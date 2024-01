Introduction à la date limite des échanges des Warriors : Golden State est-il piégé dans le no man’s land de la NBA ?

SAN FRANCISCO — Les Golden State Warriors étaient en marge du marché Pascal Siakam il y a plusieurs semaines. Ils ont eu des conversations exploratoires avec les Raptors de Toronto. Si les Indiana Pacers n’avaient pas bondi – abandonnant trois joueurs de premier tour de niveau intermédiaire plus Bruce Brown, qui pourrait en chercher un autre pour Toronto – les Raptors auraient peut-être engagé les Warriors plus sérieusement à l’approche de la date limite des échanges NBA 2024.

Mais l’Indiana était motivée, Siakam préférait s’y diriger (toujours un énorme facteur en coulisses) et les Pacers ont payé, à la fois maintenant et vraisemblablement dans l’avenir lucratif de Siakam. Autre problème : Jonathan Kuminga, la puce commerciale la plus appréciée des Warriors, n’est pas un choix idéal à côté de Scottie Barnes, la pièce maîtresse de la reconstruction de Toronto. Leurs compétences se chevauchent, de sorte que les Raptors ne frappaient pas vraiment la porte pour trouver un moyen de forcer Kuminga.

Cela n’a fait que pousser les Warriors dans ce qui semble être un piège de circonstance lié à la date limite des échanges, sans voie claire pour une mobilité ascendante ou descendante. Ils sont dans le no man’s land de la NBA. Les chances et les attentes internes d’un échange qui fait bouger l’aiguille de manière significative ont régulièrement diminué au cours du dernier mois, disent des sources de l’équipe non autorisées à parler publiquement. L’Athlétisme.

Les Warriors ont 19-24 ans, mais ne sont pas incités à appuyer sur le bouton d’éjection lors d’une saison allant vers le sud, car ils emploient toujours Stephen Curry. et ne possèdent même pas leur choix de première ronde. (Portland l’a, à moins que la chance de la loterie ne le place dans le top quatre.) Mais il est difficile pour les Warriors de pivoter beaucoup plus bas qu’ils ne le sont actuellement au classement, car les cinq dernières équipes de la ligue sont à peu près gravées dans le marbre.

La motivation reste donc pour gagner, pour grimper au moins dans le mix des Play-In Tournament et menacer les jeunes prétendants au sommet de la conférence en avril. Les Warriors sont des acheteurs. Mais ce marché commercial en est saturé, ce qui tend à créer une économie surévaluée. C’est délicat pour un front office comme celui des Warriors, qui a montré une hésitation à se débarrasser d’actifs précieux (Kuminga, Moses Moody, futurs premiers joueurs) pour poursuivre une saison et une fenêtre de titre qui, selon beaucoup, sont déjà hors de portée réaliste.

Il existe un cas test récent qui pourrait inspirer la confiance et promouvoir l’appétit pour le mouvement. Les Lakers de Los Angeles semblaient coincés dans une situation similaire la saison dernière. Ils étaient 25-30 à la date limite des échanges et 13e de la conférence le jour où ils ont annulé le contrat sismique de Russell Westbrook (et un premier tour légèrement protégé) pour D’Angelo Russell, Jarred Vanderbilt et Malik Beasley. Ils ont ajouté Rui Hachimura dans le cadre d’un accord plus petit trois semaines plus tôt.

Ces quatre joueurs ont occupé la partie médiane de leur rotation. Les Lakers sont allés 18-9 après la date limite pour remporter la septième tête de série, ont battu les Minnesota Timberwolves lors du Play-In, ont renversé les Memphis Grizzlies en ruine au premier tour et ont battu les Warriors au deuxième tour. Les Denver Nuggets les ont balayés lors de la finale Ouest, mais leur parcours a plus que justifié les manœuvres de délais qui ont contribué à l’alimenter.

