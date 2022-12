“Introuvable” : tout ce que nous savons sur la disparition du leader de la Scientologie, David Miscavige

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Le leader de la Scientologie, David Miscavige, est “introuvable”.

Nommé accusé dans un procès fédéral pour traite d’enfants, M. Miscavige a esquivé à plusieurs reprises les procureurs qui ont tenté de servir l’homme de 62 ans 27 fois en quatre mois dans des propriétés de Scientologie à Clearwater, en Floride et en Californie, le Tampa Bay Times signalé.

Chaque fois, les agents de sécurité ont refusé d’accepter le procès et ont affirmé ne pas savoir où M. Miscavige vivait ou travaillait, des documents judiciaires obtenus par Le temps de Tampa Bay allégué.

Les avocats ont eu recours à l’envoi de messages Instagram sur le compte officiel de l’église alors qu’ils tentaient de localiser M. Miscavige, a déclaré l’avocat Neil Glazer dans un dossier judiciaire, par le Bay Times.

Selon le journaliste Tony Ortega, qui écrit sur la Scientologie depuis 1995, M. Miscavige a fréquemment essayé d’esquiver les poursuites en changeant son adresse entre la Californie et la Floride.

Bien qu’il soit responsable de l’église controversée depuis la mort du fondateur de l’église L Ron Hubbard en 1986, M. Miscavige reste une figure mystérieuse qui est restée largement hors de vue du public.

Qui est David Miscavige ?

Selon un profil officiel de l’églisele titre officiel de M. Miscavige est chef ecclésiastique de la religion de Scientologie.

L’homme de 62 ans est également président du Board Religious Technology Center (RTC), une société qui contrôle les marques et les droits d’auteur de l’église.

Alors que l’église prétend être une force pour le bien grâce à son action caritative et à sa pratique de la dianétique, qui est censée aider à traiter la maladie mentale, des critiques et d’anciens membres l’ont décrite comme un prétendu “culte” qui sépare les familles, oblige les membres à l’esclavage, et extorque de l’argent à ses partisans.

L’église nie catégoriquement ces allégations.

M. Miscavige a été initié à la Scientologie par son père Ronald Miscavige dans les années 1960 et a rapidement gravi les échelons de la Sea Org, un groupe des membres les plus dévoués qui sert essentiellement de bras de direction de l’église.

Il a été encadré par le fondateur de l’église L Ron Hubbard, un ancien auteur de science-fiction, et a assumé la direction de l’église en 1987.

M. Miscavige a supervisé l’expansion rapide de la Scientologie depuis ses racines dans le sud de la Californie pour revendiquer maintenant des dizaines de millions d’adhérents dans le monde.

Dans sa première interview avec ABC Nouvelles en 1992, M. Miscavige a cherché à dissiper les affirmations selon lesquelles d’anciens membres craignaient de parler de l’église.

“Chaque détracteur là-bas fait partie d’un groupe haineux religieux appelé Cult Awareness Network et de leur groupe sœur appelé American Family Foundation”, a déclaré M. Miscavige selon une transcription de l’interview.

« Maintenant, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces gens, mais c’est la même chose que le KKK serait avec les Noirs. Je pense que si vous interviewiez un néo-nazi et lui demandiez de parler des Juifs, vous obtiendriez un résultat similaire à ce que vous avez ici.

Miscavige a supervisé l’expansion rapide de la Scientologie (Getty Images)

Après une bataille de plusieurs décennies avec l’Internal Revenue Service, l’église a obtenu le statut d’exonération fiscale aux États-Unis en 1993.

« La guerre est finie », M. Miscavige dit à un groupe de milliers de scientologues en liesse dans une arène de Los Angeles en 1993 après que l’IRS a abandonné ses enquêtes sur l’église et lui a accordé une exonération fiscale.

La décision a permis à l’église d’économiser des millions d’impôts et a confirmé son statut d’entité religieuse aux États-Unis.

Il a par la suite gagné en notoriété lorsque d’anciens membres qui ont quitté l’église ont commencé à détailler le pratiques abusives et coercitives alléguées que l’église aurait soumis ses fidèles.

M. Miscavige a également fait face à des plaintes de longue date de la part du médical et communautés scientifiques sur les affirmations selon lesquelles la Scientologie pourrait guérir la maladie mentale.

