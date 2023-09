Intoxication alimentaire : quelles sont les causes courantes au Canada?

À la suite d’une épidémie massive d’E. coli dans plusieurs garderies de Calgary, de nombreux Canadiens se demandent comment surviennent les maladies d’origine alimentaire et quelles sont les causes des intoxications alimentaires.

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) estime qu’environ quatre millions de Canadiens contractent une maladie d’origine alimentaire chaque année, dont environ 11 600 sont hospitalisés et 238 en meurent.

Sur les quatre millions de maladies estimées chaque année, 1,6 millions sont causées par des bactéries, des virus ou des parasites connus, tandis que 2,4 millions de cas proviennent de causes inconnues.

« Ils n’enregistrent une maladie d’origine alimentaire que si vous allez à l’hôpital ou si vous prélevez un échantillon et le transmettez à un laboratoire central. Si vous allez à l’hôpital avec de la diarrhée, ils prélèveront immédiatement un échantillon. Nos statistiques sont donc très peu fiables. Et cela ne vaut pas seulement pour le Canada, cela vaut pour la majeure partie du monde », a déclaré jeudi Keith Warriner, professeur au Département des sciences alimentaires de l’Université de Guelph, à CTVNews.ca.

Warriner affirme que les gens contractent généralement des maladies d’origine alimentaire en mangeant des aliments contaminés.

« Beaucoup de choses peuvent provoquer des maladies d’origine alimentaire ou des intoxications alimentaires », a déclaré Warriner. « Nous connaissons environ 30 000 types différents de bactéries et seulement 1% d’entre elles sont réellement dangereuses pour nous et les animaux. »

Il dit qu’en général, on peut classer les causes d’une intoxication alimentaire selon leur gravité.

« Parfois, vous mangez quelque chose et vous dites : ‘J’ai l’impression d’avoir une grippe de 24 heures’, et cela pourrait être un virus ou, en gros, un autre agent pathogène qui ne stimule pas autant le système immunitaire. peuvent consommer des agents pathogènes, comme la listeria, et ne présenter aucun symptôme. Mais si vous faites partie d’un groupe sensible – les personnes âgées, immunodéprimées, enceintes – alors vous pouvez souffrir beaucoup. Et ceux-ci peuvent être très graves, allant d’une simple maladie à la à mort. »

Warriner ajoute que ces microbes ont leur propre façon de « perturber » votre corps et de provoquer des symptômes tels que des vomissements, de la fièvre, de la diarrhée, des courbatures et des douleurs. Vous pouvez tomber malade en mangeant, en manipulant et, dans certains cas, en inhalant des agents pathogènes provenant d’aliments contaminés, dit-il.

« Staphylococcus aureus, par exemple, peut provoquer le syndrome de mort subite, vous savez, par une coupure et cela peut être d’origine alimentaire ou, vous savez, commensal de base », a déclaré Warriner.

LES MALADIES D’ORIGINE ALIMENTAIRE LES PLUS COURANTES AU CANADA

CTVNews.ca a reformaté l’infographie ci-dessus par l’ASPC pour l’adapter aux dimensions de cet article.

NOROVIRUS

Le norovirus est la principale cause de maladies d’origine alimentaire et d’hospitalisations au Canada, selon l’ASPC. Le virus est responsable d’environ un million de maladies, 1 180 hospitalisations et 21 décès dans le pays chaque année.

« Cela dépasse en quelque sorte toutes les bactéries, tous les parasites que nous connaissons. Le norovirus est donc le numéro un. Habituellement, il s’agit d’une maladie de manipulation d’aliments, de personne à personne, de personne à la nourriture », a déclaré Warriner.

L’ASPC affirme que 65 pour cent des causes connues de maladies d’origine alimentaire au Canada sont les norovirus.

Les principaux symptômes du norovirus comprennent les nausées, la diarrhée, les douleurs et crampes d’estomac ainsi que les vomissements. Selon l’ASPC, les enfants vomissent généralement plus que les adultes.

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

Clostridium perfringens est une bactérie responsable d’environ 177 000 maladies au Canada chaque année.

« Le Clostridium perfringens est similaire au (norovirus), qui vous donne essentiellement une crise de diarrhée pendant environ une journée, et vous l’avez oublié », a déclaré Warringen.

L’ASPC affirme que les symptômes de la maladie à Clostridium perfringens comprennent la diarrhée, des douleurs et des crampes, des ballonnements d’estomac, une augmentation des gaz, des nausées, une perte de poids, une perte d’appétit, des douleurs musculaires et de la fatigue.

Les symptômes durent généralement de huit à 12 heures, mais ils peuvent durer jusqu’à une à deux semaines chez les très jeunes ou les personnes âgées, selon l’ASPC. Dans de rares cas, vous pourriez devenir déshydraté et devoir être hospitalisé.

E. COLI

L’ASPC décrit E. coli comme l’une des principales bactéries d’origine alimentaire causant des maladies graves. La bactérie est responsable d’environ 12 800 maladies, 245 hospitalisations et huit décès par an.