Ce n’est pas une tâche simple à répéter pour les Warriors. Leur défaut de liste est plus difficile à corriger. Cette équipe des Lakers comptait déjà LeBron James et Anthony Davis, deux méga pièces qui avaient besoin d’une meilleure profondeur en dessous. La partie profonde de cette liste de Warriors – des places cinq à 11, disons – n’a pas été un gros problème. C’est la croûte supérieure de la rotation, directement en dessous de Curry, qui a retenu cette équipe.

Draymond Green a raté 24 des 43 matchs de l’équipe, principalement en raison d’une suspension. Klay Thompson, à un autre stade de sa carrière, compte en moyenne moins de 20 points pour la première fois depuis 2013. Andrew Wiggins connaît sa pire saison offensive de tous les temps et, au moment où sa crise était à son paroxysme, il a coulé toutes les combinaisons d’alignement comprenant lui.

Les Warriors ont remporté le titre 2022 parce que Green était disponible de manière fiable et Wiggins s’est qualifié pour un All-Star de la saison régulière tout en améliorant encore plus son jeu en séries éliminatoires pour servir d’aile n°2 bidirectionnelle légitime à côté de Curry. C’est ce dont Curry – et, en tandem, la construction actuelle de cette liste – a plus que tout besoin en ce moment : une deuxième option au niveau du titre.

C’est pourquoi Siakam avait un réel attrait auprès de nombreuses personnes présentes dans le bâtiment. Mais il est parti, et il ne semble plus y avoir personne qui soit réellement disponible et qui corresponde au moule.

Mike Dunleavy Jr. a passé beaucoup de temps à discuter avec le directeur général d’Atlanta, Landry Fields, avant un récent match des Hawks. Mais tout intérêt pour Dejounte Murray, le joueur n°1 du L’Athlétisme la date limite des échanges est au mieux tiède, ce qui ne mènera pas à un mouvement. C’est un autre gardien sur le point de conclure un contrat de 114 millions de dollars sur quatre ans. C’est une histoire similaire avec Zach LaVine de Chicago.

Les Warriors ont un plus grand besoin et une plus grande soif d’aile ou de centre. Lauri Markkanen de l’Utah correspond à la description, mais la plupart des membres du personnel de la ligue ne croient pas qu’il soit vraiment disponible. S’il était déplacé, le prix devrait augmenter au-delà de ce qui existe sur le compte bancaire des Warriors.

Il y a au moins des noms à considérer en aval. Bojan Bogdanović a conclu un accord attrayant (20 millions de dollars cette saison, 19 millions de dollars non garantis la saison prochaine) pour une équipe 6-40 des Detroit Pistons. Il en va de même pour DeMar DeRozan, avec un montant de 28 millions de dollars expirant pour les 22-25 Bulls. Chacun renforcerait l’offensive, même si la défense constitue un problème plus important pour les deux.

Kevon Looney connaît une mauvaise saison et voit actuellement ses minutes disparaître après le retour de Green. Les Warriors ont exploré le marché central. Wendell Carter Jr. pourrait-il être obtenu du Orlando Magic ? Clint Capela d’Atlanta serait disponible. Nic Claxton de Brooklyn vaut-il le prix qu’il faudrait pour l’obtenir et quel que soit le contrat qu’il obtiendrait en agence libre cet été ?

Ce ne sont pas des noms ou des mouvements qui ramèneraient immédiatement les Warriors dans la conversation sur le titre. Mais ils ont une liste qui a besoin d’être remaniée au cours des six prochains mois et, souvent dans la NBA moderne, le travail hors saison commence à la date limite des échanges, surtout lorsque les prix baissent à l’approche du buzzer.

Vérifions rapidement la situation des délais pour certains des joueurs actuels des Warriors. Comme L’Athlétisme Shams Charania a signaléle front office des Warriors a écouté et écoutera toute conversation qui n’inclut pas Curry.

