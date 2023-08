[Interview] Samsung TV Plus établit une nouvelle norme pour les futurs téléviseurs – Samsung Global Newsroom

Samsung TV Plus, le service gratuit de télévision financé par la publicité (FAST) de Samsung, est devenu une plateforme leader du secteur – exploitant 2 000 chaînes dans 24 pays – depuis son lancement en 2015. Le succès de la plateforme continue de monter en flèche, les consommateurs de ces pays utilisant Samsung TV Plus sur 500 millions d’appareils en juin 2023 et enregistrant trois milliards d’heures de visionnage cumulées dans le monde en 2022. Grâce à sa structure de services compétitive, Samsung TV Plus profite aux consommateurs ainsi qu’aux partenaires de contenu et de publicité, en leur offrant de nouvelles expériences de visionnage enrichissantes grâce à son vaste réseau. Le deuxième article de cette série examine comment la plateforme établit la norme en matière d’expériences de visionnage de télévision à domicile et sa vision pour l’avenir.

L’article précédent dans cette série, nous avons présenté le marché FAST et l’histoire de Samsung TV Plus. Cette semaine, Samsung Newsroom s’est entretenu avec Yujung Kang, Junga Park et Sejin Woo de Visual Display Business chez Samsung Electronics pour discuter de l’état actuel de la plate-forme leader du secteur et de son avenir.

Tirez le meilleur parti de votre téléviseur : du contenu pour chaque utilisateur

Samsung TV Plus, la plateforme FAST de Samsung Electronics, offre aux téléspectateurs un divertissement de haute qualité. En allumant simplement leur téléviseur intelligent, les utilisateurs de Samsung TV Plus ont accès à des milliers de chaînes financées par la publicité sans aucun abonnement nécessaire. « En se concentrant sur la valeur fondamentale des téléviseurs, Samsung TV Plus a été conçu pour ressembler à la télévision diffusée, permettant aux téléspectateurs de profiter du contenu sans les tracas d’un processus de configuration compliqué », a déclaré Sejin Woo.

Le plus grand avantage de Samsung TV Plus réside dans ses offres de contenu compétitives qui permettent aux utilisateurs d’accéder facilement à une variété de programmes populaires à partir d’une seule plate-forme. Les utilisateurs peuvent regarder leurs séries télévisées préférées et découvrir de nouveaux programmes grâce à des recommandations de contenu personnalisées.

Le secret du succès de Samsung TV Plus : une opération soigneusement calibrée

En plus d’offrir des contenus diversifiés, Samsung optimise l’expérience visuelle des utilisateurs grâce à ses partenariats de contenu. Les partenaires doivent suivre un processus d’intégration de neuf à 13 semaines pour ajuster le rapport hauteur/largeur de l’écran, la résolution et la compatibilité des appareils, créant ainsi une expérience visuelle enrichissante adaptée à tout environnement de streaming.

« Étant donné que des problèmes inattendus peuvent survenir même lorsque vous suivez les règles, une intervention humaine est nécessaire pour adapter le contenu aux appareils », a déclaré Yujung Kang. L’équipe opérationnelle surveille les spécifications de streaming lorsqu’un lancement de chaîne est défini, afin que les utilisateurs puissent diffuser confortablement du contenu sur différents appareils tels que des smartphones, des tablettes et des téléviseurs. Divers facteurs doivent être vérifiés, notamment la synchronisation audio-vidéo, le guide des programmes, les logos et les vignettes, par rapport à plus de 10 catégories et sous-catégories. Cette procédure rigoureuse est conçue pour détecter et identifier tout problème potentiel pouvant survenir lorsque le contenu est lu en continu pendant plus de 24 heures. Une fois terminé, Samsung ajuste la lisibilité des sous-titres et assure un streaming stable avec les ingénieurs.

Ces processus servent de base à l’hébergement et à l’exploitation transparents de plus de 2 000 chaînes mondiales en temps réel, toute la journée. « Nous écoutons et communiquons attentivement avec les téléspectateurs tout en surveillant directement chaque chaîne pendant le lancement, l’exploitation et la terminaison – en traitant nos chaînes partenaires comme les produits de notre propre entreprise », a déclaré Yujung.

Contenu personnalisé pour chaque occasion

Si un service stable est crucial lors du visionnage, la qualité du contenu fait toute la différence. Pour réduire l’encombrement du contenu et garantir que la qualité du contenu répond aux normes les plus élevées, Samsung se concentre sur la fourniture d’un contenu de haute qualité plutôt que sur la simple augmentation du nombre de chaînes. Conformément à cette approche, Samsung TV Plus prend en compte l’analyse objective des données des téléspectateurs et mène des discussions internes pour sélectionner une sélection de contenus que les utilisateurs apprécieront de regarder.

