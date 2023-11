Introduction en bourse de Tata Tech : Morgan Stanley, Blackrock et des fonds américains sont susceptibles d’investir dans l’émission publique, selon un rapport

Tata Technologies négocie avec Morgan Stanley Investment Management, Blackrock et certains hedge funds américains pour investir dans son introduction en bourse pour une valorisation de 2,5 milliards de dollars, a rapporté Reuters citant des sources directement informées.

L’introduction en bourse de Tata Tech sera la première depuis deux décennies pour une société du groupe Tata. Tata Technology fournit des services d’ingénierie aux entreprises des secteurs de l’automobile et de l’aérospatiale, entre autres.

Avant son introduction en bourse prévue de 350 à 375 millions de dollars, Tata Tech est en contact avec les gestionnaires d’actifs américains Ghisallo Capital, Oaktree Capital et Key Square Capital, ainsi qu’avec Blackrock et Morgan Stanley pour une éventuelle participation à l’opération, a rapporté l’agence de presse.

Il n’y a eu aucune confirmation officielle de la part des investisseurs potentiels concernant l’émission. Oaktree a refusé de commenter tandis que Tata et les autres investisseurs n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Ces hedge funds américains, ainsi que Blackrock et Morgan Stanley, sont intéressés par l’investissement phare de Tata. Dans ce cadre, des investisseurs institutionnels de premier plan se voient attribuer des actions avant l’ouverture de la souscription pour les investisseurs particuliers et autres.

“Les grands investisseurs sont très enthousiasmés par la marque Tata et par une entreprise rentable et d’envergure qui stimule la demande”, a déclaré la première source à Reuters, M. Sriram.

Date de souscription prévue de Tata Tech IPO

L’introduction en bourse de Tata Technologies sera ouverte aux souscriptions vers le 21 novembre, ont indiqué des sources à Reuters. Les investisseurs et les experts du marché envisagent cette introduction avec un grand optimisme, car elle pourrait être l’une des plus importantes introductions en bourse en Inde cette année après Nexus Malls, propriété de Mankind et Blackstone. La société prévoit de faire ses débuts commerciaux d’ici fin novembre.