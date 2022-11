Interview: Realme 10 et performances passées de la série de numéros

Realme lance le premier membre de la série Realme 10 le 9 novembre et nous avons réussi à obtenir un entretien avec Madhav Sheth – Realme VP et Head of Realme International couvrant certains aspects clés du prochain téléphone.

L’interview couvre les performances de vente des anciens appareils de la série de numéros Realme, les principales caractéristiques matérielles du Realme 10, le support logiciel et d’autres sujets intéressants tels que les préférences des consommateurs pour la taille de l’écran du téléphone et l’endurance de la batterie.

Savez-vous combien d’unités la série de numéros a été expédiée ?

Plus de 50 millions d’unités dans le monde au total entre les séries Number et Number Pro.

Quels sont vos objectifs pour la série Realme 10 ?

Je suis plutôt produit, donc je préfère me concentrer sur le produit. Les chiffres de vente ne sont que le résultat des bonnes entrées, j’ai toujours cru.

Oui, mais lors du démarrage de la fabrication, vous devez avoir un certain nombre en tête.

Certainement – nous avons nos chiffres de base, mais nous avons aussi nos chiffres ambitieux. La série 10 va être extrêmement importante pour nous l’année prochaine, mais il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Nous devons comprendre que le monde vit beaucoup de choses en ce moment et que la chaîne d’approvisionnement mondiale est perturbée, il est donc extrêmement difficile de faire ces prévisions. Mais même ainsi, nous sommes extrêmement optimistes quant aux performances de la série 10.

Quelles étaient vos principales priorités lors de la conception du Realme 10 ?

Les choses les plus importantes qu’un consommateur regarde sont trois – le processeur, l’écran, le stockage et la RAM. L’appareil photo est en fait étroitement lié au processeur, car ses capacités ne concernent pas seulement les mégapixels et le matériel, mais aussi le traitement. Nous nous sommes concentrés sur tous ces aspects clés avec MediaTek G99, AMOLED 90 Hz et jusqu’à 16 Go de RAM dynamique.









Spécifications du chipset et de la RAM Realme 10

Depuis que vous avez touché à la caméra – la caméra principale du Realme 10 ressemble à un déclassement par rapport au Realme 9, quelle est votre opinion à ce sujet ?

En effet nous avons une double caméra 50MP à l’arrière et une caméra selfie 16MP. Cependant, nous avons déployé beaucoup d’efforts pour optimiser la sortie de l’appareil photo principal de 50 MP et ses performances. Nous pensons donc vraiment que les résultats ne seront pas différents de ce que l’appareil photo 108MP du Realme 9 a fait. Et cela nous a permis de livrer un produit plus complet sans augmenter le prix.

À quel type de support logiciel les utilisateurs peuvent-ils s’attendre lorsqu’ils achètent le realme 10 ?

Nous nous sommes engagés à fournir deux mises à niveau majeures pour chaque téléphone realme. Dans le même temps, nous surveillons de près les nouvelles politiques, qui arrivent en Europe et pourraient repousser les mises à jour à près de 5 ans. Mais bien qu’aucune décision finale n’y ait été prise, les acheteurs peuvent s’attendre à au moins deux mises à niveau majeures lors de l’obtention du Realme 10.

Quelle est, selon vous, l’autonomie optimale de la batterie d’un téléphone ? Où tracez-vous la ligne lorsque vous cherchez à équilibrer la taille et l’endurance du téléphone ?

Je considère la durée de vie de la batterie comme trois aspects distincts. Le premier est la taille de la batterie, le second est la vitesse de charge et enfin il y a les optimisations logicielles qui garantissent les meilleures performances possibles. Ce que nous avons vu, c’est que les utilisateurs s’attendent normalement à une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge de 33 W et plus. Pour Realme 10, nous avons réussi à offrir une batterie de 5 000 mAh avec un corps ultra mince, le Realme le plus mince jamais sorti pour le monde.

Les gens veulent que leurs téléphones durent de 8 à 12 heures, même pour les tâches multitâches les plus lourdes. Ils regardent également le temps qu’il leur faudra pour recharger le téléphone après avoir épuisé sa batterie. Realme 10 peut facilement durer une journée entière même lorsque les utilisateurs jouent avec et se recharger à 50 % en seulement 28 minutes ; Et nous faisons de notre mieux pour minimiser les temps d’arrêt pour le chargement.

Avec Apple abandonnant le mini, pouvons-nous officiellement déclarer le téléphone compact mort ? Voyez-vous des tailles d’écran se stabiliser entre 6 et 7 pouces car les gens ne peuvent pas tenir confortablement des appareils plus grands ?

Je ne commenterai pas la stratégie d’Apple, car ils ont leurs propres consommateurs et stratégie. Mais en général, je pense que les gens regardent au minimum un écran de 6 pouces et plus sur leur téléphone.

La raison en est, encore une fois, les gros utilisateurs et le multitâche – peu importe si vous utilisez la navigation, les jeux, la vérification des e-mails ou la lecture d’un livre (qui devient de plus en plus populaire), vous avez besoin d’au moins un écran de 6,4 à 6,5 pouces pour faire les choses correctement . Je pense donc que 6″ sera le strict minimum à l’avenir, en raison de la façon dont les applications sont conçues de nos jours.

Des mots d’adieu?

Ce que nous essayons de faire avec la série Realme 10, c’est la différenciation à un nouveau prix. Je ne dirais pas de l’innovation pure et simple, car les choses ont déjà été inventées, mais ce que nous essayons de faire, c’est d’apporter cette innovation à des prix où les gens n’ont pas pu en profiter auparavant.

La série 10 apportera cette fois trois innovations à nos utilisateurs : performance, affichage et design. Realme 10 sera une variante axée sur les performances et restez à l’écoute pour les deux autres modèles