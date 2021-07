Interview: Tasleem Arif d’Oppo parle de Reno Glow, des téléphones enroulables et des projets futurs

Oppo présentera la série Reno6 en Inde la semaine prochaine, et avant le lancement, nous nous sommes entretenus avec M. Tasleem Arif – vice-président et responsable R&D d’Oppo Inde – pour en savoir plus sur la conception Reno Glow utilisée pour la fabrication du Reno6 Pro La 5G, les smartphones enroulables et les projets futurs de l’entreprise. Vous pouvez lire l’interview ci-dessous pour tous les détails.

M. Tasleem Arif – Vice-président et responsable R&D d’Oppo India

Quels étaient les principaux défis à relever lors du développement du Reno Glow ?

L’effet Reno Glow exclusif d’Oppo a été un élément central de la conception globale de la série Reno et a évolué avec la série à chaque itération. Le design Reno Glow a été introduit pour la première fois sur le Reno5 Pro 5G, où il a apporté une finition scintillante subtile au verre antireflet grâce à la technique de gravure unique d’Oppo. Sur la toute nouvelle série Reno6, l’effet Reno Glow exclusif d’Oppo a été amélioré pour le rendre encore plus lumineux et étincelant.

Désormais, pour la première fois sur la série Reno6 la plus attendue, toutes les couleurs disponibles de la série sont décorées avec l’effet étincelant Reno Glow, y compris les finitions de couleur Aurora et Stellar Black. Grâce à un processus de fabrication qui prend plus de 14 heures, la coque arrière en verre du téléphone est créée pour obtenir deux propriétés apparemment paradoxales de l’effet Reno Glow exclusif d’Oppo : une texture mate et un aspect brillant.

Le processus de fabrication complet implique environ 50 étapes complexes, y compris la découpe du verre, le formage 3D, l’échange d’ions, la gravure et plus encore. Parmi ces étapes, la gravure est l’une des plus cruciales pour créer les propriétés souhaitées du Reno Glow exclusif d’Oppo. Plusieurs variables doivent être contrôlées au cours du processus, telles que l’angle, la température et la durée d’immersion du verre dans la solution de gravure exclusive.

Pendant ce temps, la plupart des étapes du processus de fabrication doivent être effectuées dans un espace entièrement exempt de poussière, avec des contrôles manuels effectués sur chaque morceau de verre entre chaque étape pour garantir la haute qualité de la coque arrière en verre. Par exemple, pour vérifier la couverture complète et uniforme du revêtement, le verre est pulvérisé avec une solution de brouillard et examiné pour voir comment les gouttelettes se rassemblent sur la surface. Si le revêtement a été appliqué correctement, les gouttelettes d’eau apparaissent finement sur la surface.

Pourquoi avez-vous décidé d’introduire le Glow avec la série Reno6 plutôt qu’un produit phare de, disons, la famille Find X ?

L’innovation a été la clé de l’histoire de la croissance d’Oppo et notre série Reno a été un témoignage de notre approche axée sur l’innovation. La série Reno est connue pour son riche et long héritage de maîtrise de l’innovation avec des fonctionnalités inédites dans l’industrie. La série Reno a toujours été un favori parmi des millions de nos utilisateurs dans le monde.

Depuis l’introduction du processus innovant Reno Glow sur le Reno5 Pro 5G, le langage de conception unique que la série Oppo Reno a constamment mûri permet à la série d’établir une niche spéciale parmi les consommateurs. Avec la série Reno6 également, nous avons essayé de créer le même design haut de gamme pour lequel la série est connue. Grâce aux prochains appareils de la série Reno6, nous visons à atteindre le leadership dans la catégorie des appareils haut de gamme.

La nouvelle finition a-t-elle un impact sur la durabilité, qu’elle soit plus ou moins résistante aux rayures ou à la rupture ?

Reno Glow donne non seulement au téléphone sa sensation haut de gamme et son apparence spectaculaire, mais contribue également à fournir à la série Reno la sensation confortable et insouciante pour laquelle elle est connue, avec les propriétés de résistance aux empreintes digitales et aux taches activées par Reno Glow sur tous Produits de la série Reno6. Mince et léger sont deux autres propriétés offertes par tous les smartphones Reno. Sur la série Reno6, Oppo a cherché à trouver un équilibre poids/épaisseur optimal qui correspond mieux aux habitudes des utilisateurs. Avec plus de 20 brevets déposés dans le monde, le processus exclusif Reno Glow d’Oppo est au cœur de l’attrait de la conception de la série Reno6 car il crée un effet chatoyant subtil sur le verre anti-éblouissant tout en le rendant résistant aux empreintes digitales.

