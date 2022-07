Intimidez vos amis riches pour qu’ils commandent plus d’œuvres d’art

Pendant des millénaires, les sociétés ont tenté de résoudre le problème de la rémunération de leurs artistes, et pendant une grande partie de cette histoire, cela a été le domaine des riches. Parfois, ce pouvoir a appartenu à des institutions – l’Église catholique au Moyen Âge, par exemple, ou des fondations artistiques dotées de grands trusts – ou à des classes de marchands nouvellement riches, comme à la Renaissance italienne. Les gouvernements utilisent l’argent des contribuables pour financer l’art public, comme le Public Works of Art Project dans le cadre du New Deal de FDR, ou, disons, Sesame Street. Au cours de la dernière décennie, cependant, ce pouvoir s’est de plus en plus transféré à un type radicalement différent de conservateur : l’algorithme.

Les artistes qui gagnent de l’argent sur les réseaux sociaux – et ils sont de plus en plus nombreux – s’appuient sur des plateformes appartenant à des entreprises pour se faire connaître, pour des accords de parrainage et pour des commissions. Ce n’est un secret pour personne, cependant, que la grande majorité ne gagne pas assez pour vivre uniquement de son métier, qu’il s’agisse des beaux-arts, de la musique, du cinéma, de l’écriture, de la photographie, de la danse, du théâtre ou, si nous voulons catégoriser le désignation nébuleuse de la « création de contenu » comme une forme d’art, influençant. C’est là que réside un problème : les artistes et les créateurs qui sont les plus susceptibles de réussir dans ce système sont ceux qui ont le plus d’attrait de masse, ce qui, selon un algorithme, signifie probablement qu’ils font appel aux impulsions les plus basses et les plus basses du dénominateur commun de ce que l’être humain les êtres veulent regarder. En bref, le type d’art que les algorithmes choisissent pour nous n’est généralement pas très bon.

Alors qu’est-ce qu’une société à faire? Kate Compton, futuriste et professeur d’informatique à la Northwestern University, a proposé une solution plus tôt cet été : « Quelqu’un avec un FAANG [Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google] salaire pourrait littéralement commander leur propre opéra une fois par an, nous devrions donc le faire », a-t-elle commencé dans un fil Twitter devenu viral. “La Renaissance était une ère culturelle remarquable non pas à cause du bon marbre ou de la nouvelle peinture, mais parce qu’un groupe de marchands de laine florentins nouvellement riches ont découvert Spite Patronage” (plus à ce sujet dans une minute).

L’idée que les riches peuvent et doivent financer les arts n’est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c’est le nombre de personnes riches que nous avons. Les États-Unis ont l’un des taux d’inégalité de richesse et de revenu les plus élevés de tous les pays développés; il compte plus de milliardaires que tout autre (735 d’entre eux), une classe qui a ajouté 5 billions de dollars à sa richesse – plus que les 14 années précédentes combinées – au cours des 18 premiers mois de la pandémie. La classe des donateurs, ou les ultra-un pour cent qui dépensent une part importante de leurs revenus en dons à des fondations philanthropiques et artistiques (et reçoivent souvent des avantages fiscaux massifs dans le processus), est en croissance et avec un système politique qui semble peu susceptible de réussir à prélever des fonds significatifs. de nouvelles taxes sur les milliardaires, le moins que les riches puissent faire est d’en dépenser une partie pour des choses qui ne sont pas des superyachts.

Beaucoup de gens, ultrariches ou non, le font déjà. En fait, en exposant autant de personnes les unes aux autres en si peu de temps, les médias sociaux et les plateformes marchandes comme Etsy ont permis à de nombreux designers, peintres et autres artisans de gagner leur vie en vendant leurs marchandises à leurs abonnés. Mais alors que les personnes âgées riches ont une longue histoire de dons à de grandes fondations artistiques qui font le travail de recherche d’artistes pour leur accorder de l’argent, il est facile d’imaginer que les nouveaux riches de la génération Y et les travailleurs de la technologie et de la finance de la génération Z optent pour des moyens plus flashy de soutenir les arts : Leur nom inscrit en tant que producteur exécutif sur un film ou une pièce de théâtre, ou la capacité de façonner l’art lui-même.

