Introduction en bourse de De Nora au prix de 13,50 euros par action ; Valorisation de 2,8 milliards de dollars

Le PDG du fabricant d’électrodes Industrie De Nora dit qu’il n’a “pas peur” des turbulences actuelles du marché alors qu’il brave une introduction en bourse cette semaine.

L’offre publique initiale était au prix de 13,50 euros par action mardi, valorisant la société italienne à 2,723 milliards d’euros, soit 2,88 milliards de dollars.

“C’était le bon moment pour nous, nous avons une excellente histoire d’équité, donc pour nous … c’est le début d’un nouveau voyage, et nous n’avons pas peur des turbulences actuelles du marché”, a déclaré le PDG Paolo Dellacha à Julianna Tatelbaum de CNBC. “Nous avons un plan industriel à exécuter.”

La société doit commencer à négocier sur Euronext Milan jeudi, dans ce qui sera la première introduction en bourse majeure en Europe depuis le début de la guerre en Ukraine.

Il intervient à un moment volatil pour les marchés, avec l’Eurostoxx 600 paneuropéen en baisse de plus de 14 % depuis le début de l’année. Les traders réagissent à la fois au conflit ukrainien et à ses ramifications mondiales, ainsi qu’à une politique de hausse des taux plus agressive de la part de la Réserve fédérale américaine et d’autres banques centrales du monde entier.

De Nora, basée à Milan, a été fondée en 1923 et est spécialisée dans les technologies d’électrodes et de traitement de l’eau.