Introduction en bourse de Birkenstock après le premier mois d’introduction en bourse d’Arm et Instacart

Le fabricant de chaussures allemand Birkenstock a fabriqué des stocks ses débuts sur le marché public mercredi 11 octobre, ouvrant en dessous de son prix catalogue à 41$ un partage. Comment il fonctionnera être encore un autre test décisif pour le marché en difficulté des introductions en bourse.

Le cordonnier centenaire spécialisé dans les sandales à semelles en liège – pour lesquelles l’opinion publique oscille entre mal fagoté et à la mode – fait désormais partie de l’air du temps. Les chaussures de la marque allemande fondée en 1774 sont aujourd’hui présentes partout, des salles de chirurgie aux placards de célébrités, y compris les mannequins Gigi Hadid et Kendall Jenner ainsi que les actrices Juliane Moore et Emma Roberts. La marque de vêtements de confort a même sorti des lignes en collaboration avec des marques de luxe Dior et Manolo Blahnik.

Bien qu’il ait tous les atouts pour imiter le destin enchanté d’un autre marque de chaussures laides mais populaires Crocs en bourse, rien ne garantit que ça ne s’effondrera pas comme un autre marque de chaussures laide mais populaire Allbirds– d’autant plus que certaines introductions en bourse récentes, présentées comme des superproductions, ont livré des performances décevantes.

Dans le monde post-pandémique, où la Fed a continué à augmenter les taux d’intérêt et à susciter des craintes de récession, les introductions en bourse à grande échelle étaient introuvables. Mais cette année était censée être différente avec une série de débuts publics très médiatisés. Encore la réponse a été pour le moins tiède lorsque des offres d’actions très attendues ont fait leur chemin sur les marchés ces derniers mois.

À la mi-septembre, Wall Street a parié sur le géant des puces d’Alibaba, Arm, qui redonnerait vie au marché des introductions en bourse. Cependant, malgré la hausse du premier jour, le cours de l’action a baissé de 14 % depuis son lancement.

L’introduction en bourse d’Instacart qui a suivi n’a pas non plus impressionné. Le cours de l’action de la société de livraison de courses, qui fait face à une forte concurrence de la part de concurrents comme DoorDash et Uber, dépasse à peine son prix d’introduction en bourse initial.

Notes des analystes ne soutiennent pas les deux actions non plus. Et les sociétés de capital-risque ont été exhorter les startups à repenser leurs décisions à rendre publiques.

Les débuts de Birkenstock sur le marché des introductions en bourse en 2023, en chiffres



-22% : Diminution du nombre d’introductions en bourse jusqu’au 11 octobre 2023 par rapport à 2022. Il y en a eu 127 cette année ; en 2021, il y avait plus de 1 000 introductions en bourse aux Etats-Unis.

15 % : Risque d’une récession au cours des 12 prochains mois, selon Goldman Sachs. Cela correspond à peu près à la probabilité moyenne historique d’une récession au cours d’une année donnée. Ni Bank of America ni JPMorgan Chase ne s’attendent à une récession cette année.

8,6 milliards de dollars : Valorisation de Birkenstock lors de son introduction en bourse à 46 $ l’action

2,9% : Croissance projetée des ventes mondiales de chaussures au cours de 2022, selon le cabinet d’études de marché Euromonitor International.

83% : Action de Birkenstock que L Catterton, un société de capital-investissement soutenue par LVMH qui a acheté une participation majoritaire en 2021, en détiendra toujours après l’introduction en bourse. Alexandre Arnault, le fils du président de LVMH, Bernard Arnault, rejoindra le conseil d’administration de Birkenstock.

3.6 : Des paires de Birkenstock que possède le client américain moyen de la marque, selon une enquête auprès des clients menée par l’entreprise.

90 % : Acheteurs récents de Birkenstocks qui ont indiqué vouloir acheter à nouveau, selon l’enquête menée auprès de l’entreprise.

Citation : Birkenstock est intemporel

«Certains disent : ‘Birkenstock a un moment’. Je réponds toujours alors « ce moment dure depuis 250 ans, et il continuera de durer » – poussé par un mouvement international de consommation vers la précarité, une préférence croissante pour les produits sains, une appréciation croissante de l’artisanat et une préférence pour les marques ayant un but. .» —Oliver Reichert, PDG dans un dossier réglementaire du 12 septembre auprès de la Securities and Exchanges Commission (SEC) annonçant l’introduction en bourse

Fait amusant : Barbie a choisi les Birkenstocks

Dans le blockbuster d’un milliard de dollars Barbie, l’acteur qui incarne le personnage principal, Margot Robbie, doit choisir entre des talons hauts (représentatifs de Barbieland) et une paire de sandales Birkenstock (représentatives du monde réel) dans une scène marquante de la bande-annonce et du film. Elle porte ensuite une paire – des Birkenstocks en cuir végétalien nubuck Arizona Big Buckle en rose – dans le le point culminant du film.