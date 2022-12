Intimidation de Dominic Raab : Cinq autres plaintes officielles déposées contre le vice-Premier ministre

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Cinq autres plaintes officielles ont été déposées contre Dominic Raab pour son comportement au travail, a confirmé Downing Street.

Au total, huit plaintes ont été déposées contre le vice-Premier ministre au milieu d’allégations selon lesquelles il aurait intimidé des collègues et laissé des fonctionnaires trop effrayés pour entrer dans son bureau.

Les cinq derniers concernaient un comportement présumé au ministère de la Justice, que M. Raab dirige depuis septembre 2021.

La chef adjointe du Labour, Angela Rayner, a demandé à Rishi Sunak d’expliquer pourquoi il n’avait pas suspendu son adjoint pendant l’enquête sur son comportement, qualifiant le Premier ministre de “faible” pour ne pas avoir agi contre son proche allié.

Mme Rayner a également appelé le gouvernement à agir pour garantir que le personnel dispose d’un environnement de travail sûr.

S’exprimant mercredi après-midi, le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré aux journalistes : “Je peux confirmer que le Premier ministre a maintenant demandé à l’enquêteur d’inclure cinq autres plaintes officielles concernant la conduite au ministère de la Justice dans le cadre de l’enquête en cours et conformément à la mandat existant. »

En novembre, Downing Street a confirmé qu’il ouvrait une enquête sur le comportement présumé de M. Raab, à la suite de reportages dans les médias sur sa conduite.

Il couvrait initialement deux incidents, mais a été élargi à trois plus tard dans la même semaine de lancement.

Le n ° 10 a déclaré que les cinq nouveaux incidents auraient eu lieu pendant le premier mandat de Raab en tant que secrétaire à la justice de septembre 2021 à septembre 2022. Il a été brièvement remplacé dans le rôle par Liz Truss mais a été renommé par M. Sunak.

L’avocat chargé de l’enquête sur le comportement du vice-Premier ministre rendra compte à M. Sunak, qui rendra le jugement final sur la question de savoir si son allié politique a enfreint le code ministériel, qu’il supervise.

M. Raab a insisté sur le fait qu’il s’était “comporté de manière professionnelle à tout moment”.

Mme Rayner a déclaré: “C’est un autre signe de la faiblesse de Rishi Sunak en tant que Premier ministre que, bien qu’il soit conscient de la réputation de Dominic Raab, il l’a nommé son adjoint.

“Le Premier ministre doit maintenant dire pourquoi il n’a pas été suspendu jusqu’au résultat de l’enquête officielle, et préciser que toute violation du code ministériel entraînera son limogeage immédiat.

“Le gouvernement doit également prendre des mesures immédiates pour garantir un environnement de travail sûr pour son personnel.”

Un porte-parole du Parti travailliste a suggéré que la réticence du Premier ministre à agir était liée au soutien de M. Raab à sa campagne pour remplacer Liz Truss à Downing Street sans vote des membres conservateurs plus tôt cette année.

“Nous connaissons les accords qui ont été conclus pour éviter les élections à la direction et les allégeances politiques que le Premier ministre a dû construire”, a déclaré le porte-parole.

“Malheureusement, cette faiblesse a des conséquences en termes de son incapacité à agir de ce qui semblerait être une manière appropriée dans ce cas.”

Le porte-parole travailliste a déclaré qu’il n’était pas en mesure de juger si M. Raab devait être limogé en tant que secrétaire à la justice, car il n’avait pas accès aux détails des plaintes portées contre lui.

Mais lorsqu’on lui a demandé s’il devait être suspendu pendant que l’enquête se poursuivait, il a répondu : « Une telle action serait appropriée.

La chef adjointe des libéraux démocrates, Daisy Cooper, a déclaré: “Le filet d’allégations concernant Dominic Raab s’est transformé en inondation et sa position devient de plus en plus intenable.

“Rishi Sunak doit demander à Raab de démissionner de son poste de secrétaire à la justice pendant l’enquête sur ces plaintes, et confirmer qu’il ne sera pas reconduit si elles sont confirmées.

“Rien de moins reviendrait à tourner en dérision l’affirmation de Sunak selon laquelle il gouvernerait avec intégrité. Cela ne peut pas être une règle pour les ministres conservateurs et une autre pour tous les autres.”