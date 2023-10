Interview Notre drapeau signifie la mort : David Jenkins sur Fanfiction

Nous avons juste dépassé le milieu de Notre drapeau signifie la mortC’est la deuxième saison de, et nous avons déjà traversé des temps orageux aux côtés de Barbe Noire – alias Ed Enseigner (Taika Waititi)—et Stedé Bonnet (Rhys Darby) alors qu’ils tentent de se réunir et de raviver leur relation. Showrunner et écrivain David Jenkins a parlé à io9 de la façon dont il voit ces deux hommes se développer au cours de la saison et qui est le véritable antagoniste de la série.

« Je veux les voir devenir un couple fonctionnel ou échouer à devenir un couple fonctionnel », a déclaré Jenkins. « Ce sont les parties les plus intéressantes du spectacle. » Après une rupture à la fin de la première saison, les pirates Ed et Stede se sont enfin retrouvés. Mais ce n’est pas vraiment facile pour eux et ils ont beaucoup de mal à comprendre leur relation. «J’aime beaucoup de choses au début du deuxième épisode, quand ils pensent les uns aux autres et s’inquiètent les uns pour les autres. Certains de mes moments préférés sont ceux où Ed et Stede ne sont pas ensemble », a-t-il déclaré.

«Je veux les voir faire des choses reconnaissables dans toutes nos relations. Les aspects émotionnels sur lesquels vous devez travailler si vous voulez avoir un partenariat réussi », a expliqué Jenkins. « Au lieu d’être émotionnellement des garçons de 14 ans dans la première saison, maintenant, ils sont peut-être comme des hommes de 25 à 30 ans, vous savez, comprenant… » C’est à ce stade que Jenkins fait une imitation passable de Barbe Noire de Waititi. , « Oh, est-ce qu’on vit ensemble, qu’allons-nous faire ensuite, quand allons-nous nous réunir ? »

La série a rassemblé un fandom incroyablement vocal et engagé, et Jenkins dit qu’il est « excité » de voir ce qui passionne les fans, mais dit qu’en fin de compte, les scénaristes sont aussi « les fans dans la salle ». Il poursuit en disant : « Nous sommes des fans du monde. Nous écrivons des fanfictions sur nos propres personnages, nos propres mondes… C’est une fanfic payante, mais c’est une fanfic. Il donne un autre exemple : « Si vous écrivez une saison de Successiontu écris une fanfic Succession. Vous êtes juste payé pour le faire. Nous, en tant qu’écrivains – » il est clair qu’il ne parle pas seulement des écrivains dans la salle des écrivains, « devenons des fans du monde et nous avons tous des choses que nous aimerions voir ces personnages faire. Ce que nous faisons n’est pas si différent.

Cette saison de Notre drapeau signifie la mort voit Barbe Noire et Stede se réunir, se séparer, se réunir… eh bien, vous voyez l’idée. Mais l’un des problèmes qui les divise est que Stede veut devenir un grand pirate et que Barbe Noire, un grand pirate, veut prendre sa retraite. « Il y a un peu de L’étoile est née moment, où le pirate de la vieille école très prospère voit ce jeune pirate devenir une entreprise en activité et cela change quelque chose à leur relation. Je pense que leur besoin l’un de l’autre est important, mais aussi, ils ont une carrière : ce sont des pirates. Ils font l’objet de beaucoup d’attention. Et je pense que cela fait partie du plaisir qu’ils ressentent.

L’un de ces pirates qui se présente en grande pompe est Zheng Yi Sao (Ruibo Qian). On peut dire que Zheng Yi Sao était l’un des pirates les plus prospères de l’histoire. Bien sûr, elle a mis la Chine à genoux et, oui, elle n’a jamais vraiment réussi à se rendre dans les Caraïbes, mais elle se présente dans Notre drapeau signifie la mort indépendamment de. « Ne vous inquiétez pas », a ri Jenkins à propos des libertés historiques prises. « N’y pense pas trop. Ce sont des saveurs qui se marient bien.

Il est évident que Notre drapeau signifie celui de la mort La version de Zheng Yi Sao est le pirate le plus compétent du marché, pilotant, traitant et attaquant des navires tout au long de la saison. « Je pense que nous avons dû faire appel à un heavy pour la saison qui pourrait rivaliser avec Barbe Noire », a expliqué Jenkins. « Et pour faire entrer Zheng Yi Sao dans les images, il fallait en partie explorer ses désirs émotionnels. Elle est très bonne dans son travail, mais elle est aussi plutôt en désordre en ce qui concerne ce qu’elle veut dans une relation. Tous les pirates de cette série sont comme ça : ils veulent des relations.

Il y a beaucoup de nouveaux méchants cette saison, mais, dit Jenkins, en fin de compte, « l’antagoniste de cette série est la normalité… Ces pirates ont un mode de vie qu’ils ne trouvent pas dans la vie normale. Ils ont trouvé un moyen de vivre, de se soutenir et d’être là l’un pour l’autre. Et cela est toujours menacé par ces forces tyranniques plus importantes qui veulent les fermer.»