La doctrine de l’Église, écrite par son fondateur, proclame que la psychiatrie n’est pas seulement fausse, mais mauvaise, et promeut une philosophie de « l’esprit sur la matière » qui prétend qu’atteindre un état « clair » éliminera tous les maux.

Des soi-disant auditeurs sont assignés à chaque membre de l’église pour passer en revue avec eux les événements passés afin d’aider à “éliminer” toute négativité.

Malgré les nombreuses controverses, des membres de haut niveau, dont des célébrités telles que Tom Cruise et John Travolta, ont continué à louer la Scientologie pour avoir changé leur vie.

La Scientologie prétend maintenant avoir 11 000 églises dans 180 pays et des millions d’abonnés dans le monde.

La famille Miscavige et la Scientologie

Le père de M. Miscavige, Ron Miscavige, a quitté l’église en 2012 après s’être brouillé avec son fils et s’être plaint d’avoir été forcé de travailler dans des conditions proches de l’esclavage pour l’église.

D’après son livre de 2016 Impitoyable : Scientologie, mon fils David Miscavige et moi, l’ancien Miscavige a affirmé que les membres de l’Église étaient « soumis à des privations et à la violence » pendant leur détention dans un centre de punition appelé « le trou » – une accusation que l’Église a toujours niée.

Selon un rapport publié en 2015 dans le Temps de Los Angelesla voiture de Ron Miscavige a été localisée, ses e-mails lus et il a été suivi.

David Miscavige avec Tom Cruise, à l’ouverture d’une église de Scientologie en 2004. (PA)

L’enquêteur basé en Floride, Dwayne Powell, a été arrêté en 2013 près de Milwaukee et aurait dit à la police qu’il avait été payé 10 000 $ par un intermédiaire, au nom de l’Église de Scientologie, pour suivre Ron Miscavige « à plein temps ».

David Miscavige a nié avoir engagé le PI pour suivre son père. L’église a menacé de le poursuivre en justice pour ses mémoires révélatrices.

Dans une interview avec ABC Nouvelles en 2016, Ron Miscavige a déclaré que son fils séparé “n’a pas toujours été comme ça… C’était un enfant adorable, il avait un grand sens de l’humour. Nous nous sommes bien entendus.

Ron Miscavige est décédé en 2021.

David Miscavige a épousé sa femme Shelly en 1982. Elle n’a pas été vue en public depuis 2007, ce qui a conduit à des spéculations sur son bien-être.

L’ancienne membre Leah Remini, qui est devenue une critique virulente de l’église et a écrit un mémoire en 2015 Troublemaker : Survivre à Hollywood et à la Scientologie, déposé un rapport de personne disparue pour Shelly Miscavige avec le LAPD en 2013.

Le LAPD a déclaré plus tard qu’il avait résolu l’affaire et la trouva vivante et en bonne santé.

La nièce de M. Miscavige, Jenna Miscavige Hill, a publié un mémoire Au-delà de la croyance en 2013, qui détaillait sa vie dans les plus hauts rangs de la secte, sa « déconnexion » de sa famille extérieure à l’organisation, et son ultime évasion en 2005.

Miscavige et Tom Cruise

Tom Cruise a été initié à la Scientologie par sa première épouse Mimi Rogers.

Pendant le tournage du film de 1990 Jours de tonnerreil serait tombé amoureux de la co-star Nicole Kidman, selon l’ancien membre senior de la Scientologie Mike Rinder, qui écrit sur la période dans ses mémoires de 2022 Un milliard d’années: mon évasion d’une vie dans les plus hauts rangs de la Scientologie.

Selon M. Rinder, l’église a aidé à organiser la séparation de Cruise de Rogers afin qu’il soit libre d’épouser Kidman.

Nicole Kidman et Tom Cruise (Getty Images)

M. Miscavige a été invité au plateau de Jours de tonnerre, M. Rinder écrit et charge un lieutenant de confiance, Greg Wilhere, de convaincre Rogers de divorcer.

“Miscavige a sans aucun doute vu cela comme une opportunité de démontrer sa capacité à réaliser les souhaits de Tom”, écrit M. Rinder.

