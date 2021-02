Interview: Madhav Sheth de Realme parle du succès de la gamme Narzo, des améliorations apportées à TWS et de la démocratisation de la 5G et de l’ANC

Realme a présenté les écouteurs Narzo 30A, Narzo 30 Pro 5G et Buds Air 2 TWS il y a quelques jours. À l’occasion du lancement de ces produits, nous nous sommes entretenus avec M. Madhav Sheth – Vice-président de Realme et PDG de Realme Inde et Europe – pour en savoir plus sur le succès de la gamme Narzo de la société, ses futurs smartphones 5G et les améliorations apportées à Produits TWS. Vous pouvez lire l’interview complète ci-dessous pour tous les détails.



M. Madhav Sheth – Vice-président de Realme et PDG de Realme Inde et Europe

Quel est le succès de la gamme Narzo par rapport au reste du portefeuille Realme? Quel pourcentage des ventes génère-t-il?

La série a été très bien accueillie sans beaucoup de promotion supplémentaire comme vous pouvez le voir. Notre Narzo 10 a atteint 1 million d’utilisateurs peu de temps après ses débuts et a terminé toutes ses ventes en ventes flash, grâce à une forte réponse inattendue du marché. Et le Narzo 20 de nouvelle génération a été choisi par 130 000 utilisateurs lors de sa première vente. Je suis fier de dire que nous avons atteint 3 millions d’utilisateurs Narzo en l’espace d’un an seulement après son introduction.

Nous avons observé un besoin distinct de smartphones orientés performances avec des processeurs puissants de la part des jeunes joueurs et des utilisateurs de smartphones, principalement GenZ. Par conséquent, nous avons lancé la série Narzo avec la vision d’apporter des smartphones axés sur la performance et de perpétuer l’héritage de Realme «la puissance rencontre le style» pour répondre aux besoins des jeunes joueurs et des multi-tâches. Aujourd’hui, Narzo est associé à des «performances puissantes» et nous avons vu de jeunes utilisateurs en résonner fortement.

À quel moment prévoyez-vous que l’ensemble de votre portefeuille ne soit composé que de téléphones 5G? Cela a-t-il même un sens de voir à quel point le déploiement dans de nombreuses régions du monde stagne?

Eh bien, d’ici la fin de 2021, nous prévoyons que tous les produits Realme lancés au-dessus de 20k INR (275 $ / 225 €) seront 5G et massifieront progressivement la 5G vers des segments de prix inférieurs, à partir de Narzo 30 Pro 5G pour que davantage de consommateurs soient prêts pour la 5G.

Il y a un certain scepticisme sur la stratégie de marché derrière le lancement des appareils 5G, étant donné que le réseau n’est pas encore prêt. Cependant, la plupart des opérateurs accélèrent leur processus de commercialisation de la 5G et nous pouvons nous attendre à ce qu’ils viennent au plus tard l’année prochaine. Considérez-le comme une valeur ajoutée et il sera bon d’être prêt pour l’avenir. Realme est tout à fait prêt à entrer dans la prochaine phase de croissance, avec le produit 5G à grande échelle, la R&D et les infrastructures d’approvisionnement.

Deuxièmement, la valeur d’un smartphone 5G est immense et ne dépend pas seulement du réseau 5G. Les consommateurs peuvent accéder à la puissance du dernier processeur 5G à l’échelle nanométrique qui offre une gestion de l’alimentation améliorée, une optimisation de l’affichage, une prise en charge de la caméra, des performances de jeu, etc., combiné au gène de conception, de technologie et de qualité de Realme. Deuxièmement, même si la 5G n’est pas encore disponible, le réseau 5G apportera un nouveau style de vie qui n’est peut-être pas imaginable pour le moment, tout comme nous n’imaginions pas la commodité que la 4G apportera il y a cinq ans.

Des trackers de marché tels que Counterpoint ont prévu que les expéditions de smartphones 5G devraient augmenter de plus de neuf fois pour atteindre 38 millions d’unités en 2021 rien qu’en Inde.

Pensez-vous que les transporteurs et les fournisseurs d’équipement ont laissé tomber la balle et n’ont pas pu livrer le déploiement ultra rapide de la 5G promis? Les promesses initiales semblaient indiquer une couverture beaucoup plus large à ce stade?

