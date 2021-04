New Europe s’est entretenu avec le professeur Giorgio Palu, président de l’AIFA (l’Agence italienne des médicaments) et nouveau membre du comité scientifique et technique, des défis inattendus auxquels l’UE est confrontée en ce qui concerne l’approvisionnement en vaccins. Une partie de l’UE des 27 pays de l’Union européenne a décidé d’emprunter une voie indépendante pour s’approvisionner en vaccins. L’Italie participe également à ces discussions.

NOUVELLE EUROPE (NE): Il y a un grand débat en Italie sur l’utilisation du vaccin russe Spoutnik V. Qu’est ce que tu penses de ça?

GIORGIO PALU (GP): Oui, il y a une grande discussion sur Sputnik V à cause d’une étude de Lancet, qui est sortie en février. Cette étude a été bien faite, et le résultat a été une efficacité de 91-92%… Je sais que le dossier de Spoutnik a été envoyé à l’EMA (Agence européenne des médicaments) pour évaluation. Une autre étape naturelle sera une inspection des sites de production. Par conséquent, je pense que le processus d’approbation prendra encore quelques mois avant qu’un feu vert définitif ne soit donné.

NE: Il y a également des discussions sur d’autres vaccins, y compris le Covaxin en Inde. Quelle est, selon vous, la meilleure approche dans tous ces cas?

GP: L’Inde produit également des vaccins, ils le font également pour AstraZeneca, mais dans ce cas, l’EMA ou l’AIFA (l’Agence italienne des médicaments) ou la FDA (la Food and Drug Administration américaine) devront inspecter les sites de production. L’EMA pourrait alors déléguer une personne de l’AIFA ou d’agences pharmaceutiques allemandes ou françaises pour effectuer une évaluation sur site afin de voir si les lots sont produits au même rythme. Lorsque vous allez inspecter une usine, vous devez vous assurer que le produit est également le même. Il doit alors toujours avoir la même concentration en cas de vecteur viral ou de micro-grammes d’ARNm (ARN messager, la molécule d’ARN simple brin qui correspond à la séquence génétique d’un gène, et qui est lue par un ribosome dans le processus de synthétiser une protéine). Enfin, il est important de faire valider les mêmes procédés par la maison pharmaceutique. Nous devons visiter le site de production et vérifier toutes les opérations standard pour la production du vaccin.

NE: Quelle est la situation concernant les anticorps monoclonaux?

GP: Je me suis personnellement battu pour leur utilisation, et j’ai trouvé le soutien du ministre italien de la Santé, Roberto Speranza, afin d’adopter une directive européenne incorporée dans un projet de loi national en 2006. Elle a été utilisée pour l’urgence d’Ebola. Dans ce cas, le ministre a publié un décret d’urgence pour approuver l’utilisation d’anticorps monoclonaux car la loi permet une utilisation d’urgence si un médicament expérimental a déjà été approuvé par un autre organisme de contrôle international, comme la FDA.

NE: Que pensez-vous de l’idée européenne de créer un passeport vaccinal pour permettre aux gens de voyager?

GP: Cette idée est également soutenue par l’ECDC, nous devons être proactifs à ce sujet. Nous sommes au milieu d’une urgence qui inclut la circulation des biens et des personnes. En conséquence, nous devons aller dans cette direction. N’oubliez pas que tous les pays ne disposeront pas d’un approvisionnement rapide en vaccins, il est donc important de protéger le reste du monde pour des raisons économiques, sociales et industrielles.

NE: L’un des paramètres du passeport vaccinal de l’UE sera d’inclure les personnes qui avaient déjà le virus et qui ont développé des anticorps. Pensez-vous que c’est une bonne stratégie?

GP: Oui, l’infection confère une immunité naturelle comme avec d’autres maladies virales. Nous ne savons pas combien de temps l’immunité pourrait durer, mais il est important de la connaître et de l’identifier. En ce qui concerne la possibilité de ne donner qu’une seule dose du vaccin, il existe des données de Jama et Lancet montrant qu’après 3-6 mois, une seule dose du vaccin donne à une personne qui avait déjà eu le virus, une croissance très élevée des anticorps neutralisants. .

NE: Il y a une grande discussion en Europe sur les pays de l’UE qui achètent des vaccins hors du circuit de l’Union européenne. Que pensez-vous de ces initiatives?

GP: Nous sommes liés par un traité européen. C’était une idée très raisonnable, et lorsque j’étais à Bruxelles, nous avons discuté de la possibilité de mettre en place un marché unique pour les vaccins contre la grippe. Ce système avait pour objectif de réduire les coûts et de centraliser les achats et la distribution. Nous devons maintenant reconnaître que ce système ne fonctionne pas bien et que tout le monde se plaint. Même le Premier ministre italien, (Mario) Draghi, veut garder les vaccins en Europe et ne pas les exporter en dehors du bloc. Si l’Autriche et le Danemark ont ​​décidé d’acheter des vaccins en dehors de l’UE, ils ont pu le faire car il existe une législation européenne qui, dans des conditions d’urgence, autorise de telles mesures exceptionnelles. En tout cas, je pense que l’Europe est toujours en mode de vœux pieux. Nous devons encore élaborer un plan d’approvisionnement unique, et c’est le moment de le faire. Les différents pays de l’UE devraient avoir un plan d’action commun. La santé est toujours une compétence nationale, mais dans ce type d’urgence, nous devons tous être synchronisés.