Le point le plus convaincant de Compton est peut-être qu’il existe une longue histoire de ce qu’elle appelle le «mécénat de dépit», ou des riches qui paient pour des œuvres d’art qui les flattent par rapport à leurs ennemis professionnels. L’art n’a même pas besoin d’être si innovant ou significatif en soi, il doit juste être vu et affiché. “Un problème est que vous tous les dégénérés * payez * des commissions pour tout le corps à fourrure (bon pour vous!) Mais gardez cela privé. Ce n’est pas une façon de créer un impact culturel », écrit-elle. « Louez une galerie et organisez une exposition d’art ; acheter une chapelle et faire peindre un plafond; sculptez-le en marbre sur votre mausolée. Des gens riches réalisant que les grands artistes peuvent être loués pour quelques centimes + affichant fièrement à la fois des commissions de vengeance et de grincer des dents = mouvement artistique qui change le monde.

Il y a des inconvénients évidents ici. D’une part, ce n’est jamais bon signe lorsqu’une société s’appuie sur les ultra-riches pour assumer une responsabilité mieux adaptée à une institution qui répond à ses citoyens (comme, disons, le gouvernement). Malheureusement, l’une des séquelles de 40 ans d’allégements fiscaux pour les entreprises et de compressions budgétaires gouvernementales, c’est qu’en ce moment, nous le faisons. Comme le soutient mon collègue Whizy Kim, les milliardaires de la technologie ont aidé à élire Joe Biden au nom de la démocratie et ont la capacité potentielle de faire de même pour le droit à l’avortement. Deuxièmement, pour les artistes qui n’ont pas d’agent ou de manager pour gérer les transactions commerciales à leur place, il est facile d’imaginer des scénarios dans lesquels ils sont payés injustement ou autrement exploités par la dynamique de pouvoir inhérente en jeu.

Mais je dirais également que les riches mécènes des arts pourraient commander des œuvres au moins légèrement plus intéressantes que ce qu’un algorithme pourrait faire apparaître, tout en donnant aux artistes plus de liberté pour créer des œuvres qui ne répondent pas nécessairement aux demandes des plateformes de médias sociaux. “La dynamique gagnant-gagnant de ce flux optimisé de manière algorithmique générera quelques gagnants – des influenceurs superstars dont chaque publication sera servie à des millions d’utilisateurs”, écrit Cal Newport dans son article sur la capacité d’Internet à soutenir le travail créatif avec le ” Théorie des 1 000 vrais fans.

Il parle des créateurs de contenu, ou des 7,1 millions d’Américains qui ont gagné de l’argent sur les plateformes de médias sociaux en 2021. Ce domaine de plus en plus encombré — c’est au moins trois fois plus que le nombre d’artistes ou d’avocats ou de médecins ou d’agriculteurs ou de militaires, selon le Bureau américain des statistiques du travail – ne peut pas survivre s’il continue de compter sur, disons, des dons mensuels de 5 $ provenant d’abonnements Patreon ou de petites offres de marque. Et si les créateurs doivent continuer à adapter leur contenu à ce que l’algorithme leur demande, personne ne voudra de toute façon payer pour cela. Comme le lui dit la mère de la deuxième épouse de Don Draper dans la saison cinq de Des hommes fous: « Toutes les petites filles ne font pas ce qu’elles veulent. Le monde ne pourrait pas supporter autant de ballerines.

En créant une culture de commandes en masse parmi les jeunes riches, cela pourrait peut-être – ou du moins cela pourrait élargir le bassin d’artistes gagnant des salaires décents. Les inégalités sont terribles, l’inflation est mauvaise, et que nous soyons ou non dus à une récession, nous avons certainement l’impression que nous le sommes. Mais il y a des gagnants dans cette économie, et pour l’instant, les démunis enclins à la créativité peuvent l’utiliser à notre avantage en intimidant nos riches amis pour qu’ils financent un art étrange. De plus, imaginez être un homme riche et avoir la possibilité de commander une émission off-Broadway sur littéralement tout ce que vous voulez, quand vous le voulez ! Imaginer ne pas faire ça!

