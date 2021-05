Into Smart Home Stuff? Vous devez connaître la matière

Google cherche à vraiment simplifier l’expérience de la maison intelligente, non seulement pour les acheteurs de ses propres produits de marque, mais pour pratiquement tous les utilisateurs d’appareils pour maison intelligente. Introduit cette semaine est Matière, un nouveau protocole développé par Google avec d’autres entreprises technologiques de premier plan, conçu pour être le nouveau standard de l’industrie pour les appareils.

Voici une sorte d’énoncé de mission sur la matière, qu’il est important de savoir avant de plonger trop profondément.

Cette norme unificatrice de l’industrie est la promesse d’une connectivité fiable et sécurisée – un sceau d’approbation selon lequel les appareils fonctionneront de manière transparente ensemble, aujourd’hui et demain. Matter crée plus de connexions entre plus d’objets, simplifiant le développement pour les fabricants et augmentant la compatibilité pour les consommateurs. Cette percée collaborative s’appuie sur des technologies éprouvées et est guidée par la Connectivity Standards Alliance (anciennement Zigbee Alliance), dont les membres viennent de différents secteurs pour transformer l’avenir de la connectivité.

Maintenant que nous avons pleinement comprendre la matière et son but, quand pouvons-nous nous attendre à le voir intégré dans nos appareils? Google déclare qu’il mettra à jour le dernier thermostat Nest pour prendre en charge Matter, ce qui signifie finalement que pour la première fois, l’appareil peut être contrôlé sur d’autres plates-formes qui ont été certifiées avec Matter. À l’avenir, attendez-vous à de plus en plus d’appareils construits avec Matter.

En plus de cela, Matter est directement intégré à Android. Comme décrit, les utilisateurs n’auront besoin que de quelques clics pour configurer un appareil équipé de Matter. Une fois la configuration terminée, les utilisateurs auront de nombreuses façons de contrôler instantanément les appareils, tels que les applications Android compatibles avec Matter, Google Assistant, l’application officielle Google Home, Android Power Controls et d’autres appareils Google compatibles. Il permet également «à plus d’un milliard d’appareils Android de permettre une configuration simple et de contrôler tous les produits certifiés Matter».

Mais ce n’est pas tout.

Google a également introduit un nouveau site Web pour tout ce qui concerne la maison intelligente. Ce site est essentiellement un annuaire, capable de vous permettre de trouver de nouveaux produits, d’apprendre à utiliser ces produits, et bien plus encore. Ce site Web est vivre maintenant.

En outre, la prise en charge de WebRTC a été ajoutée, ce qui signifie une amélioration des flux vidéo et audio en direct entre les caméras de sécurité, les sonnettes vidéo, les écrans intelligents et les appareils mobiles. Ceci est accompli via le protocole de communication open-source, aidant à réduire la latence entre les appareils eux-mêmes.

Cela vous suffit-il, amis de la maison intelligente?

// Google