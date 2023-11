Introduction en bourse de Kalyani Cast Tech : émission entièrement souscrite le premier jour ; consultez les dernières BPF, autres éléments clés à savoir

Kalyani Cast Tech IPO est une introduction en bourse de PME et une émission de livre. L’introduction en bourse a reçu une forte demande des investisseurs car elle a été entièrement souscrite quelques heures après l’ouverture.

L’entreprise fabrique une large gamme de produits moulés, y compris des composants finis, et est spécialisée dans divers types de conteneurs de fret. La société a une clientèle diversifiée, notamment les chemins de fer indiens, l’industrie minière, l’industrie du ciment, les usines de produits chimiques et d’engrais et les industries électriques.