Le Pistolet supérieur La star a divorcé de Rogers en février 1990 et a épousé Kidman plus tard cette année-là, Miscavige agissant comme son témoin.

Un porte-parole de l’église a précédemment déclaré que les affirmations de M. Rinder étaient “totalement ridicules” et a déclaré qu’il était un “menteur invétéré”.

L’église demande aux membres de sa Sea Org de signer un promesse d’un milliard d’annéesqui, selon d’anciens membres, sert à faire travailler des enfants dès l’âge de 10 ans pour peu ou pas d’argent dans esclavage virtuel.

M. Rinder écrit en outre que les membres de la Sea Org ont été chargés d’effectuer des travaux sur les maisons de Cruise à Aspen, dans le Colorado, d’installer des équipements audiovisuels haut de gamme dans une propriété de Pacific Palisades, à Beverly Hills, et de son hangar aérien de Santa Monica.

Cruise est apparu lors des ouvertures de nouvelles églises de Scientologie à travers le monde, y compris à Madrid en 2004.

Dans une Scientologie vidéo de recrutement la même année, M. Cruise a déclaré que c’était un “privilège de s’appeler scientologue”.

« C’est ce qui me motive : c’est que je sais que nous avons une opportunité d’aider vraiment, pour la première fois, à changer efficacement la vie des gens. Et je m’y consacre. Je suis absolument, sans compromis, dévoué à cela.

Cruise aurait minimisé ses liens avec la Scientologie ces dernières années.

La Scientologie dans la culture populaire

Dans le documentaire de 2015 Aller clairle cinéaste Alex Gibney a dressé le portrait de huit anciens scientologues qui critiquaient les pratiques de l’église.

Parmi les anciens membres présentés dans le film figure le réalisateur oscarisé Paul Haggis, qui était membre de la Scientologie depuis les années 1970 jusqu’à son départ en 2009.

En novembre, M. Haggis a été condamné à payer au moins 7,5 millions de dollars à une femme qui l’avait accusé de viol lors d’une première de film en 2013.

Au cours du procès, les jurés ont entendu de nombreux témoignages sur l’Église de Scientologie, M. Haggis affirmant que des membres de l’Église avaient tenté de le discréditer.

Documentaire de Louis Theroux de 2016 Mon film de Scientologie jeter davantage de lumière sur l’endoctrinement présumé et les pratiques disciplinaires de l’église.

Les poursuites

Trois anciens scientologues a porté plainte en avril alléguant qu’ils ont été forcés de travailler pour l’organisation de l’âge de 10 ans jusqu’à l’âge adulte pour peu ou pas de salaire, tout en subissant des violences verbales et physiques.

Gawain Baxter, qui poursuit l’église avec sa femme Laura Baxter et une troisième demanderesse Valeska Paris, dit dans un communiqué libéré par son avocat qu’il a été contraint de signer un document à l’âge de six ans s’engageant à travailler pour l’Église de Scientologie pendant un milliard d’années.

Il a dit qu’il avait commencé à travailler dans une main-d’œuvre faible ou non rémunérée pour l’Org des cadets de Scientologie dès l’âge de 10 ans, tout en étant forcé d’assister à des “séances d’endoctrinement coûteuses”.

Les Baxter ont ensuite travaillé pour la Sea Org de style militaire de l’église avant de partir en 2012.

“Grandir dans la Scientologie, être séparé de ma famille et soumis à de graves violences verbales et physiques m’a marqué d’une manière que je continue de travailler et de découvrir”, a déclaré M. Baxter dans un communiqué publié en avril.

“Pendant ce temps, la Scientologie continue d’abuser et d’exploiter ses membres, y compris les jeunes enfants, et le fait avec un pouvoir pratiquement incontrôlé.”

Neil Glazer, un avocat des plaignants, a demandé au tribunal de considérer que M. Miscavige a été signifié et est en défaut lors d’une audience prévue devant un tribunal fédéral de Tampa le 20 janvier.

“Miscavige ne peut pas être autorisé à poursuivre son jeu”, a écrit M. Glazer dans un dossier judiciaire du 13 décembre, Le temps de Tampa Bay rapports.

L’indépendant n’a pas immédiatement répondu après avoir fait deux demandes de commentaires concernant les allégations contre M. Miscavige dans le cadre du procès.