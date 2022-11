Mardi, le gouvernement de la Saskatchewan a déposé la Saskatchewan First Act, qui, selon lui, confirmera l’autonomie et la compétence de la province sur ses ressources naturelles.

La semaine dernière, le gouvernement provincial a déclaré que la loi serait sa première décision de la séance d’automne.

« Il ne s’agit pas de dénigrer le gouvernement fédéral. Il s’agit de quantifier, d’évaluer et de définir les dommages économiques. Il s’agit de notre place dans cette fédération et de notre responsabilité de favoriser la croissance économique », a déclaré mardi la ministre de la Justice de la Saskatchewan, Bronwyn Eyre.

La loi “affirme sa compétence législative exclusive en vertu de la Constitution du Canada, et en particulier, les questions énumérées aux articles 92 et 92A de la Loi constitutionnelle de 1867.”

La loi stipule que la Saskatchewan a compétence sur les éléments suivants :

Exploration de ressources non renouvelables.

Développement, conservation et gestion des ressources naturelles et forestières non renouvelables.

Exploitation de sites et d’installations de génération et de production d’électricité.

Réglementation de toutes les industries et entreprises relevant de la compétence provinciale.

Réglementation de l’utilisation des engrais.

La loi stipule que dans chacun des cas ci-dessus, la province a compétence sur la réglementation des normes environnementales, des émissions de gaz à effet de serre et d’autres émissions.

La deuxième partie de la Saskatchewan First Act modifierait la Saskatchewan Act pour inclure :

La Saskatchewan jouit d’une autonomie dans les matières relevant de sa compétence législative exclusive, conformément à la Loi constitutionnelle de 1867.

La Saskatchewan dépend de l’agriculture, du développement des ressources non renouvelables, de la foresterie et de la génération et de la production d’énergie électrique.

La production de ce qui précède est « essentielle au bien-être et à la prospérité de la Saskatchewan et de ses habitants ».

La nouvelle loi stipule que ces articles seront également ajoutés à la Loi constitutionnelle de 1867.

Il crée également un tribunal d’évaluation des répercussions économiques qui étudiera les répercussions économiques des politiques fédérales.

Eyre a déclaré que le tribunal serait indépendant et appelé en cas de besoin.

Un avocat du gouvernement affirme que les amendements ne négligent pas les lois fédérales

Mitch McAdam, directeur de la branche du droit constitutionnel de la province, a déclaré qu’il pense que les modifications introduites aideront la province à faire valoir des cas de compétence avec le gouvernement fédéral devant les tribunaux si cela arrive.

« Il n’y a rien dans les amendements qui dit que la province peut ignorer les lois fédérales ou que les lois fédérales ne s’appliqueront plus en Saskatchewan. Ce que fait la loi, c’est qu’elle reconnaît que c’est le rôle des tribunaux, et les tribunaux sont les arbitres ultimes de l’endroit où cette ligne de démarcation est entre la compétence fédérale et provinciale », a déclaré McAdam.

McAdam faisait partie de l’équipe du gouvernement qui a fait valoir que la taxe fédérale sur le carbone était inconstitutionnelle devant la Cour suprême. Le tribunal s’est rangé du côté du gouvernement fédéral dans une décision 6-3.

Eyre a déclaré que les nouvelles modifications “envoyaient un signal” aux tribunaux sur l’endroit où la Saskatchewan estime avoir compétence et pourquoi.

Elle a déclaré que la loi n’est pas un prétexte pour une bataille devant les tribunaux avec le gouvernement fédéral et que la province recherche un “accord équitable” et un “partenaire équitable” à Ottawa.

McAdam a déclaré que le tribunal de l’impact économique fournira des informations pour “éclairer les décisions futures, qu’il s’agisse d’un renvoi devant la Cour d’appel, d’une demande d’injonction ou d’autre chose. Cela nous donnera les outils dont nous avons besoin pour porter cette affaire devant les tribunaux.”

Eyre a déclaré que les politiques fédérales ont et auront un impact économique négatif sur la province.

Elle a mentionné le plan fédéral de tarification du carbone, le projet de loi C-69, et la norme d’électricité propre, qui vise à avoir une production d’électricité à zéro émission nette de 100 d’ici 2035. Eyre a déclaré que la norme signalerait la fin des sources de production d’électricité à partir de combustibles fossiles.

Elle a dit qu’elle espère que le programme “ne sera pas une réalité”.

“Nous n’avons pas assez d’électricité pour traverser cela. Nous n’avons pas assez de capacité pour faire la transition aussi rapidement. Nous essayons et ces efforts sont bien documentés.”