L’objectif de Samsung TV Plus est de faire en sorte que chaque heure soit « aux heures de grande écoute ». À cette fin, Samsung met à jour le contenu et ajuste les chaînes toutes les deux semaines afin que les téléspectateurs n’aient accès qu’au meilleur contenu dont ils sont sûrs d’apprécier. Après avoir analysé les données et les tendances, l’entreprise supprime de la plate-forme le contenu à faible audience. En plus de cela, Samsung organise régulièrement des chaînes autour de certains événements, vacances et saisons pour promouvoir le contenu que les utilisateurs ne voudront peut-être pas manquer.

« Avant d’ajouter une nouvelle saison d’une série télévisée, nous créons une chaîne où les téléspectateurs peuvent regarder les saisons précédentes et ajuster l’ordre des chaînes pour faire ressortir le contenu », a déclaré Sejin. « Il y a une stratégie derrière chaque chaîne. »

Cibler les téléspectateurs mondiaux grâce à du contenu organisé

Comprendre les préférences de contenu uniques des utilisateurs du monde entier est essentiel pour déterminer les offres de chaînes, car les préférences des utilisateurs diffèrent selon le lieu, la culture et bien plus encore. En tant que tel, Samsung TV Plus travaille avec des experts en partenariats de contenu dans chaque région pour comprendre et sourcer le contenu.

« Nous ne sommes capables d’identifier la véritable valeur d’un contenu que lorsque nous combinons les données avec les opinions d’experts qui comprennent parfaitement un pays cible », a déclaré Junga Park. Bien que les données soient cruciales lors de l’analyse de la popularité relative d’un programme télévisé, les experts en contenu fournissent des informations précieuses sur les préférences des téléspectateurs locaux, garantissant ainsi que le contenu sélectionné sera bien reçu.

« C’est un équilibre délicat entre l’art et la science », a-t-elle ajouté.

Ces différences dans les préférences de contenu sont particulièrement visibles entre les téléspectateurs coréens et américains. Alors que les téléspectateurs coréens ont tendance à sélectionner les émissions tendances, les téléspectateurs américains préfèrent regarder les émissions en fonction de leurs préférences individuelles.

« En Corée, les gens se demandent s’ils ont vu le dernier épisode d’une émission de télévision, car les contenus tendances sont un démarreur de conversation. Cependant, aux États-Unis, la popularité de plus de 200 chaînes est répartie de manière assez égale, ce qui reflète la diversité des préférences des téléspectateurs en matière de contenu », a déclaré Yujung.

Le contenu local est particulièrement bien accueilli dans les pays multilingues tels que l’Inde et les pays européens. Pourtant, les préférences en matière de sous-titres diffèrent selon les régions : les téléspectateurs coréens ne sont pas dérangés par les sous-titres, tandis que les téléspectateurs espagnols préfèrent le contenu doublé. « Lorsqu’il s’agit de rechercher du contenu, notre priorité absolue est la langue. Par exemple, nous proposons non seulement du contenu en anglais et en hindi, mais également en marathi, tamoul, punjabi, gujrati, bengali, telegu et bhojpuri en Inde », a-t-elle ajouté.

Samsung TV Plus vise à devenir une plate-forme multimédia de nouvelle génération

Samsung TV Plus célèbre son neuvième anniversaire en étendant son service à davantage d’appareils et en continuant d’enrichir sa bibliothèque de contenu grâce à des partenariats plus solides.

Pour l’avenir, Yujung a souligné comment Samsung cherche à utiliser les derniers outils technologiques pour accroître son efficacité. « De nombreux facteurs, tels que la résolution, les sous-titres et le format du contenu, doivent encore être gérés par quelqu’un », a-t-elle déclaré. « Nous prévoyons d’adopter des processus d’automatisation dans l’ensemble de nos opérations pour les rendre plus efficaces. Puisque « l’opération ne dort jamais », nous permettrons à notre service d’être configuré automatiquement si des données sont saisies. Un fonctionnement plus efficace des services est l’une de nos principales priorités.

Un autre objectif de la plateforme est d’étendre la présence sur le marché et la notoriété de la marque. « Certains utilisateurs utilisent fréquemment Samsung TV Plus mais ne savent pas nécessairement qu’il s’agit d’un produit Samsung », a déclaré Sejin. «Cette année, nous mènerons des activités de marketing personnalisées adaptées à chaque pays et attirerons davantage d’utilisateurs mondiaux vers la plateforme grâce à une plus grande notoriété de la marque.»

Junga est convaincu que le marché FAST continuera de croître à mesure que les services de streaming mondiaux tels que Samsung TV Plus s’efforcent de devenir la prochaine génération de téléviseurs. « Samsung continuera à améliorer la plate-forme pour devenir le plus grand fournisseur de services de télévision au monde, un fournisseur qui offrira aux utilisateurs des expériences de visionnage inégalées tout en garantissant le bénéfice du contenu et des partenaires publicitaires », a déclaré Junga.

Alors qu’une nouvelle ère de télévision émerge, Samsung reste fidèle à son engagement à offrir la meilleure expérience visuelle aux utilisateurs du monde entier.