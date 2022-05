[Interview] Saatchi Art et Samsung The Frame Art Store font passer l’art virtuel à un niveau supérieur – Samsung Global Newsroom

L’Art Store de Samsung dispose d’une vaste bibliothèque d’œuvres d’art grâce à ses vastes partenariats avec des artistes et des galeries du monde entier. Son partenariat avec la célèbre galerie d’art numérique et le réseau Saatchi Art a permis de ramener à la maison certaines des œuvres d’art les plus consultées de l’Art Store, et est l’un des partenaires les plus anciens de Samsung depuis le lancement de The Frame en 2017..

Samsung Newsroom s’est entretenu avec Sarah Meller, directrice principale de la stratégie de marque et de marketing chez Saatchi Art, à propos du partenariat et de la perspective du réseau sur l’art numérique et l’Art Store, vous donnant un aperçu plus approfondi de la relation qui amène le monde de l’art virtuel vers un nouveau niveau.

Q : Alors, qu’est-ce qui vous a décidé à collaborer avec l’Art Store au début ?

Nous voulions être à la pointe de l’utilisation de la technologie pour amener le monde de l’art aux gens à l’échelle mondiale. En nous associant à The Frame, nous avons estimé que cela ferait de l’art une partie plus intégrante de la vie des gens, conduisant à une plus grande appréciation de celui-ci dans son ensemble, ce qui est une si bonne chose.

Q : Quelle pièce recommanderiez-vous aux utilisateurs d’apprécier via le mode artistique de The Frame ?

Il est difficile d’en choisir un seul. La conservatrice en chef de Saatchi Art, Rebecca Wilson, a choisi plusieurs œuvres d’art pour The Frame qui témoignent de la polyvalence du téléviseur. Ils sont aussi divers et tout aussi époustouflants les uns que les autres, et comprennent tout, des peintures abstraites de Claire Desjardin à la photographie de paysage d’art de Dean West.

Si je devais en choisir quelques-uns, je recommanderais :

Danseur : Gama #0 par Cody Choi : Le photographe et chorégraphe contemporain qui est surtout connu pour ses superbes portraits figuratifs de danseurs en mouvement. En tant que danseur lui-même, Cody peut capter magistralement le dynamisme et la passion de ses sujets.



Boomerang House de Cécile Van Hanja : Elle est surtout connue pour ses interprétations abstraites d’espaces architecturaux modernes. Les peintures de Cécile représentant des maisons et des piscines transportent immédiatement les invités dans des espaces du milieu du siècle.

Winter Warm II de Sandy Dooley : C’est une artiste impressionniste qui éclabousse spontanément la peinture avec des teintes vibrantes qui caractérisent ses paysages harmonieux, inspirés des souvenirs d’avoir grandi dans la campagne anglaise.

Q : Comment pensez-vous que l’Art Store a évolué depuis votre premier partenariat avec Samsung ? Quelles sont les améliorations qui se démarquent le plus ?

Depuis que nous nous sommes associés à l’Art Store en 2017, sa sélection s’est considérablement élargie, ce qui a été très inspirant. C’était merveilleux de voir des institutions emblématiques comme le musée du Louvre se joindre à nous et apporter de l’art de qualité muséale dans les foyers des spectateurs du monde entier.

Q : Comment Saatchi Art a-t-il évolué depuis votre premier partenariat avec Samsung ?

Chez Saatchi Art, nous soutenons nos artistes dans leur exploration de médiums et de styles émergents. Nous avons augmenté nos offres dans l’art numérique et l’espace NFT. Et nous sommes ravis car non seulement les NFT offrent de réels avantages pratiques aux artistes, mais ils leur offrent également un nouveau moyen d’exprimer leur créativité. Nous sommes ravis de faire évoluer notre mission dans cet espace.

Q : Que pensez-vous de la technologie qui change la façon dont les gens apprécient l’art ?

La technologie nous a apporté de nombreux avantages en matière d’art. Alors que les expériences artistiques réelles ne disparaîtront jamais, et elles ne devraient pas disparaître, les avancées technologiques telles que celles présentées dans l’Art Store transforment la façon dont les gens accèdent à l’art et le consomment. En fin de compte, ces changements conduisent à plus de démocratisation, plus de diversité, plus d’expérimentation et plus de créativité.

Un autre avantage de The Frame est l’éclairage et les couleurs qu’il crée. L’éclairage est essentiel lorsqu’il s’agit d’exposer de l’art. Le fait que The Frame puisse ajuster automatiquement la luminosité de l’écran lorsque les conditions d’éclairage changent aide à maintenir les couleurs naturelles des œuvres d’art, garantissant une excellente expérience visuelle aux consommateurs.

Pour voir l’art de ce partenariat avec Saatchi Art, rendez-vous à l’Art Store sur The Frame.