Auparavant, Oppo était très désireux d’expérimenter des conceptions audacieuses avec des pièces mobiles telles que celles de la série Find X ou Oppo N à l’époque. Ceux-ci ont-ils été abandonnés en raison d’une utilisation inefficace de l’espace interne, de problèmes de durabilité, de coûts de fabrication ou de tout autre chose ? Est-ce un chapitre fermé pour vous, ou pouvons-nous nous attendre à en voir plus à l’avenir ?

Chez Oppo, notre conviction est que pour qu’un design soit exceptionnel, il doit répondre à trois niveaux de critères différents. Le premier et le plus fondamental d’entre eux est que le design doit attirer les gens – à travers des couleurs attrayantes et des formes ou formes uniques. Deuxièmement, la conception doit satisfaire les besoins des utilisateurs lorsqu’il s’agit de fournir une expérience utilisateur confortable tout au long de la durée de vie du produit. Et enfin, une fois ces deux conditions remplies, le design doit alors apporter une valeur supplémentaire à ses propriétaires – une valeur qui les rend excités à chaque fois qu’ils interagissent avec le produit, et se sentent renforcés par la valeur apportée par la marque.

Un corps fin, léger et haut de gamme est une caractéristique de base sur tous les produits de la série Reno6. Pour les garantir, Oppo a continuellement optimisé l’utilisation des composants et leur disposition au sein de l’appareil pour obtenir une épaisseur et un poids permettant une meilleure expérience portable et une expérience utilisateur globale. Le résultat de toutes ces améliorations est une série d’appareils qui peuvent être facilement tenus d’une seule main, peuvent se glisser confortablement dans une poche et peuvent être utilisés pendant de longues périodes sans se fatiguer. Sur la base de recherches technologiques et d’enquêtes auprès des consommateurs, Oppo a identifié une plage de 7,0 à 8,0 mm comme l’épaisseur optimale pour offrir une meilleure expérience utilisateur sur les smartphones. Pendant ce temps, un poids d’environ 175 g est considéré comme un poids idéal, donnant à l’utilisateur une impression de haute qualité et de durabilité lorsqu’il le tient dans sa main, sans le surcharger en étant trop lourd ou en lui faisant tomber le téléphone accidentellement.

Pour Oppo, un smartphone n’est plus seulement un outil. Au lieu de cela, il est devenu un compagnon pour les gens, nous aidant à enregistrer chaque instant de notre vie quotidienne. C’est plus comme un ami, qui est jeune, imaginatif et passionné par la vie. Par conséquent, nous voulons donner à nos produits des émotions, permettant ainsi aux utilisateurs de s’exprimer de manière naturelle et vraie.

Avec l’inclusion de OnePlus sous la marque Oppo, pouvons-nous nous attendre à voir les finitions Glow sur les téléphones OnePlus ?

Notre objectif actuel est de faire découvrir à nos clients la merveille de l’éclat Reno sur notre série Reno6 la plus attendue. Nous vous tiendrons au courant de tout développement ultérieur.

Dans quelle mesure pensez-vous que les gens se soucient du design lorsqu’ils choisissent leur prochain téléphone ? Avec presque tout le monde qui utilise des cas ces jours-ci, pensez-vous qu’il est un peu triste que tous ces développements passionnants soient un peu gaspillés alors que la plupart des gens ne les voient pas beaucoup?

Les smartphones sont plus qu’une simple projection de nos personnalités ; c’est une extension de ce que nous représentons et de ce que nous voulons transmettre. Par conséquent, la conception du smartphone joue un rôle énorme dans la réduction de celui à acheter. Et nous avons vu de nombreuses expérimentations en cours en termes d’aspect et de convivialité, avec toutes sortes de matériaux et de finitions pour garantir que le design du smartphone attire l’attention. Au fil des ans, nous avons conçu et développé de superbes smartphones qui combinent de manière transparente l’humanité et la technologie.

Il est vrai que les caractéristiques techniques et les fonctionnalités jouent un rôle essentiel dans la façon dont les gens perçoivent un smartphone, mais le design – de la couleur, du matériau, de la finition et de la forme – un design phénoménal est également capable de créer une première impression rafraîchissante envers le produit. comme un lien durable, entre l’utilisateur et son téléphone.

De nombreux niveaux de conception ont toujours été la force directrice de notre approche de la populaire série de smartphones Reno, combinant une technologie innovante avec des designs à la mode pour rafraîchir l’expérience des consommateurs à chaque génération. « Slim », « light », « Shiny » et « gradient » sont tous des identificateurs de design qui rappellent immédiatement la série Reno.