Le déploiement de la 5G dépend de multiples facteurs externes tels que les enchères de spectre, la publication des normes 5G, etc. Le déroulement de la pandémie COVID-19 a également conduit à plusieurs défis logistiques. Ainsi, même si nous n’en sommes pas encore là, je suis convaincu que l’écosystème, dans son ensemble, fait un effort concerté sur la commercialisation de la 5G et en fait une réalité.

Dans quelle mesure la pandémie a-t-elle perturbé votre stratégie de lancement de téléphone? Était-ce un problème plus important pour vous en tant que marque à croissance rapide ou pensez-vous que cela vous a moins affecté que ceux qui détiennent une plus grande part de marché?

Les premiers mois ont été assez difficiles. En mars et avril 2020, nous avons perdu un mois et demi de volume en raison de la suspension totale du lancement, des ventes et de la fabrication. Les verrouillages locaux ont également restreint la circulation des marchandises et la chaîne d’approvisionnement a été perturbée. Certains lancements prévus ont également été retardés en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement et de la production.

Nous avons ajusté nos objectifs en conséquence, mais en fait, la demande du marché était énorme et était loin d’être satisfaite. Mais nous croyons en une rotation rapide. Nous avons établi un portefeuille de produits clairement défini pour répondre aux besoins diversifiés des consommateurs indiens et avons fait un retour avec de nouveaux lancements à partir du troisième trimestre 2020.

Deuxièmement, que vous soyez une marque jeune ou établie, une crise frappe toujours chez vous, vous incitant à réévaluer vos stratégies et à élaborer un nouveau plan de bataille. L’impact de la pandémie a été significatif sur l’ensemble de l’industrie des smartphones et sur les OEM, y compris Realme. Cependant, nous sommes toujours optimistes et agiles, essayant de tirer le meilleur parti de toute situation inattendue et de saisir des opportunités hors des risques. Prenons l’exemple de la croissance de nos ventes. Malgré le verrouillage et la pandémie, nous avons réussi à lancer un solide portefeuille de produits, recevant une large réponse et gérant une croissance annuelle de près de 30%, ce qui reste la plus rapide parmi les 5 meilleures marques.

Les écouteurs TWS font désormais partie intégrante de la gamme Realme – vous avez les Buds Q, les Buds Air, les Buds Air Neo et les Buds Air Pro. Lequel de ceux-ci a bénéficié des meilleures performances et à quoi pouvons-nous nous attendre en 2021 – un portefeuille encore plus large ou des mises à niveau par rapport à ceux qui existent actuellement?

TWS a été l’un des segments de produits à la croissance la plus rapide chez Realme, voire au niveau de l’industrie l’année dernière. C’est plutôt un incontournable pour les jeunes, surtout pendant la FMH. Realme Buds Q a généré une traction maximale en 2020, émergeant en tant que dispositif TWS n ° 1 expédié en 2020, selon IDC Monthly Wearable Device Tracker de décembre. En termes de bouche à oreille, Realme Buds Air Pro avec la fonction Hybrid ANC la plus abordable, 25 heures de lecture, est certainement l’un des plus populaires de notre portefeuille.

En 2021, en tant que vulgarisateur technologique, nous continuerons à démocratiser les technologies dans TWS, telles que l’ANC. Nous visons à massifier la fantastique fonctionnalité ANC pour permettre à plus d’utilisateurs d’en profiter et d’apporter plus de produits riches en fonctionnalités à des segments de prix plus larges, devenant ainsi la marque d’audio intelligente n ° 1 en 2021.

Où trouvez-vous les produits TWS actuels qui font défaut et que pensez-vous qu’il faut améliorer?

L’industrie peut apporter une vaste gamme de fonctionnalités innovantes à des prix démocratisés. Par exemple, la suppression active du bruit est l’une des tendances les plus demandées qui n’était auparavant disponible que sur les produits phares haut de gamme. De même, il existe un besoin de pilotes plus grands pour de meilleures ondes sonores et des basses plus propres, la technologie de codage audio LDAC pour une expérience d’écoute immersive sur une plus large gamme d’écouteurs.

Y a-t-il autre chose que vous aimeriez dire à nos lecteurs et à la base de fans de Realme?

Au mois de mars, il y aura de nombreuses offres incroyables de Realme et Realme TechLife eco platform. S’il vous plaît restez à l’écoute.