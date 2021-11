La photographie nous donne la possibilité de capturer des moments brefs et fugaces dans le temps et de les rendre permanents. Alors que le sujet d’une peinture peut devoir rester assis pendant des heures, voire des jours, le sujet d’une photographie peut même ne pas savoir que la photo est prise.

Palani Mohan est un photographe primé qui estime que si vous ralentissez et regardez autour de vous, vous découvrirez « de petits et beaux miracles qui se produisent tout le temps ».

Samsung Newsroom a parlé avec Mohan de son expérience en tant que photographe et de sa collaboration avec Samsung sur The Frame.

La vie à travers un objectif de caméra

Mohan photographie une variété de sujets, de ses célèbres images d’aigles à la périphérie de la Mongolie aux différentes nuances de Hong Kong, et à peu près tout le reste entre les deux.

De nombreux projets de Mohan l’ont amené à voyager à travers le monde, à visiter de nouveaux endroits et à rencontrer de nouvelles personnes. Avant la pandémie, Mohan passait jusqu’à six mois par an sur la route pour le travail. Maintenant, cependant, il passe beaucoup plus de temps à rester au même endroit.

Mohan dit qu’il espère que, lorsque les gens regardent l’une de ses photographies, ils ressentent le même sentiment d’admiration que s’ils se tenaient juste à côté de lui lorsqu’il l’a prise.

« La plupart, sinon la totalité, du temps où je prends mes photos, je suis seul, surtout quand je fais des travaux de paysage », commente-t-il. « Donc, lorsque les gens regardent mes images à l’écran, ou dans un magazine ou un imprimé, j’aimerais qu’ils aient l’impression qu’ils se tiennent là où je me tiens et voient ce que j’ai vu lorsque j’ai fait cette image. S’ils peuvent le faire, je serai très heureux parce que mon travail sera terminé.

Sur The Frame, les téléspectateurs peuvent découvrir le travail époustouflant de Mohan avec une qualité d’image QLED premium qui donne vie aux photos. Lorsqu’il regarde son travail sur The Frame, Mohan déclare : « J’espère [viewers] voir ce que je vois. J’espère qu’ils regarderont mon travail et verront à quel point ce monde est magique.

La technologie met en lumière les détails

Un aspect intéressant du travail de Mohan est qu’une grande partie est en noir et blanc. Alors que d’autres photographes peuvent se concentrer sur les couleurs d’une scène, Mohan supprime souvent la couleur pour permettre aux spectateurs de se concentrer sur d’autres aspects du sujet.

L’art et la technologie se croisent déjà depuis un certain temps, la technologie étant utilisée comme support à la fois pour la création et la visualisation d’œuvres d’art. Et des innovations telles que The Frame rapprochent encore les deux, rendant les pièces plus accessibles et ouvrant un monde de nouvelles possibilités pour produire et présenter l’art. Et cela est particulièrement vrai pour des artistes comme Mohan qui accordent une grande importance au souci du détail.

« The Frame donne aux spectateurs la possibilité de regarder une œuvre d’art comme l’artiste veut qu’ils la voient », explique Mohan. « C’est tellement réel de regarder des images sur The Frame. Cela change l’interaction que vous avez avec les œuvres d’art que vous regardez. Vous voyez tous les détails et les tons – vous pouvez monter et voir le travail tel que l’artiste l’a vraiment voulu. »

C’est la technologie des points quantiques de The Frame qui lui donne son affichage spectaculairement vif, et qui fournit les détails les plus fins qui illuminent la texture et le contraste. « L’attention portée aux moindres détails est très importante pour moi. J’accorde une grande importance à la qualité de mon travail, aux tons reflétés et à la présentation de l’image visuelle. C’est une grande partie de ce que je fais », raconte Mohan. « Je vais à des efforts extraordinaires en ce qui concerne la qualité de l’image finale, et je pense que Samsung et The Frame font exactement cela aussi. La résolution de l’écran sur The Frame est hors de ce monde – tout simplement incroyable. Et je pense que c’est un mariage merveilleux quand on a un artiste qui met aussi la qualité avant tout. Quand les deux se rencontrent, le résultat est magique.

Le travail de Palani Mohan est disponible dans l’Art Store sur The Frame dès maintenant, et 14 nouvelles pièces seront disponibles à partir de fin novembre.