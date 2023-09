Interwell Health nomme un directeur financier

Adriana Day rejoint l’équipe de direction pour aider à accroître l’échelle et la rentabilité de l’entreprise

CAMBRIDGE, Mass., 19 septembre 2023 /PRNewswire/ — Santé Interwell une société de gestion des soins rénaux qui s’associe à des médecins dans le cadre de sa mission visant à réinventer les soins de santé, a nommé Jour d’Adriana en tant que directeur financier.

« Adriana apporte une passion incroyable pour notre mission, ainsi qu’une profonde expérience dans les soins fondés sur la valeur. » -PDG Robert Sepucha Tweet ça

Day rejoindra l’équipe de direction de la société et dirigera la stratégie financière de l’organisation en croissance rapide qui prend désormais en charge 125 000 patients atteints d’insuffisance rénale chronique (IRC) et gère plus de 7 milliards de dollars en frais médicaux annuels. Elle collaborera avec la haute direction pour faire évoluer l’entreprise tout en favorisant la croissance et la rentabilité, ainsi qu’en créant et en gérant une fonction financière et comptable très efficace.

« Nous avons recherché les meilleurs dirigeants financiers pour soutenir la croissance rapide de notre modèle de soins rénaux fondé sur la valeur, afin que nous puissions aider encore plus de patients à vivre leur meilleure vie », a déclaré Robert Sepucha, directeur général d’Interwell Health. « Adriana apporte une passion incroyable pour notre mission, ainsi qu’une profonde expérience dans les soins fondés sur la valeur, la planification stratégique et la santé de la population. Nous sommes ravis de l’accueillir chez Interwell où elle sera une partenaire clé alors que nous continuons à étendre notre impact. «

Day rejoint Interwell en provenance de Roper St. Francis Healthcare à Charleston, Caroline du Sud où elle a occupé le poste de vice-présidente principale et directrice financière. Au cours de son mandat, elle a supervisé toutes les opérations financières du système de santé régional qui comprenait quatre hôpitaux, 250 médecins employés, un réseau clinique intégré et plus de 100 sites ambulatoires. Elle a dirigé des stratégies de payeur, notamment des contrats et des performances basés sur la valeur, a piloté des améliorations financières et des initiatives stratégiques, et a élaboré une feuille de route et un plan de financement sur 10 ans.

Day a auparavant siégé au conseil d’administration de la South Carolina Healthcare Financial Management Association, et elle a récemment été répertoriée comme directrice financière 2023 de Becker’s Healthcare à connaître. Elle a auparavant occupé des postes de direction au sein du Miami Children’s Health Plan, de Molina Healthcare et du ministère de la Santé et des Services sociaux de Caroline du Sud. Day est un compte public certifié (CPA) agréé et est titulaire d’un BS en administration des affaires, avec une spécialisation en finance et en économie, de Université du Lander.

« Je suis ravi de rejoindre Interwell Health en tant que directeur financier de la principale organisation de soins rénaux axés sur la valeur », a déclaré Day. « Cette opportunité correspond parfaitement à ma passion d’aider les organisations axées sur une mission à réussir, et j’espère contribuer à permettre la transition vers des modèles de soins plus holistiques et coordonnés. J’ai hâte de diriger la stratégie financière et de m’associer à l’équipe de direction pour continuer à croître. et à grande échelle, afin que nous puissions améliorer la vie d’encore plus de patients vivant avec une maladie rénale chronique.

Day rejoint l’entreprise alors qu’elle étend considérablement son travail de gestion des soins rénaux avec un grand payeur national. Le mois dernier, Interwell a annoncé le croissance de son réseau de néphrologues à 1 700 prestataires, ajoutant plus de 20 nouveaux cabinets. En juin, l’entreprise accueilli Daymon Smith en tant que premier directeur des produits et de la technologie.

À propos de Interwell Santé

Interwell Health est une société de gestion des soins rénaux qui s’associe à des médecins dans le cadre de sa mission visant à réinventer les soins de santé – avec l’expertise, la compassion et la vision nécessaires pour établir la norme du secteur et aider les patients à vivre leur meilleure vie. La société se distingue par sa capacité à fournir de meilleurs résultats cliniques et une meilleure qualité de vie aux patients, à réduire le coût total des soins pour les partenaires payeurs et à fournir les ressources dont les médecins ont besoin pour prospérer dans un monde fondé sur la valeur, le tout à grande échelle. Pour en savoir plus, visitez interwellhealth.com .

