Interview ‘Scream 6’ sur le destin de Kirby, Tara et Chad Romance (exclusif) – Hollywood Life

L’amour pour le Crier La franchise continue de croître et ne ralentit pas. Même après 25 ans, les fans de Crier affluent toujours au théâtre pour se rassembler autour de leurs héros préférés et regarder l’épopée Ghostface révélée. Cri 6 n’a certainement pas déçu avec la famille de Richie – Bailey, Ethan et Quinn – traquant Sam et le reste de Core Four dans un acte de vengeance.

Cri 6 a également ramené le favori des fans Kirby Reed, joué par Hayden Panettièrequi a été vu pour la dernière fois proche de la mort en Cri 4. Kirby était un joli pont entre le personnage hérité Gale Weathers et les débutants. Bien qu’il y ait eu un moment où Bailey a essayé de nous convaincre qu’elle était Ghostface, elle est venue au moment où Sam et Tara avaient le plus besoin d’elle. HollywoodLa Vie parlé EXCLUSIVEMENT avec Cri 6 écrivains James Vanderbilt et Guy Busickainsi que producteur Guillaume Sheraksur le retour de Hayden et bien plus encore.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





«Je pense que nous aimons vraiment l’idée d’essayer de vous tromper dans le troisième acte qu’elle était le tueur. Nous aimons en quelque sorte l’idée de ce cœur qui tombe sur vos fesses [moment] va comme, bien sûr, c’est elle, et c’est pourquoi ils l’ont ramenée. Et puis lui donner le moment de héros que nous pensons qu’elle mérite si richement avec la télévision », a déclaré James.

Quant à la possibilité que Kirby revienne dans le futur, James a déclaré: « Nous devenons superstitieux à propos de futures discussions, mais c’était tellement excitant de la ramener. »

William a ajouté qu’il y avait eu des discussions sur le fait de ramener Kirby pour Cri 5. « Elle a clairement indiqué qu’elle aimerait être à nouveau Kirby, puis quand nous avons réalisé qu’il n’y avait aucun moyen d’en faire un repas dans [Scream] 5. Nous ne voulions pas faire cela à Kirby parce que vous n’êtes pas seul à aimer ce personnage et ce que nous ne voulions pas faire, c’était mettre une version de Kirby dans ce film et ne pas livrer Kirby.

Plus d’actualités « Scream »:

L’un des moments les plus surprenants de Scream 6 a été la révélation de dernière minute que Chad a survécu d’une manière ou d’une autre aux attaques brutales de deux Ghostfaces. Guy a révélé s’il y avait eu de vraies discussions sur le fait de vraiment tuer Chad, ou si l’intention était depuis le début de faire de lui le nouveau Dewey.

« Je pense que les deux », a déclaré Guy. « Nous parlons toujours de chaque personnage lorsque nous commençons. Nous sommes comme, d’accord, qui vit? Qui meurt ? Qu’est-ce qui fonctionne pour l’histoire? Qu’est-ce qui a du sens ? À un moment donné, il allait mourir dans [Scream] 5et puis nous sommes tombés amoureux du personnage et puis nous nous sommes rencontrés le maçon [Gooding] quand il a été casté. Et puis nous étions comme, nous ne pouvons pas le tuer dans [Scream] 5. Je pense que Chad et tous les autres personnages sont en quelque sorte sur la table en ce qui concerne leur sort. Vous avez en quelque sorte mis le doigt sur la tête. Il est en quelque sorte le nouveau Dewey. Dewey était censé mourir en [Scream] 1puis il était censé mourir dans [Scream] 2et il n’est pas mort avant [Scream] 5.”

Lien connexe En rapport: Paige Anne: 5 choses à savoir sur la candidate « Idol » de 16 ans qui est revenue au spectacle

Au milieu d’essayer de rester en vie et hors de la ligne de mire de Ghostface, Tara et Chad se sont retrouvés à ressentir des sentiments l’un pour l’autre. Une relation amoureuse entre ces deux personnages au sein du Core Four est apparue pour la première fois lorsque l’écriture a commencé.

« L’une des choses que je trouve vraiment merveilleuses dans le fait de faire une suite, c’est que vous connaissez les acteurs pour lesquels vous écrivez, donc nous connaissions Mason et nous savions Jenna [Ortega], et nous savions de quoi ils étaient capables parce que nous les avions vus le faire. Et ce qui est fou, c’est que tu rentres Cri 5ils ont une scène ensemble et ils ne se parlent pas », a déclaré James HollywoodLa Vie. «Mais c’était comme, ils sont si bons que nous avions la confiance nécessaire pour y aller, nous avons vraiment besoin de mettre ces deux personnages ensemble. Et l’autre chose que je dirai aussi… J’aime une romance dans un Crier film. J’ai un peu l’impression que chacun Crier le film en a un. Notre un pour [Scream] 5 était Sam et Richie, ce qui ne se termine pas bien, mais je pense que cela fait en quelque sorte partie de l’ADN de ces films. Il y a de l’émotion, de l’amour, du désir et du désir, donc c’était vraiment agréable de pouvoir faire cela avec ces personnages.

Guy a ajouté: « La même chose avec Sam et Danny, Josh Segarra personnage. Tu es sûr que c’est Danny. Ça doit encore être le petit ami, non ? Ils vont faire ça. Mais non, c’est juste un très bon gars.

Il y a eu une pléthore de théories sur la Crier franchise, y compris que Sam pourrait devenir Ghostface à l’avenir. HollywoodLa Vie a demandé aux écrivains cette théorie choquante et cette scène finale lorsqu’elle laisse derrière elle le masque Ghostface de son père.

« Nous ne parlons jamais de l’avenir, et je pense que ce que j’aime particulièrement avec les films, c’est que je pense que la preuve de tout ce que vous voulez, vous trouverez dans les films. Je pense que le film répond à votre question », a déclaré James.

Cri VI est disponible sur Digital & Paramount + maintenant. Le film sera disponible en Blu-ray à partir du 11 juillet.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.