Une éclosion d’E. coli s’est produite le 4 septembre dans 11 garderies de Calgary, avec 310 cas d’infection bactérienne confirmés en laboratoire.

« La raison pour laquelle nous nous concentrons sur des choses comme E. coli et Listeria, c’est que numériquement, elles ne causent que quelques milliers de cas par an, mais leur gravité est très vaste », a déclaré Warriner.

Les symptômes d’une infection à E. coli comprennent des nausées, des vomissements, des maux de tête, une légère fièvre, de graves crampes d’estomac et une diarrhée aqueuse ou sanglante et la plupart d’entre eux disparaissent dans les 10 jours suivant l’infection, selon l’ASPC.

L’agence de santé ajoute que même si la plupart des gens se rétablissent d’eux-mêmes, certains peuvent souffrir d’une maladie plus grave qui pourrait les hospitaliser, causer des problèmes de santé à long terme, voire la mort.

LISTERIA

Listeria monocytogenes est la principale cause de décès liés aux maladies d’origine alimentaire chaque année au Canada, selon l’ASPC. Elle provoque chaque année environ 178 maladies, 150 hospitalisations et 35 décès.

L’agence de santé affirme que même si de nombreuses personnes sont exposées à la bactérie Listeria, seules certaines contractent la listériose, qui est la maladie causée par la bactérie.

Les symptômes de la listériose comprennent la fièvre, les nausées, les crampes, la diarrhée, les vomissements, les maux de tête, la constipation et les douleurs musculaires. Dans les cas graves, la bactérie Listeria peut se propager à votre système nerveux et provoquer une raideur de la nuque, de la confusion, des maux de tête et une perte d’équilibre.

« Donc, si vous êtes enceinte, vous pourriez perdre votre bébé. Si vous êtes sensible, vous pourriez contracter une septicémie. Vous pourriez souffrir de troubles neurologiques pendant une longue période », a déclaré Warriner.

SALMONELLE

Les infections à Salmonella sont responsables d’environ 88 000 maladies, 925 hospitalisations et 17 décès chaque année, selon l’ASPC. La bactérie contribue à une hospitalisation sur quatre pour toutes les maladies d’origine alimentaire.

« La salmonelle est rarement mortelle. Habituellement, si elle est mortelle, c’est par déshydratation », a déclaré Warriner.

CAMPYLOBACTER

Campylobacter est répertorié comme la troisième cause de maladies d’origine alimentaire et d’hospitalisations au Canada, selon l’ASPC. Elle représente environ 145 000 maladies, 565 hospitalisations et cinq décès par an dans le pays.

Les symptômes d’une infection par la bactérie Campylobacter comprennent la diarrhée (souvent sanglante ou aqueuse), des douleurs abdominales, de la fièvre, des nausées et parfois des vomissements.

COMMENT ÉVITER LES INTOXICATIONS ALIMENTAIRES

Pour éviter de manger des aliments contaminés, Warriner dit qu’il existe une comptine simple à suivre : « En cas de doute, jetez-les. »

« Si vous avez le moindre doute, dites « est-ce que c’est bien cuit ? Si vous allez à un buffet et qu’il est tiède… alors vous dites en quelque sorte : « eh bien, je ne veux pas prendre de risque » », a déclaré Warriner.

Il ajoute éviter la contamination croisée en nettoyant correctement les ustensiles et les surfaces avant et après utilisation.

L’utilisation d’un thermomètre à viande est « clé » selon Warriner. Il affirme que 30 pour cent des gens possèdent un thermomètre à viande, alors que seulement 14 pour cent l’utilisent réellement. Il dit cuire sa viande à une température interne de 75°C.

Il dit de ne jamais rincer ou « laver » le poulet, car vous pouvez propager plus facilement des bactéries dans votre cuisine. Et il n’est pas non plus nécessaire de rincer la laitue en sac, car il y a plus de chances que vous contaminiez les légumes-feuilles avec les germes présents dans votre cuisine que d’éliminer tout ce qui est nocif.

Le nettoyage est particulièrement important pour éviter les bactéries nocives. Warriner conseille de nettoyer votre cuisine en utilisant une tasse d’eau de Javel diluée dans un litre ou un gallon d’eau, sans utiliser de vinaigre ni de bicarbonate. Il ajoute que mettre immédiatement les restes au réfrigérateur peut réduire le risque de formation d’agents pathogènes sur vos aliments, et qu’il est crucial de conserver séparément les aliments crus et cuits.

« Mettez le cuit en haut, le cru en bas. Ne mettez pas les deux en haut et gardez-le couvert si possible », a-t-il déclaré.

Warriner dit qu’il est également important d’être prudent lorsque vous mangez au restaurant ou lorsque vous commandez une livraison de nourriture.

« Faites attention lorsque vous commandez de la nourriture et que vous la recevez. Est-ce qu’il fait chaud ? Est-ce qu’il fait froid ? Est-ce que ça sent bon ? N’est-ce pas ? Ce n’est pas infaillible, vous savez, parce que si c’était le cas, si on pouvait détecter des aliments contaminés, il y aurait il n’y aurait pas de maladie d’origine alimentaire. »