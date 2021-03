Mais Internet peut être un endroit méchant. S’il y a des admirateurs, il y a aussi des trolls et des intimidateurs. Bennet ne tient pas compte des commentaires et des vœux si grossiers et méchants qu’il continuera à répandre la positivité et à faire de tels vidéos .

Si vous êtes heureux et que vous le savez, applaudissez, ou si vous êtes Corey Bennet, applaudissez. Oui, tu l’as bien lu! Bennet, résident de l’Indiana, peut applaudir. Le garçon qui a été victime d’intimidation quand il était jeune en raison de sa maladie rare a maintenant construit un réseau social à cause de la difformité qu’il a transformée en talent – la meilleure limonade à base de citrons jetés à la vie. Bennet a une maladie génétique très rare appelée dysplasie cléidocrânienne qui affecte les dents et les formations osseuses. Un effet majeur et visible de la maladie est l’absence de clavicules.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy