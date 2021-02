Avec la crise politique en cours en Italie venant à un crescendo avec la pression pour que l’ancien chef de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, dirige le prochain gouvernement, la Nouvelle Europe s’est assise à Rome avec Massimo Ungaro, un député de Italia Viva, pour discuter d’un éventuel gouvernement Draghi. Italia Viva est un groupe politique qui a toujours soutenu l’option d’impliquer l’ancien dirigeant de la BCE afin de sortir de l’impasse politique actuelle.

Nouvelle Europe (NE): Comment pensez-vous que Draghi pourrait obtenir une majorité au parlement?

Massimo Ungaro (MU): Je suis tout à fait optimiste qu’il pourrait obtenir un soutien clair; clairement, nous le soutiendrons. Forza Italia et le parti démocrate le fera aussi. Sur le côté droit, on sait que les Frères d’Italie (Fratelli d’Italia) ne le soutiendra pas, mais Matteo Salvini est sorti en disant qu’il garderait l’option ouverte. Sur la gauche, LEU (Liberi e Uguali) sera, je pense, d’accord à la fin. Maintenant, le gros problème est l’attitude du Mouvement cinq étoiles. Je suis en contact avec de nombreux députés de ce groupe et, honnêtement, je pense qu’en fin de compte, ils le soutiendront. Peut-être que certains d’entre eux quitteront le parti, mais je ne pense pas que ce sera plus de 20 ou 30, maximum. Maintenant, nous voyons beaucoup de drames, mais si vous voyez beaucoup de déclarations du jour, elles sont déjà différentes de celles d’hier. Si Draghi n’est pas soutenu, la seule option ouverte est une élection anticipée, mais ce n’est pas la meilleure option pour le moment en raison de la crise pandémique en cours.

NE: Nous avons vu de nombreux pays comme les États-Unis, le Portugal et les Pays-Bas procéder à un vote national. Est-ce vraiment une mauvaise solution?

MU: Les États-Unis ont le vote par correspondance et ici (en Italie), nous n’en avons pas. La pandémie ici était très grave et nous sommes un pays avec un nombre extrêmement élevé de victimes quotidiennes. Nous avons un plan de relance à envoyer à Bruxelles et le président de la République (Sergio Mattarella) a expliqué pendant cinq longues minutes pourquoi il serait mauvais pour le pays d’aller aux élections maintenant. Ce n’est pas seulement la pandémie, mais c’est aussi le plan de relance, qui est une occasion unique pour notre pays de se développer à nouveau et de penser aux générations futures. C’est le grand défi de la politique italienne, et il doit être géré de la bonne manière.

NE: Est-ce que ce sera un gouvernement politique ou technique ou les deux?

MU: Chaque gouvernement doit être soutenu par des partis politiques. Mon opinion est que nous ne devrions pas avoir que des personnes neutres qui ne viennent pas de la politique, comme ce fut le cas pour le gouvernement Monti en 2011. C’était une période de forte tension financière. Ici, nous n’avons pas de problème financier immédiat. Je pense qu’il serait bon d’avoir des représentants politiques au sein du gouvernement pour s’assurer que les partis participent pleinement au Cabinet. Je peux voir Draghi nommer 3 ou 4 ministres importants, puis il devra discuter avec les parties pour attribuer les autres postes.

NE: Est-ce le résultat que vous vouliez?

MU: Non. Notre scénario idéal serait de continuer avec la même majorité et d’avoir un vrai gouvernement politique, mais sans le Premier ministre Giuseppe Conte, car avec lui il y avait un problème de confiance et une détérioration progressive des relations. Nous étions même prêts à accepter Conte, mais avec certains de nos points forts – l’utilisation de l’ESM, la fin de l’aide sociale pour pousser les investissements, la gestion des soins de santé et des écoles – nous voulons un pays financé sur la méritocratie. Cette option était toujours dans notre esprit, mais ce n’était pas notre option préférée.

NE: Pourquoi pensez-vous que les Frères d’Italie vont rester en dehors du jeu?

MU: Tout ce que Giorgia Meloni (la tête des Frères d’Italie) a à faire est de gagner pour être l’opposition à un parti qui est considéré comme étant dirigé par des banquiers progressistes et des personnes proches de l’Europe Cela aidera sa rhétorique et augmentera ses chances de gagnant en 2023.

NE: Combien de temps le gouvernement Draghi pourrait-il durer?

MU: J’espère que cela durera jusqu’à la fin du mandat, mais je ne suis pas sûr que cela puisse durer aussi longtemps. Peut-être y aura-t-il un changement dans un an après l’élection du président de la République et se prolonger jusqu’en 2023 sans passer à une élection. C’est le scénario le plus probable. Si je pense qu’il est possible que Draghi puisse être le prochain président de la République, il devra donc quitter son poste.

NE: Certains Italiens ont peur de Draghi parce qu’ils pensent qu’il réduirait les prestations sociales et de retraite, ainsi que le salaire de chômage.

MU: Je ne pense pas que ce sera le cas cette fois. Il n’y a pas d’appel à l’austérité et Draghi a déjà dit à plusieurs reprises ce qu’il pensait des générations futures et des problèmes sociaux. Nous sommes dans une situation très différente aujourd’hui de celle de 2011. Il ne représente pas la troïka et il a même dit cet été que nous devrions étendre la dette, il faut juste être sûr que c’est une bonne dette et non une mauvaise dette.

NE: En Italie, après la fin de cette crise politique, on a pu voir beaucoup de colère dirigée contre le sénateur (ancien Premier ministre) Matteo Renzi. Pourquoi?

MU: Peut-être que le fait que nos ministres ont démissionné n’a pas été compris. Les Italiens n’ont probablement pas compris que cette crise était longue à venir. Nous devons maintenant expliquer pourquoi cette crise s’est produite. C’est le danger de confondre stabilité et immobilisme. Un gouvernement doit être là pour faire ce qu’il y a de mieux et je rejette l’idée qu’en temps de crise, nous ne devrions pas changer de gouvernement. Regardez la France, ça a changé le Premier ministre il y a six mois. Avec le dernier gouvernement, nous n’allions pas dans la bonne direction.

NE: En termes d’alliances futures pour votre parti, avec qui pourriez-vous coopérer?

MU: J’espère que nous allons faire quelque chose avec Azione de Carlo Calenda et + Europa dans les années à venir. Il est totalement impossible de coopérer avec Salvini et Meloni. Leur projet politique est très dangereux. Si un accord aussi négatif se produit, je partirai Italia Viva. Avec Forza Italia, nous pouvons également travailler avec ce gouvernement. L’un de nos objectifs les plus importants est d’avoir un président de la République pro-européen.