifié comme prochain président des États-Unis. L’incident a depuis été qualifié de «tentative d’insurrection» par de nombreux membres de l’establishment démocrate et des grands médias.

