Realme a présenté le Realme 8 5G en Inde il y a quelques jours, et à l’occasion du lancement, nous nous sommes entretenus avec M. Madhav Sheth – Vice-président de Realme et PDG de Realme Inde et Europe – nous permettant d’en savoir plus sur les ambitions de l’entreprise pour 2021, le succès de la série numérique, les projets d’ordinateurs portables et de tablettes abordables et le positionnement du Realme 8 5G. Vous pouvez lire l’interview ci-dessous pour tous les détails.

M. Madhav Sheth – Vice-président de Realme et PDG de Realme Inde et Europe

Si l’on se fie uniquement aux spécifications, le 8 5G ressemble à un déclassement par rapport au 7 5G – cela signifie-t-il qu’il sera positionné différemment ou devrions-nous rechercher des mises à niveau du côté logiciel?

Nous n’avons pas lancé Realme 7 5G en Inde, mais oui, nous l’avons lancé dans d’autres pays avec la 5G commercialisée. Le prix est également beaucoup plus abordable. Realme vise à être un leader de la 5G en Inde et dans le monde à démocratiser la 5G auprès des masses. Alors oui, c’est le smartphone 5G le plus abordable du marché et pourtant il se distingue comme une offre holistique puissante avec le dernier processeur 5G de milieu de gamme, ne manquant de rien.

En termes de mises à niveau logicielles, oui. Tout d’abord, Realme 8 5G est livré avec Realme UI 2.0 prêt à l’emploi! Une autre mise à niveau importante est la nouvelle technologie DRE (Dynamic RAM Expansion Technology) qui convertit le stockage / ROM en RAM virtuelle. Selon les données de test, avec DRE, 4 Go peuvent passer à 5 Go et 8 Go se transforment en 11 Go – qui sont toutes des conversions de ROM virtuelles. À ce prix, je pense qu’il offre une valeur ajoutée significative pour le consommateur, avec une excellente expérience de milieu de gamme et des capacités 5G améliorées.

L’Inde n’ayant toujours pas de réseau 5G disponible dans le commerce, pensez-vous que la 8 5G sera désavantagée? Sera-t-il toujours en mesure de rivaliser avec l’une de ses fonctionnalités clés annulée par la lenteur du déploiement?

1. La 5G est, sans aucun doute, la tendance future et cette année, Realme vise à être le leader de la 5G et à la démocratiser auprès des masses. Pour la série X, nous pensons qu’il devrait s’agir définitivement de la 5G, tandis que pour les produits de milieu de gamme de 10 à 20 000 INR, la demande des consommateurs est mitigée. Vous remarquerez donc qu’il peut y avoir simultanément des modèles 4G et 5G pour un seul produit. Pour nous, il existe deux gammes de produits différentes, tandis que pour les consommateurs, nous sommes heureux de leur offrir les deux options afin qu’ils puissent choisir selon leurs préférences. Oui, en raison du coût plus élevé de la 5G, qui concentre la dernière R&D des fabricants de processeurs, il peut y avoir des différences dans les spécifications. Mais chez Realme, nous ne transigeons jamais sur l’expérience. Nous veillerons à ce que l’expérience complète soit toujours de premier ordre et qu’il n’y ait aucun compromis dans son segment. Nous pensons laisser une variété de meilleures options possibles aux consommateurs et les laisser choisir.

2. Comme vous pouvez le constater, pour les réseaux 5G commercialement viables, l’industrie déploie beaucoup d’efforts, y compris les principaux opérateurs de télécommunications indiens, les marques de smartphones, etc., et nous pouvons anticiper le déploiement des réseaux 5G dès peut-être l’année prochaine.

3. Un smartphone 5G offre également la puissance du dernier processeur 5G à l’échelle nanométrique qui apporte une gestion de l’alimentation améliorée, une optimisation de l’affichage, une prise en charge de la caméra, des performances de jeu, etc., combinée au gène de conception, de technologie et de qualité de Realme. Realme a équipé le Realme 8 5G de MediaTek Dimensity 700, des processeurs 5G double veille double SIM qui prennent en charge la plupart des bandes 5G grand public et garantissent que votre téléphone est protégé contre l’obsolescence pendant les cinq prochaines années. Le consommateur indien recherche une expérience de propriété durable et supérieure et Realme croit qu’il est important de les équiper.

Si nous acceptons que la 5G concerne plus la pérennité que l’utilité pour le moment, pouvez-vous vous engager à prendre en charge à long terme le logiciel 8 5G? Ou d’autres incitations pour inciter les gens à garder le téléphone suffisamment longtemps pour pouvoir profiter de son assistance NR?

