Interview : Une journée dans la vie des Palestiniens chrétiens à Gaza

Amérique tendu la main à Caritas Jérusalem pour savoir comment se porte la petite communauté chrétienne de Gaza alors que le conflit entre Israël et le Hamas entre dans son cinquième mois et que les forces israéliennes se referment autour de Rafah. George Anton, le directeur administratif du centre médical Caritas à Gaza, a pu répondre par email.

M. Anton, sa femme et leurs trois filles, comme de nombreuses autres familles chrétiennes de Gaza, ont trouvé refuge à l’église de la Sainte-Famille, dans la ville de Gaza. Au début du conflit, les membres de l’équipe Caritas ont pu transférer des fournitures et des équipements du centre médical pour établir des cliniques primitives à la fois dans l’enceinte de la Sainte Famille et dans l’église grecque orthodoxe Saint Porphyre.

À quoi ressemble une journée type dans ces circonstances difficiles ?

Nos journées sont remplies de pensées et de sons angoissants : bombardements dans une zone, incursions dans une autre et bombardements partout. Nous nous inquiétons constamment de la façon dont nous allons trouver de la nourriture et de l’eau.

Les produits essentiels comme les fruits, les légumes, le riz, les pâtes, le lait, la farine et le carburant ne sont pas disponibles sur les marchés. Chaque jour, nous planifions comment obtenir ces produits de première nécessité, en suivant de près l’actualité pour comprendre qui, parmi l’équipe Caritas, peut apporter de l’aide ou poursuivre son travail au centre médical.

Très peu de personnes sont capables de travailler dans les circonstances actuelles. Ce sont généralement nous seuls qui soumettons ces rapports de situation, des professionnels. D’autres travailleurs dévoués de Caritas Jérusalem, qui préparent sans relâche les cliniques, les laboratoires et effectuent la maintenance, sont toujours en mesure de travailler.

C’est ainsi que nous passons notre temps en ces jours de guerre. Le stress et l’inquiétude accompagnent chaque jour qui passe dans cette routine troublante.

Comment les familles et les enfants résistent-ils et se débrouillent-ils au quotidien ?

La lutte pour assurer notre pain quotidien est épuisante. Il y a une pénurie de tout. Les aliments nutritifs sont inexistants. Nous sommes à court de médicaments et de vitamines. Le blocus imposé par Tsahal ne fait qu’empirer la situation, l’aide limitée qui arrive étant souvent récupérée par des voleurs et vendue à des prix excessifs sur le marché.

Une boîte de haricots qui coûte aujourd’hui deux shekels vaut 10 shekels. Le lait coûtait 12 shekels ; maintenant, il est de 45. Vous pouvez donc imaginer où nous mène la flambée des prix. Même ceux qui ont la chance de conserver leur emploi ont du mal à obtenir l’argent nécessaire pour acheter les choses dont nous avons besoin. L’argent est déposé à la banque, mais la plupart des distributeurs automatiques ont été bombardés et les restrictions Internet entravent l’accès aux comptes bancaires.

Je ne trouve pas les mots justes pour décrire exactement ce que nous vivons, mais c’est le genre de vie que nous vivons au quotidien. Le marché propose peut-être quelques vêtements, mais tous les vêtements chauds ont disparu. Les gens se retrouvent sans abri pendant les hivers froids.

C’est bien pire que ce que l’on voit à l’écran. La vie est brisée ici. Il n’existe pas d’abris sûrs où les gens puissent trouver refuge.

Les centres d’hébergement ne sont pas sûrs. L’armée israélienne effectue des raids aléatoires dans les abris et rassemble tous les réfugiés. Ils en tuent certains et déplacent de force les autres.

C’est bien pire que ce que l’on voit à l’écran. La vie est brisée ici. Il n’existe pas d’abris sûrs où les gens puissent trouver refuge. Parfois, les gens se rendent dans des maisons déjà bombardées et fabriquent des toits en bâches avec le matériau qu’ils trouvent, et les Israéliens les bombardent à nouveau.

Les destructions sont systématiques, nous laissant sans magasins, sans pharmacies ni commerces. Une destruction systématisée. C’est le statu quo.

Les membres de la petite communauté chrétienne de Gaza resteront-ils après la fin des combats ?

Bien que nous soyons en dehors du conflit immédiat, nous, Palestiniens, restons attachés à notre patrie, rejetant l’idée d’une émigration massive, même si elle traverse l’esprit de nombreux chrétiens.

En tant que chrétiens, notre message est un message de paix. Nous voulons que les deux parties négocient honnêtement pour mettre fin à l’effusion de sang.

Alors que certains envisagent de partir après la guerre, un nombre important d’entre nous résistent à une telle idée. Nous sommes Palestiniens, pas Européens, et nous devrions rester ici et protéger nos églises de la destruction en cendres par les ravages de la guerre. Nous sommes déterminés à préserver la présence chrétienne en Palestine. C’est notre patrie et nous restons ici.

Avez-vous un message à adresser aux hommes politiques israéliens et américains ?

En tant que chrétiens, notre message est un message de paix. Nous voulons que les deux parties négocient honnêtement pour mettre fin à l’effusion de sang. Nous voulons qu’ils soient convaincus que la guerre et les combats ne contribuent pas à une paix durable. Nous voulons que les deux parties comprennent que des vies innocentes, comme la nôtre en tant que chrétiens, sont prises entre deux feux, sans aucun lien avec les conflits politiques.