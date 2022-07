Introduction au camp d’entraînement Bears 2022 de Shaw Local – Shaw Local

LAKE FOREST – Le camp d’entraînement est arrivé.

Les Bears se rendront sur le terrain d’entraînement pour le camp d’entraînement cette semaine avec l’arrivée des joueurs mardi et le premier entraînement mercredi. Pour la troisième année consécutive, le camp d’entraînement aura lieu au centre d’entraînement Halas Hall de l’équipe à Lake Forest.

Shaw Local aura toutes les nouvelles, notes et analyses pour aider les fans des Bears pendant le camp. Vous trouverez ci-dessous tout ce que les fans doivent savoir avant le camp d’entraînement.

L’horaire

Les Bears doivent réduire leur liste de 90 joueurs au camp d’entraînement à 53 au cours du mois prochain. L’équipe s’entraînera quatre ou cinq jours par semaine d’ici là. Une douzaine d’entraînements sont ouverts au public, à commencer par l’entraînement de jeudi.

Les Bears accueilleront des fans à Soldier Field pour leur fête familiale annuelle le mardi 9 août. Ils disputeront leur premier match de pré-saison quelques jours plus tard, le samedi 13 août, contre les Chiefs de Kansas City à Soldier Field.

L’équipe doit réduire son alignement à 85 joueurs le 16 août, puis à nouveau à 80 joueurs d’ici le 23 août. La réduction finale à 53 joueurs doit être faite à 15 heures le 30 août.

À quoi s’attendre de Matt Eberflus

L’entraîneur-chef de première année des Bears, Matt Eberflus, a dit à ses joueurs de préparer leurs chaussures de course pour le premier entraînement de mercredi. Les joueurs ont eu leur premier aperçu de ce qu’est Eberflus en tant qu’entraîneur au printemps, mais les choses vont maintenant passer à la vitesse supérieure.

Eberflus est un entraîneur-chef à l’esprit défensif qui passera beaucoup de temps à mettre en œuvre son schéma défensif 4-3. Il a confié les rênes de son attaque au nouveau coordinateur offensif Luke Getsy. Getsy arrive à Chicago après avoir passé sept des huit dernières années en tant qu’entraîneur dans divers rôles avec les Packers de Green Bay.

Tous les regards seront à nouveau tournés vers le quart-arrière Justin Fields. Cette saison, Fields est le partant clair à la position, contrairement à il y a un an où il était coincé derrière Andy Dalton sur le tableau des profondeurs. Fields devrait voir presque tous les représentants de la première équipe au quart-arrière.

Répartition des postes

Arkush, analyste principal des Bears Hub, a déjà examiné en profondeur chaque poste de la liste des Bears. Découvrez ses aperçus de position ici:

Quels sont les acteurs clés à surveiller ?

L’écrivain Beat Sean Hammond a classé les 25 Bears les plus importants à l’approche de la saison. La liste complète est disponible ici :

Quand commence la saison régulière ?

Les Bears lancent la saison 2022 contre les 49ers de San Francisco à midi le 11 septembre au Soldier Field de Chicago. Une semaine plus tard, ils joueront un match aux heures de grande écoute sur Sunday Night Football contre les Packers de Green Bay à Lambeau Field.