En tant que marque leader, Realme a engagé une assistance logicielle de 2 ans pour les smartphones Realme et est la seule marque du secteur à proposer des mises à jour régulières pour assurer la meilleure expérience chaque mois. Realme a également lancé le programme de mise à niveau réel afin que les utilisateurs puissent toujours mettre à jour les derniers téléphones Realme 5G du programme avec seulement 70% du prix.

Comment se porte la série de numéros par rapport au reste de la gamme Realme – que ce soit en chiffres spécifiques ou en pourcentage des ventes totales?

La série Number, notre produit phare pour la jeunesse, a toujours attiré l’attention des foules, avec ses propositions évoluées d’expérience de caméra, d’affichage, de capacités de charge rapide et de design. À ce jour, nous avons recueilli 19 millions d’utilisateurs de la série Number en Inde. En 2020, plus de 40% de nos ventes provenaient de notre série de numéros, selon IDC.

Lorsque nous nous sommes entretenus à la fin de l’année dernière, vous avez mentionné que nous verrons moins d’appareils photo auxiliaires – les capteurs macro et de profondeur 2 / 5MP qui contribuent peu à l’expérience globale de la photographie. Et pourtant, nous en sommes à chacune des séries 8 en ayant quelques-uns – sommes-nous plus près du point où ceux-ci seront omis au profit de meilleures caméras principales / ultra-larges, ou les plans ont-ils changé?

À partir de maintenant, selon notre enquête dans la communauté, il y a encore des utilisateurs qui aiment particulièrement les fonctionnalités macro. Nous aimerions toujours garder des options pour eux pendant un certain temps tout en continuant à améliorer notre caméra principale. En fait, ces deux éléments ne sont pas contradictoires.

L’année dernière, la pandémie COVID a contrecarré vos débuts au MWC – avez-vous l’intention d’y assister cette année?

Nous évaluons cette situation actuelle de base. Vous en entendrez bientôt plus de notre part.

Avec de plus en plus de personnes travaillant et étudiant à domicile pendant la pandémie, prévoyez-vous de lancer des ordinateurs portables et des tablettes abordables destinés à ce public? Surtout les tablettes car il existe actuellement des options limitées dans cette catégorie du côté Android.

Nous avons reçu des commentaires très intéressants de notre communauté Realme, y compris des ordinateurs portables. Nous ne voulons pas faire de commentaires à ce sujet pour le moment car le temps est trop tôt. Mais nous sommes heureux que nos amis et fans des médias fassent confiance à Realme comme leur marque préférée pour leur offrir de nouveaux produits frais. Répondre aux besoins technologiques d’un grand nombre de personnes, qui travaillent et étudient à domicile, avec des produits différenciés, sera une exigence clé pour les marques et nous avons plusieurs développements passionnants alignés. Restez à l’écoute!

Quelles sont les ambitions de Realme pour 2021 – en termes de gamme de produits et de part de marché? Des objectifs spécifiques que vous vous êtes fixés au-delà de la poursuite de votre croissance impressionnante?

Si 2020 nous voyait grandir en tant que perturbateur d’une marque Challenger, 2021 nous verra grandir en force.

Tout d’abord, Realme vise à être la marque TOP 3 des smartphones et la marque n ° 1 des smartphones en ligne en réalisant 25 à 30 millions de ventes de smartphones en CY2021. Cependant, la question des stocks se poursuivra pour l’ensemble de l’industrie. Par conséquent, nous ferons de notre mieux pour fournir au moins 25 à 30 millions d’appareils pour répondre à la demande du marché, mais cela sera évalué chaque trimestre dans le cas réel.

Deuxièmement, la 5G est un moteur de croissance clé pour nous et nous augmentons notre portefeuille de smartphones compatibles 5G. La moitié de notre portefeuille sera constituée de téléphones 5G, et toutes les gammes de produits au-dessus de 20k INR seront livrées avec des chipsets 5G.

D’un point de vue spécifique au produit, cette année, nous pénétrons plus profondément dans le segment haut de gamme avec notre série X, Ultimate Flagship, et visons 15% de part de marché dans la catégorie 20 à 30 000 INR. En outre, nous prévoyons de conquérir 10 à 15% de part de marché sur le marché de la 4G de milieu de gamme et 25% de part de marché sur le segment d’entrée de gamme avec la série Realme C.

Enfin, comme vous le savez, AIOT est un autre tremplin de croissance massive et nous avons l’intention de devenir la marque n ° 1 Audio / Wearable / Smart TV avec 15 millions d’utilisateurs AIOT en Inde et de construire la plate-forme écologique Realme TechLife avec le produit et le partenaire de Realme. marque.