En regardant vers l’avenir, Oppo poursuit ses efforts pour améliorer constamment le processus Reno Glow, en introduisant un attrait visuel plus créatif à la base de son apparence mate et scintillante. Avec toutes ces mises à niveau, le langage de conception de la série Reno continuera d’être transmis aux prochaines générations d’appareils, incorporant des avancées plus innovantes aux fonctionnalités de conception de base pour créer une meilleure expérience utilisateur grâce à la conception.

Enfin, mais ce n’est certainement pas le moins important, une autre tendance tendance en matière de design : comment se passe le développement des téléphones pliables Oppo ? Pouvons-nous nous attendre à voir quelque chose sur le marché cette année ?

Notre approche de l’innovation centrée sur l’humain a produit des réalisations étonnantes au cours de la dernière année. Le combiné concept enroulable Oppo X 2021 démontre notre exploration de pointe vers une expérience interactive plus intuitive et conviviale. Avec Oppo X 2021, nous avons déjà fait des progrès significatifs dans la technologie enroulable. En tant que technologie conceptuelle, elle a été très appréciée par les experts et les passionnés de technologie du monde entier. Notre exploration et réflexion sur ces technologies futures est un processus continu. Restez à l’écoute avec nous pour plus de développement sur Oppo X 2021.

De plus, où vous situez-vous sur le débat sur le pli vertical, le pli horizontal et le téléphone enroulable – avez-vous des favoris qui, selon vous, profiteront plus aux utilisateurs que les autres ?

Par rapport aux écrans pliables de tailles fixes, les écrans enroulables sont réglables à l’infini entre leurs tailles minimale et maximale, ouvrant ainsi davantage de possibilités de productivité, de divertissement et d’utilisation quotidienne.

Les technologies des appareils enroulables seront les tendances de demain. L’écran enroulable est un concept étonnant également car il donne à l’utilisateur la liberté de choisir la taille d’écran qu’il souhaite et de ne pas dépendre uniquement de 1 ou 2 tailles. Cela signifie que les utilisateurs n’ont qu’à appuyer sur une vidéo et sur le téléphone pour ajuster automatiquement la taille de l’écran en fonction du rapport hauteur/largeur, offrant une expérience de visualisation plein écran à tout moment. Alternativement, lors de la lecture d’un livre électronique ou de l’édition d’un document, la taille plus grande offre une expérience de lecture plus agréable. Pendant ce temps, les fenêtres contextuelles de message qui apparaissent pendant le jeu peuvent également présenter le message complet sans interrompre l’écran de jeu.

Oppo a présenté l’année dernière la technologie de charge flash 125W. Quand pouvons-nous nous attendre à ce qu’il arrive en Inde et sur d’autres marchés ?

Oppo s’efforce toujours de fournir des technologies et des produits nouvellement mis à niveau à ses clients dès que possible. Cependant, nous avons les normes les plus élevées pour tous nos produits et ne les lancerons que lorsqu’ils seront complètement prêts. Nous partagerons les mises à jour lorsque nous aurons un calendrier pour une utilisation commerciale.

Y a-t-il quelque chose que vous voudriez dire à nos lecteurs ?

Oppo Reno6 Pro et Reno6 seront lancés en Inde avec deux variantes de couleurs distinctes, Aurora et Stellar Black. Les deux présentent un design humaniste pour une expérience fluide et immersive tout en offrant un design et un attrait haut de gamme.

Les deux dispositifs traitent la technologie qui utilise la technique de forage cristallin pour créer des millions de structures cristallines en forme de pyramide à un niveau microscopique avec le corps Diamond Spectrum qui est la combinaison de cinq éléments de base. La nouvelle couleur Aurora pourrait briller d’un million de couleurs tout en se tenant sous différents angles. La texture globale du matériau a été améliorée (rugosité de la surface diminuée) de 30% pour donner au verre un toucher plus lisse, plus frais et plus délicat. Par une chaude journée d’été, les utilisateurs pourront se sentir frais et rafraîchis lorsqu’ils tiendront le téléphone dans leurs mains.

Aurora, qui est créé à l’aide d’une version améliorée du processus Diamond Spectrum exclusif à Oppo qui se trouve sous le Reno Glow sur la couverture arrière du téléphone. Grâce à ses propriétés spéciales uniques à cette couleur – le Diamond Spectrum, il crée un effet de couleur en constante évolution lorsqu’il est vu sous différents angles et sous différentes lumières, qui est encore renforcé par la brillance cristalline de l’effet Reno Glow. Le noir a été un favori des fans et l’effet Reno Glow exclusif à Oppo en fait un produit haut de gamme et un savant en matière de design apprécié des consommateurs.