Andrew Wiggins

Wiggins se présente comme le guerrier le plus susceptible d’être traité. Il en est à la première saison d’une prolongation de quatre ans d’une valeur de 109 millions de dollars. Les Warriors ont présenté des offres joueur pour joueur pour Wiggins, selon des sources de l’équipe et de la ligue. Ils ne le feraient pas avoir pour joindre un choix au repêchage pour résilier son accord.

Mais rien ne les a fait sursauter. Wiggins a récemment augmenté sa production et son activité. Il est de retour dans leur alignement de départ et de clôture, pouvant enfin jouer aux côtés de Kuminga (un facteur énorme pour son avenir) grâce au retour de Green comme centre de départ. Les Warriors ont une fiche de +41 avec ce trio sur le terrain ensemble en 66 minutes au cours des quatre derniers matchs.

Il n’y a eu aucun mandat de la part de Joe Lacob et du groupe de propriété des Warriors pour perdre de l’argent, selon des sources de l’équipe, malgré une facture fiscale record et un record de 19-24. Même sans échanger Wiggins, il existe une voie claire pour éviter le deuxième tablier fiscal cet été en raison de leurs autres contrats expirant. Il est concevable qu’ils puissent détenir Wiggins et explorer à nouveau son marché cet été, alors qu’il ne lui reste que trois saisons et qu’il a théoriquement terminé cette saison mieux qu’il ne l’avait commencée.

Le moyen le plus simple pour les Warriors de réorganiser leur profondeur dans un échange de niveau intermédiaire serait d’attacher un futur premier tour au contrat de 30 millions de dollars qui expire de Paul et de l’acheter. En fonction de la protection, les premiers joueurs des Warriors dans quelques années, à mesure que Curry disparaîtrait, auraient un potentiel de hausse extrême en raison de leur potentiel de billet de loterie, et les équipes en reconstruction adorent les accords qui expirent.

Mais Paul conserve de la valeur pour les Warriors. Il reviendra de sa main cassée avec le temps restant dans la saison et reprendra probablement la propriété de la deuxième unité. Paul a un sommet d’équipe de plus-85 cette saison, et les Warriors ont un plus-27 avec lui au sol sans Curry. Ces minutes non-Curry seront cruciales dans tous les matchs importants à venir.

Ensuite, il y a les détails de son contrat. Les Warriors ont échangé Jordan Poole contre Paul en partie parce que l’accord de Paul est conclu cet été, ce qui leur permet d’éviter plus proprement le deuxième tablier (qui est essentiellement un mandat). Il est peu probable qu’ils se retournent ensuite et utilisent ce contrat pour ajouter de l’argent futur à la date limite.

Il y a un autre avantage à l’accord de Paul : il dispose en fait d’une non-garantie de 30 millions de dollars pour la saison prochaine. Ainsi, si une opportunité commerciale se présente en juin ou même début juillet, en supposant que Paul soit impliqué dans la conversation, cela pourrait être un outil pour les Warriors pendant l’intersaison, lorsque davantage de joueurs et de débouchés sont ouverts.

Vert Draymond

Il a fallu quatre matchs à Green pour rétablir son extrême importance pour les Warriors sur le terrain. Depuis son retour, ils ont dominé les équipes de 65 points en 123 minutes. L’entraîneur Steve Kerr s’engage à le considérer comme centre de départ de l’équipe et, bien qu’au début du processus, Green semble débloquer Kuminga et Wiggins en tant que combo d’ailes utilisable dans la meilleure unité de cinq joueurs de l’équipe.

Compte tenu de la manière dont le contrat de Green (quatre ans, 100 millions de dollars) et les circonstances délicates avec le bureau de la ligue seraient perçus sur le marché libre, il y a peu de raisons de croire qu’il sera échangé.

Klay Thompson

Deux facteurs rendent délicat un échange avec Thompson au cours des neuf prochains jours. Le premier est son numéro de contrat. Il gagne 43,2 millions de dollars au cours de la dernière année de son contrat. Bien que l’aspect expirant ait son attrait, c’est un nombre important pour construire un match. Pas impossible,…